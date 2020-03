Rapport du matin: Tyron Woodley répond à l’appel de Colby Covington à court préavis: «Vous avez parlé de toutes ces conneries, maintenant il est temps de payer le joueur de flûte»

Partout dans le monde du sport, la pandémie de coronavirus a fait des ravages sur les événements planifiés, pratiquement toutes les grandes ligues sportives annulant ou reportant leurs saisons afin de freiner la propagation du virus. Cependant, malgré le tumulte qui l’entoure, l’UFC a progressé, insistant sur le fait que la pause ne les empêcherait pas de se battre. Jusqu’à dimanche.

Dimanche, il a été révélé que l’UFC déplacerait la prochaine carte UFC de Londres ce week-end en raison du coronavirus, et en conséquence, la moitié de l’événement co-principal, Leon Edwards, a été forcé de quitter l’événement. Immédiatement, un certain nombre de prétendants ont émergé pour un combat avec Tyron Woodley, y compris l’ancien champion par intérim des poids mi-moyens Colby Covington. C’est un combat qui aurait du sens car Woodley et Covington ont une rivalité de longue date et étaient censés se faire face plusieurs fois auparavant, mais le combat n’a jamais abouti. Malheureusement, Woodley dit que cela ne devrait pas se produire cette fois non plus.

Dans un article publié sur Instagram, Woodley a répondu à l’appel à court terme de Covington, disant qu’il avait toujours l’intention de se battre samedi et a accepté de se battre avec Covington, mais qu’une fois encore, “Chaos” ne fait que jouer à des jeux.

«Je me bats samedi, commençons par ça. Je me bats samedi. Qui je me bats, je ne sais pas. J’étais prêt à aller à Londres. . . J’allais y aller avec deux personnes dans une arène vide, une arène pleine, je m’en fous. Je me suis entraîné, en mode assassin complet.

«Il y a beaucoup de gens qui chassent le poids, recherchent l’attention. Colby, vous êtes une merde. N’ouvrez jamais la bouche. Vous devriez le frapper, vous devriez tous le tuer. Il a mis toutes ces conneries sur Internet à propos de lui voulant me battre et j’ai dit oui immédiatement. C’est le combat qui avait le plus de sens de toute façon. C’est le combat que j’étais censé mener avant Leon Edwards et ils ont dit qu’il ne pouvait pas se battre à cause de sa mâchoire. La seconde où ils ont réservé le combat entre moi et Leon, il est soudainement en bonne santé et peut se battre. Il est un connard, il a tout bonnet, il veut de l’attention. Il m’a refusé quatre fois, donc je ne veux pas parler de Colby. C’est un putain de connard. Il a peur. “

Woodley est clairement assez excité par les énormes changements qui ont été apportés quelques jours avant qu’il ne soit censé organiser une carte et Covington n’était pas le seul combattant à attirer la colère de “The Chosen One”. Woodley a également appelé un certain nombre d’autres combattants bien connus qui ont souvent épousé une volonté d’accepter des combats à court terme mais, selon Woodley, sont sensiblement silencieux quand il s’agit de lui faire face.

«Il y a tellement de combattants [saying] “N’importe quand, n’importe où, n’importe où” jusqu’à ce qu’il me f * fking. Où est F * cking Nate et Nick Diaz? Où est Cowboy Cerrone? Où est Conor McGregor? Où sont ces combattants? Où est Colby Covington? F * ck, où est Usman? ”

Toute cette situation met Woodley sur un terrain intéressant. L’ancien champion poids welter insiste sur le fait qu’il se battra ce week-end mais insiste également sur le fait que son adversaire «a du sens». À cette heure tardive, il peut être difficile de trouver un adversaire répondant aux critères de Woodley, sauf, bien sûr, pour Covington. Si Covington le faisait. sauvegarder sa légende, Woodley dit que ce serait la situation parfaite pour lui.

“Je ne veux pas combattre des gens qui n’ont pas de sens *. Je n’essaie pas de donner un nom à quelqu’un d’autre. Je ne suis pas là pour que quelqu’un [be like] «C’est ma seule et unique chance d’atteindre le sommet!» J’étais cinq fois champion du monde de f * cking. N’oubliez pas. Je déteste devoir rappeler aux gens. Je suis destiné à la guerre f * cking. Leon Edwards a continué à parler de cette merde et il voulait se battre contre moi et je me dis: «Très bien, putain de putain de soldat que vous vouliez combattre, vous obtiendrez ce que vous avez demandé.»

