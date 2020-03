Rapport: Emily Whitmire contre Polyana Viana retirée de l’UFC 248 pour des raisons médicales

Les fans de combat verront un combat de moins plus tard ce soir (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, alors que la combattante poids paille féminine Emily Whitmire a été forcée de se retirer de ses “préliminaires”. affrontement avec Polyana Viana pour des raisons médicales non divulguées.

MMA Fighting a confirmé l’annulation du combat après que Viana a publié le message suivant sur son compte Twitter:

«Je viens d’apprendre que Emily est hors du combat avec moi aujourd’hui. J’ai aussi entendu dire qu’elle devait être emmenée aux urgences. J’espère qu’elle va bien et je souhaite du fond du cœur qu’elle se remette de tout ce dont elle souffre.

– Polyana Viana (@Polyana_VianaDF) 7 mars 2020

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui est arrivé à Whitmire à l’heure actuelle, cela est probablement lié à son poids manquant hier lors de la pesée officielle de l’UFC 248 (rejouer ICI). C’était la première fois dans la carrière de Whitmire à l’UFC où elle perdait du poids et la joueuse de 28 ans a concouru à 115 livres lors de ses trois dernières sorties.

Whitmire vs Viana étant officiellement mis au rebut, l’UFC 248 procédera à 11 combats au total et commencera maintenant plus près de 19h00. ET exclusivement sur UFC Fight Pass / ESPN +. La carte principale PPV à partir de 22h00 ET sera mené par un affrontement de poids moyen entre le champion actuel Israel Adesanya et le meilleur concurrent Yoel Romero.

