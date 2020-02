Rapport du matin: Un juge qui a rendu un score controversé contre James Krause à l’UFC 247 a révélé qu’il avait des liens avec Trevin Giles, répond Krause

Il y a deux semaines à l’UFC 247 à Houston, l’un des principaux points de discussion après la fin de la carte était le nombre de décisions controversées des juges qui ont été rendues. Maintenant, il s’avère que le. la controverse ne fait peut-être que commencer.

Parmi les tableaux de bord controversés rendus dans la nuit, il y avait une décision 29-28 du juge Joe Soliz en faveur de Trevin Giles sur James Krause. À première vue, ce tableau de bord est défendable; cependant, Soliz a marqué le premier tour pour Giles, un tour qui a été presque unanimement marqué pour Krause alors qu’il a pris le contrôle du dos et l’a maintenu pendant une période soutenue du tour. Si Soliz avait marqué le premier tour pour Krause et les autres tours de la même manière que lui, Krause aurait gagné le combat à la place. Et maintenant, pour aggraver les choses, hier, la nouvelle a annoncé que Soliz avait effectivement une connexion avec la salle de gym à laquelle Giles s’entraîne.

Comme signalé pour la première fois par TSN, Soliz a reçu sa ceinture noire BJJ d’Eric Williams en 2008, le même Eric Williams qui est l’entraîneur-chef de Giles et le coincait à l’UFC 247. Pour ce que ça vaut, Soliz est également ami sur Facebook avec Giles . Interrogé sur le conflit d’intérêts, Soliz a déclaré à TSN qu’il “n’avait pas été en contact ou associé à ce gymnase depuis plus de huit ans”. De même, Williams a déclaré à TSN qu’il n’avait pas parlé à Soliz depuis “probablement un an et demi ou deux ans”. Mais malgré les assurances selon lesquelles les deux parties n’ont pas fait grand cas, il y a une personne qui ne l’achète pas: James Krause.

En apprenant le conflit d’intérêts apparent de Soliz, Krause était à juste titre contrarié et a exprimé ses frustrations sur Instagram.

Si ce n’est pas la merde la plus frustrante pour moi dans le monde, je ne sais pas quoi … comment est-ce que ce n’est pas un conflit d’intérêts? S’entraîner au gymnase de quelqu’un pendant plus de 10 ans et recevoir une ceinture noire du coin des entraîneurs[ing] mon adversaire.

Je ne suis absolument pas fou, j’ai perdu le combat, c’était proche. 1 était le mien, 2 était le sien et 3 était un tirage au sort. Mais le tour 3 m’a été donné sur 2/3 cartes. C’est le tour 1 qu’ils ont marqué pour lui. Après un démontage et près de 4 minutes de contrôle du dos, sans parler de presque terminer le RNC, je ne sais pas comment ils lui donneraient ce tour. Ce sport existe depuis trop longtemps pour ne pas commencer à apporter des changements. Je sais que la Texas State Athletic Commission ne fera absolument rien de mon combat. Ils ne le font jamais, mais j’espère que l’UFC, Dana White et les commissions d’État pourront se réunir pour rendre le jugement de NOTRE sport, pas pour la boxe et pour tenir les gens qui font ces travaux responsables.C’est une honte pour notre sport. Pas seulement mon combat, mais plusieurs exemples d’incompétence du même juge.

Tellement frustré de même lire cette merde … et rappelez-vous que j’ai perdu la moitié de mon sac à cause de ce gars.

Krause est également allé sur MMA Tonight radio SiriusXM ce soir où il a abordé le problème:

“C’est vraiment décourageant chaque fois que je quitte le combat et je pense que j’ai gagné et ensuite ils appellent son nom”, a déclaré Krause. «Quand c’est arrivé, je me suis dit:« Mec, c’était un combat serré. Je ne peux pas vraiment me plaindre. J’aurais dû faire plus. J’ai essayé de tout laisser là-bas. Un préavis de 18 heures est plus facile à dire qu’à faire, mais la manche 3 n’est pas la différence. Le round 1 est l’écart qui m’a fait perdre le combat et mec, je ne peux pas m’en remettre. Je perds le sommeil à cause de ça. Je ne comprends tout simplement pas comment c’est possible. Donc, ce que cela me dit, c’est que le mec n’allait jamais me secouer de toute façon. Alors il lui a donné le Round 1, évidemment Trevin a gagné le Round 2, et il se dit: “Je vais donner à ce mec le Round 3 parce qu’il a déjà perdu le combat de toute façon.” Je n’ai jamais été secoué équitablement. “

Le manager de Krause a annoncé son intention de faire appel de la décision.