«Des gens qui ont été champions par le passé, des gens qui sont dans le top dix, des gens qui ont du sens, ce sont des gens que je veux combattre, qui vont m’exciter. Colby Covington est mon choix numéro un. Mon choix numéro un. Si je pouvais le combattre, Seigneur, il y a un paradis au-dessus! Quand ils essaient de faire des choses pour mon mal, tu fais pour mon bien. Ce serait la plus grande lumière. “

Woodley et Covington ont une longue et sordide histoire en commençant par être coéquipiers de l’American Top Team. Leur relation, telle qu’ils en ont eu une, s’est rapidement rompue lorsque Covington a adopté son personnage de «Chaos» et a commencé à attaquer Woodley publiquement dans l’espoir d’un combat. Après avoir remporté un titre intérimaire sur Rafael dos Anjos, Covington aurait dû être le prochain dans la file pour défier Woodley, mais a été doublé pour d’autres prétendants. Woodley a finalement perdu sa ceinture au profit de Kamaru Usman et un combat entre les deux n’a pas encore eu lieu. Maintenant, avec l’UFC (anciennement) à Londres dans quelques jours et Woodley qui a toujours besoin d’un adversaire, l’ancien champion donne à Covington un ultimatum final: suspendre ou fermer.

“Colby Covington, où que vous f * ck: vous ab * tch, vous un ho, vous un chasseur d’influence, vous ne voulez pas vous battre pour de vrai, vous fausses comme vous voulez vous battre, et maintenant je vais appelle ton cul. Je t’ai laissé claquer la bouche parce que tu savais que je n’allais rien dire, je n’allais pas te donner l’attention. Mais maintenant, il est temps de partir. Ils m’ont demandé de te battre avec une main foutue de Darren Till – mon os était en place – ils m’ont proposé de te battre au Madison Square Garden et j’ai f * cking même pensé à ça. Pour un titre mondial sur préavis de trois semaines. Maintenant, vous M. toujours en forme, à tout moment, n’importe où, c’est votre chance de f * cking intensifier, mettre votre argent où votre bouche est, et maintenant vous ne voulez pas le faire.

«Donc, cela va à Colby: si vous voulez f * cking, arrêtez de parler sh * t. Vous n’obtenez pas tout cet argent, vous n’en valez pas la peine. Vous n’avez jamais remporté un titre mondial f * cking. Vous avez remporté un titre intermédiaire et vous n’auriez même pas dû avoir cela. Je n’étais même pas sorti sept mois quand vous vous êtes battu pour un intérim. Et j’aurais pu te battre en deux mois. Alors je t’appelle le cul. Si vous voulez vous battre, allons-y. Je n’utilise pas de carte de course, je n’utilise rien de tout ça. Tout ce que je dis, c’est deviner quoi, c’est le moment de mettre en place ou de se taire, de se foutre du pot ou de se lever. Vous avez parlé de toutes ces conneries, maintenant il est temps de payer le joueur de flûte. Agis plutôt que de parler.”

Voir ce post sur Instagram

Hier soir, je me suis encore endormi avec un peu d’espoir que l’UFC de Londres continue la semaine prochaine. Je me suis réveillé ce matin en apprenant que ce ne serait pas le cas. Nous avons travaillé avec l’UFC sur des solutions possibles pour maintenir le combat en vie, mais malheureusement avec une fenêtre de temps si courte, rien n’était viable. Mon équipe et moi-même sommes tous des pères, des maris, des fils et des frères, et nous ne pouvons pas tous quitter notre famille en ce moment. Je souhaite que nous aurions pu trouver un moyen pour les fans, je le pense vraiment. Je rêve de faire la une d’une émission UFC dans mon pays d’origine depuis que j’ai commencé ce sport. Cette annulation est vraiment déchirante. Je n’ai jamais travaillé plus dur et je n’ai jamais été aussi préparé pour le plus grand moment de ma carrière. Mais je sais que le monde entier souffre en ce moment et c’est plus grand que moi, c’est plus grand que le sport. Tout ce que je peux espérer, c’est que vous restiez tous en sécurité et que vous preniez soin les uns des autres au fur et à mesure que nous franchissons cette étape et que nous allons de l’avant. Je suis humilié par les milliers de messages de soutien que j’ai reçus dans les heures qui ont suivi l’annonce, je vous apprécie vraiment tous et je ressens beaucoup d’amour en ce moment. J’attends avec impatience que cet événement soit retravaillé quand il est sûr de le faire, afin que Tyron et moi puissions présenter le spectacle que vous méritez tous. S’il vous plaît, faites attention, nous réussirons tous. Rocheux

Un post partagé par Leon “Rocky” Edwards (@leon_edwardsmma) le 15 mars 2020 à 11h27 PDT

Offrir d’intervenir.

