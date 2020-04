Rapport | L’ancien champion de l’UFC Pat Miletich mettra fin à sa retraite pour se battre avec le boxeur Michael Nunn

Pat Miletich remet les gants.

Miletich est une légende du MMA. Il a été le premier champion des poids welters de l’UFC et est membre du Temple de la renommée de l’UFC. Aux côtés de légendes comme Ken Shamrock et Royce Gracie, il a établi la norme d’or pour le sport à la fin des années 90.

Dans ses 10 apparitions à l’UFC, «The Croatian Sensation» a compilé un record professionnel de 8-2 et a remporté le tournoi de l’UFC 16 en 1998. Cette même année, il a remporté la ceinture de championnat de 170 livres. Son activité a ralenti après avoir perdu la ceinture, mais sa présence dans le sport était toujours connue comme un commentateur du MMA. Il est également devenu l’entraîneur-chef de Miletich Fighting Systems (MFS), la maison d’entraînement de plusieurs champions de l’UFC.

Miletich a répertorié une longue liste de réalisations MMA, mais l’homme de 52 ans n’a pas fini. Selon le promoteur et gestionnaire de longue date du MMA, Monte Cox, Miletich se battra une dernière fois après que la pandémie de coronavirus se soit calmée.

“(Il y a) une grande émission sur laquelle je travaille”, a déclaré Cox lors du podcast IT’S TIME avec Bruce Buffer (transcription via MMAJunkie).

“Vous avez probablement entendu des rumeurs à ce sujet, mais Pat Miletich va se battre à nouveau. Il combat Michael Nunn, un grand boxeur. C’est un (combat) incroyable. Cette chose attirera. Nous pourrions tirer plus de 7 000 dans les Quad Cities. Ce sont les deux plus grands athlètes ou combattants professionnels de cette région. »

Au lieu de se battre dans l’Octogone, Miletich est ciblé pour un combat contre l’ancien champion de boxe, Michael Nunn selon les règles du kickboxing. L’ancien champion poids welter est à la retraite depuis plus d’une décennie, mais la carrière de Nunn a été suspendue en raison de son séjour en prison.

“Michael a été en prison”, a déclaré Cox. «Il vient de sortir il y a six mois. C’était une histoire de cocaïne. Les autorités l’ont obligé à acheter un kilo de cocaïne pour 100 dollars. C’est tout simplement ridicule… C’était le piège à son meilleur. Mais de toute façon, ce qu’il a fait quand il est allé en prison, c’est qu’il a pris toutes les personnes en surpoids et qui ne connaissaient pas la nutrition. (Il) leur a appris à se remettre en forme, à bien manger et à leur faire faire des exercices. Il a vraiment bien fait. »

Nunn a remporté le titre IBF des poids moyens en juillet 1988 en éliminant Frank Tate. Il a défendu son titre cinq fois avant de perdre contre James Toney en mai 1991. Il a également détenu le titre de super-poids moyens de la WBA de 1992 à 1994. Pendant les deux règnes, il a également occupé le championnat linéaire. Malgré sa peine de prison, Cox a décrit l’ancien champion comme un «bon gars» qui était une star livre pour livre.

«C’est un bon gars. Je le connais très bien. J’ai voyagé avec lui partout dans le monde quand il se battait », a-t-il dit à propos de l’ennemi de Miletich. «À une époque, il était livre pour livre le meilleur boxeur du monde à 35-0. Il était intouchable. “

Les deux athlètes ont réalisé de grandes carrières dans leurs sports de combat respectifs. Selon vous, quelle légende de combat remportera la victoire dans cette confrontation à venir? Pat Miletich ou Michael Nunn?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/04/2020.