Réponse. Paul Felder réagit aux commentaires de Stephen A. Smith, Conor McGregor visant à lui pendant la diffusion de l’UFC 246.

Revenir. Thiago Santos discute de l’image du titre des poids lourds légers de l’UFC: “Je ne reculerai pas” en retour.

Exemption. Elias Theodorou devient le premier combattant MMA à recevoir une exemption d’AUT pour le cannabis médical.

Modifié. James Gallagher: La sortie de l’événement principal du Bellator Dublin «déchirante» a changé d’esprit.

Promo UFC 248.

Chaque finition de manivelle de cou dans l’UFC.

Camp de Khabib.

Jorge Masvidal répond où trouver les trois meilleurs morceaux avec le soda.

10 combattants qui ont changé de style dans leur carrière.

Eurobash. Entrevues avec James Gallagher, Molly McCann et Rhys McKee.

UFC non filtré. Entrevues avec Renzo Gracie, Jan Blachowicz et James Krause.

Oh super. Cela se produit toujours. Et Henry double.

Jésus @HenryCejudo! Je sais que 2 des 3 juges ont dit que vous avez gagné le match revanche, mais vous sentez-vous honnêtement que vous avez gagné ce combat?

Un juge différent et 2 des 3 voteront pour le GOAT.

Periodt https://t.co/iyaOLyur5g

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 février 2020

Tu essaies toujours de tourner ça? Dis juste que tu ne le savais pas, bc on dirait que tu ne le savais pas, et stfu et va faire du PT certains je peux te baiser en mai / juin.

Je me dirige vers ma deuxième séance d’entraînement pour la journée en ce moment, je vais te combattre plus tard. ✌

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 février 2020

Maintenant, pour l’amour de tout ce qui est bon, pouvons-nous arrêter de parler de tacos, de burritos et de tante «Jemima’s», et revenir vers moi pour obtenir ma photo de débarrasser le trône de #TripleCringe? @HenryCejudo

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 19 février 2020

Premier.

Le premier athlète de cannabis médical! Honoré de partager après des années de travail préparatoire, mon autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour la consommation de cannabis en compétition, via la commission sportive de la Colombie-Britannique, a été approuvée! Une première en son genre dans le sport. Contact #FIGHTtheSTIGMA: @ParadigmSM pic.twitter.com/4G5HVRr9SI

– The Mane Event ™ (@EliasTheodorou) 18 février 2020

Si Lima gagne, ils devraient probablement. Même si je suis l’un des adversaires les plus virulents d’une division 165.

En tant que fan de combat, ce serait un mouvement de puissance total pour @BellatorMMA de prendre la tête et d’ajouter une division de 165 lb.

Je resterais à 155 mais

125, 135, 145, 155, 165, 175, 190, 210, 265 …….. Pensées?

– Nick Newell (@NotoriousNewell) 18 février 2020

Semaine de combat.

Se sent comme le champion devrait être celui avec le rétroviseur.

C’est tout à fait l’image.

N / A.

Putain de merde, c’est un mauvais coup d’oeil pour le Texas. Ce tableau de bord à lui seul était suffisant pour faire virer Soliz, mais associez-le à cela et il est difficile de tirer ici une autre conclusion que la pire. Krause est totalement justifié d’être furieux.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

Si vous étiez la Texas Athletic Commission, renverseriez-vous la perte de Krause?























100%

Oui

(19 votes)













0%

Non

(0 votes)















19 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le Morning Report, contactez @JedKMeshew sur Twitter et faites-le-lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting et aimez-nous sur Facebook.