Le mot dans la rue est @LeonScott est sorti. @Ufc et l’Amérique ont besoin d’un héros. Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape #MAGA et vaincre @twooodley en direct sur @ESPN la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel?

– Colby Covington (@ColbyCovMMA) 15 mars 2020

Réponse.

Saga.

Je pense que mon frère @gilbertburns mérite de combattre Woodley ce week-end. Si pour une raison quelconque il ne peut pas, je suis prêt à intervenir si l’UFC a besoin de moi. J’ai entendu dire que Colby était également partant pour un combat samedi, donc si Durinho obtient Woodley, faisons-le à l’ancienne style Grand Prix!

– Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 16 mars 2020

Plus annulé.

Voir ce post sur Instagram

Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu la nouvelle, mais c’est avec frustration que je peux confirmer que mon combat prévu le 21 mars 2020 à l’UFC Londres ne se poursuit plus. Après de nombreux mois à l’étranger, du temps passé loin de la famille et tous les autres sacrifices associés à la compétition avec l’élite, il va sans dire que ma frustration personnelle est à un autre niveau en ce moment. J’ai travaillé dur toute ma vie pendant ces moments et, en particulier à la lumière des événements de l’année dernière, j’étais pleinement concentré sur la mise en place d’un spectacle inoubliable pour les fans lors du co-événement principal de cette année. Je vis et respire les combats. J’adore jouer pour les fans. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce combat ait lieu. Cependant, cela est complètement hors de mon contrôle et je reconnais que la santé et la sécurité des 20 000 personnes qui seraient dans l’O2 Arena samedi soir est primordiale. Par conséquent, malgré la déception généralisée, si retarder ou déplacer la compétition protège les gens, cela en vaut la peine à 100%. La vie est une question de perspective et, en cette période de folie, j’exhorte tout le monde à passer du temps de qualité avec leurs proches – c’est certainement ce que je vais faire. Combattons ce virus ensemble (mais en groupes de 500 personnes maximum). À bientôt, combattez les fans ✌ ❤️ #UFC #UFCEurope #UFCLondon #TeamChocolate #MixedMartialArts #UKMMA #SanfordMMA

Un post partagé par Danny Roberts (@danhotchocolate) le 15 mars 2020 à 8h20 PDT

Optique horrible.

Il s’agit d’un e-mail qu’ils envoient aux gestionnaires et aux représentants à propos de cette nouvelle carte la semaine prochaine. Comme vous pouvez le voir, ils sont même ouverts à la signature de combattants qui ne sont pas actuellement sur la liste pour le remplir également. pic.twitter.com/qYcYCDvdyo

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 15 mars 2020

Masvidal en colère contre le robinet et la ferraille de Kevin Lee.

Premier mouvement de salope: manque de poids. Deuxième mouvement de salope: appuyez sur et essayez de continuer. Ne pas respecter le sport et c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire https://t.co/tqCMerQzjV

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

Vous devriez être coupé pour ce coup de chienne. Appuyez et essayez de continuer? L’une des choses les plus basses que vous pouvez faire, salope de cul de houe https://t.co/M67EFkfUlm

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

C’est un homme de parole.

Je vais assumer la responsabilité d’être «tous les fans» ce soir. Je vais diriger les chants woooooooo, crier pour le frapper dans les noix, le lever, siffler les filles de l’octogone et bien sûr chanter ooo vai morrer

– Mick Maynard (@ Mickmaynard2) 14 mars 2020

Khabib agissant toujours comme 249 va arriver.

Au moins, l’USADA serait utile.

Danaher aidant pendant ces périodes turbulentes.

Lol.

John Philips (22-9) contre. Dusko Todorovic (9-0); Cage Warriors 113, 20 mars.

Alexa Grasso (11-3) contre Ji Yeon Kim (9-2-2); UFC Austin, 27 juin.

Homme, je ne peux pas imaginer que l’événement de ce week-end va réellement se produire et que l’UFC saisissant les pailles ici semble tout simplement pathétique. Apprenez à laisser aller quelque chose.

Merci d’avoir lu et à demain.

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le rapport du matin, appuyez sur @JedKMeshew sur Twitter et faites-le lui savoir.