Rapport | Le combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson devient une lueur d’espoir alors que la Russie autorise des vols privés vers les États-Unis

Il y a encore une lueur d’espoir que nous pourrions voir Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battre à l’UFC 249 le 18 avril.

Plus tôt cette semaine, la Russie a annoncé de nouvelles restrictions de voyage pour lutter contre la propagation du COVID-19. Le champion léger Nurmagomedov était revenu en Russie à ce moment-là, ce qui signifie qu’il était apparemment coincé dans le pays et incapable de voler aux États-Unis ou ailleurs pour combattre Ferguson le 18.

Dans un post sur Instagram, Nurmagomedov a ouvert cette tournure malheureuse, ajoutant qu’il pensait que l’UFC continuerait sans lui et tenterait de trouver Ferguson un nouvel adversaire.

“Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et je me prépare tous les jours”, a expliqué Nurmagomedov. «Bien que je ne sache pas à quoi je me prépare car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées. Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats, partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine.

“Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi”, a ajouté Nurmagomedov.

Mercredi, cependant, des nouvelles sont apparues selon lesquelles les vols privés entre la Russie et les États-Unis sont toujours possibles – même avec les nouvelles restrictions de voyage. Ainsi, Nurmagomedov pourrait à tout moment sauter sur un jet privé et se diriger vers le sol américain pour combattre Ferguson après tout.

“Pour que Khabib puisse voler vers les États-Unis dans un jet privé, la compagnie dont il a l’intention d’utiliser les services doit obtenir l’autorisation de voler depuis la Russie et d’arriver aux États-Unis”, a déclaré la Federal Air Transport Agency à médias locaux via la traduction (h / t The Mac Life). «Il n’y a aucune restriction pour l’aviation d’affaires au départ de la Russie.»

Pensez-vous que nous finirons par voir Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battre à l’UFC 249 après tout?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.