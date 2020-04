Rapport: L’ancien champion de l’UFC Cain Velasquez libéré par la WWE

Cain Velasquez n’est plus membre de la liste de la WWE.

Selon le journaliste de longue date de lutte professionnelle Dave Meltzer de la dernière édition de Wrestling Observer Radio, Velasquez a été libéré par World Wrestling Entertainment dans le cadre des coupes budgétaires de l’entreprise en raison de la pandémie de coronavirus en cours. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a fait ses débuts à la WWE en octobre et a été signé pour «un accord géant», selon Meltzer.

Velasquez, 37 ans, a impressionné les fans du monde entier lors de ses débuts de lutte professionnelle en août dernier pour la promotion AAA, ce qui l’a finalement conduit à signer un contrat pluriannuel avec la WWE.

Pendant sa brève période avec la société, Velasquez a été impliqué dans une histoire majeure à l’écran avec l’ancien adversaire de l’UFC et ensuite le champion de la WWE Brock Lesnar, culminant en un match travaillé avec Lesnar en Arabie Saoudite en octobre dernier que Lesnar a gagné.

En signant avec la WWE, Velasquez a annoncé sa retraite de l’UFC et a quitté le groupe de test de l’USADA. Le poids lourd formé par l’AKA a remporté son premier titre mondial UFC lorsqu’il a battu Lesnar via le TKO de premier tour à l’UFC 121 en octobre 2010.

Depuis lors, Velasquez a dû faire face à un barrage de blessures qui l’empêcherait de sortir de l’octogone. Après avoir perdu le titre des poids lourds contre Fabricio Werdum à l’UFC 188 en 2015, le natif de San Jose, en Californie, n’a disputé que deux fois en près de quatre ans.

Après une mise à pied de 13 mois, Velasquez a terminé Travis Browne au premier tour via des grèves à l’UFC 200. Près de trois ans plus tard, et après s’être remis de diverses blessures, Velasquez a affronté Francis Ngannou à l’UFC Phoenix en février 2019 et a été battu en seulement 26 secondes par l’ancien challenger du titre.

On ne sait pas si Velasquez réintégrera le groupe de test de l’USADA pour un retour potentiel de l’octogone, ou s’il prévoit de rester dans le cercle carré pour une promotion différente.