Rapport: l’Arabie saoudite offre 100 millions de dollars pour accueillir Khabib contre McGregor 2

Dana White a mentionné que Khabib Nurmagomedov avait présenté une tonne d’énormes offres d’argent à la suite de sa victoire de soumission au quatrième tour contre Conor McGregor en octobre 2018. Le blanc habituellement aux lèvres serrées (en ce qui concerne l’argent au moins) a révélé un chiffre approximatif sur la valeur nette du champion du Daghestan menant à l’UFC 246.

“Tout le monde parle de la richesse de Conor”, a déclaré White. «Khabib est riche … Khabib a ce type d’argent. Quand je dis ce type d’argent, je veux dire plus de 50 millions de dollars. »

Nurmagomedov a fait une longue tournée au Moyen-Orient en 2019 et a fait beaucoup d’affaires. Ce n’est peut-être pas une entreprise de niveau «Propre 12», mais lorsque vous êtes le champion du combat contre le cul du monde musulman, nous pensons qu’il existe de nombreuses opportunités de gagner de l’argent. Prenons par exemple cette offre partagée par le directeur de Khabib Ali Abdelaziz avec TMZ récemment.

“Je connais des gens en Arabie saoudite, en ce moment, ils m’ont rencontré, ils veulent payer 100 millions de dollars à Khabib pour combattre Conor en Arabie saoudite”, a déclaré Abdelaziz. «Ils veulent payer 100 millions de dollars à Khabib pour combattre Floyd [Mayweather] en Arabie Saoudite.”

Oui, les gens parlent toujours de Floyd Mayweather contre Khabib Nurmagomedov pour une raison quelconque.

Ce n’est pas aussi surprenant que les chiffres fous soient offerts pour faire des événements sportifs historiques en Arabie saoudite. Le Royaume a dépensé des liasses de billets massives pour importer autant de sports et d’événements de grande ligue que possible dans ce que certains appellent le «lavage de sport», c’est-à-dire réhabiliter l’image de leur gouvernement souvent violent et oppressif avec l’aide de marques populaires. Quelle que soit la raison, tout le monde sait que des virements bancaires extrêmement importants sont disponibles pour le bon événement si un promoteur choisit de le tenir en Arabie saoudite.

Le promoteur de boxe Eddie Hearn aurait reçu environ 40 millions de dollars pour organiser le match retour Anthony Joshua contre Andy Ruiz Jr. à Diriyah en décembre. Un combat entre Joshua et Fury peut valoir 50 millions de dollars supplémentaires pour chaque combattant s’ils le font là-bas au lieu du Royaume-Uni. Compte tenu de ces chiffres, nous ne doutons pas que Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor ou Floyd Mayweather pourraient tirer ce type de soutien financier.

Il convient toutefois de noter qu’une telle offre devrait passer par l’UFC, et non par Khabib et son manager. Il faut ensuite composer avec la politique régionale. L’UFC est déjà au lit avec Abu Dhabi, que Dana White a récemment déclaré être le domicile de l’UFC au Moyen-Orient.

Cent millions de frais de site peuvent sembler être la tentation ultime, mais cela vaudrait probablement la peine pour l’UFC de garder une revanche en Amérique où le battage médiatique pourrait atteindre son apogée et autant d’abonnements ESPN + pourraient être recueillis autant que possible. Il faut que les gens approuvent les accords d’un milliard de dollars, après tout.