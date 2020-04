Rapport: le Bélarus ajouté à la liste des emplacements du «Plan B» pour l’UFC 249

Où oh où sera l’UFC 249?

C’est la grande question à seulement deux semaines du grand événement de télévision à la carte (PPV), un ancien chef de file, encore aujourd’hui, Khabib Nurmagomedov, s’est retrouvé à répéter encore et encore à mesure que la date approchait rapidement (détails).

Avec les commissions sportives de la Californie et du Nevada arrêtant tous les combats dans ces États, nous savons où cela ne sera pas. Les rumeurs continuent de tourbillonner que la Floride est l’un des derniers des États-Unis suffisamment irresponsable pour sanctionner l’événement, et je suppose que nous ne pouvons pas exclure un retour de la vieille école dans certaines réserves amérindiennes.

Pendant ce temps, les événements internationaux abondent également: Khabib a affirmé que l’UFC avait Dubaï comme un lieu hautement probable. Si Dubaï est en lice, nous imaginons que le pays partenaire de l’UFC au Moyen-Orient, Abu Dhabi, est également en lice. Mais s’ils veulent une option sans tout ce faste et ce glamour et une volonté d’éclabousser d’énormes liasses de billets partout pour faire bouger les choses, il y a toujours la Biélorussie!

“Nous avons proposé des arènes spécifiques qui pourraient accueillir l’UFC”, a déclaré Maxim Korolkov, chef de la Fédération biélorusse de combat à mains nues et MMA (via RT Sports). «L’un d’eux est la Minsk Arena, qui peut accueillir 15 000 personnes.»

Oui, tu l’as bien lu. Non seulement Korolkov dit: «Hé, l’UFC peut organiser l’événement en Biélorussie!» Il dit: «Vous pouvez l’organiser devant 15 000 fans en Biélorussie.» Et ce n’est pas seulement une discussion – nous sommes dans quelques jours en avril et la principale ligue de football du pays continue d’organiser des matchs devant ses fans.

Le Bélarus compte 562 cas confirmés de coronavirus et huit décès.

«Nous avons reçu une réponse orale [from the UFC]», A poursuivi Korolkov. «Premièrement, nous avons été remerciés pour l’offre. Deuxièmement, notre proposition a été incluse en tant que «plan B» conditionnel. Ils ont déjà des lieux pour ce tournoi. Dana White ne veut pas le signaler, mais ils ont des options bien développées. En tout cas, ils sont reconnaissants et prêts à envisager notre option avec Minsk pour les futurs tournois UFC. »

Avec l’UFC résistant aux appels pour fermer la ligue, toutes ces options de sauvegarde pourraient être utiles pour les événements futurs.