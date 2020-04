Rapport: le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a appelé Disney pour s’inquiéter de la progression de l’UFC 249

Il a fallu beaucoup de temps au président de l’UFC, Dana White, pour finalement mettre un terme aux projets de promotion d’un certain nombre d’événements à venir, mais il semble qu’un appel du gouverneur de Californie Gavin Newsom ait pu être le facteur décisif.

White a annoncé jeudi que l’UFC reporterait indéfiniment tous les spectacles à venir, à commencer par l’UFC 249 prévu le 18 avril. Le spectacle devait avoir lieu au Tachi Palace Resort and Casino, qui se trouve sur une réserve amérindienne en Californie.

Le gouvernement de l’État ne peut pas interférer avec les événements qui se déroulent sur les terres tribales, mais selon un nouveau rapport du New York Times, le gouverneur Newsom se sentait toujours obligé de faire un appel à Disney pour exprimer ses préoccupations. Les détails spécifiques entourant l’appel n’ont pas été révélés.

Disney possède ESPN, qui est le partenaire de diffusion de l’UFC.

Des sources supplémentaires ont confirmé à MMA Fighting jeudi que les personnes au plus haut niveau du gouvernement en Californie manifestaient des inquiétudes similaires quant à la poursuite de l’UFC 249 comme prévu. Le sénateur californien Dianne Feinstein avait déjà publié une lettre de protestation contre l’UFC 249 dans l’État juste avant l’annonce du report.

L’appel du gouverneur Newsom à Disney a peut-être été ce qui a incité une réunion avec White où on lui a demandé de “se retirer” et de reporter les événements à venir.

La Californie a été l’un des États les plus durement touchés par le coronavirus avec plus de 20 000 cas confirmés et plus de 540 personnes décédées de la maladie. Newsom a été l’un des premiers gouverneurs d’État à émettre des restrictions basées sur l’épidémie de COVID-19 alors qu’il cherchait à «aplatir la courbe» et à réduire le nombre total de personnes infectées.

White a admis qu’il prévoyait absolument d’aller de l’avant avec les événements prévus jusqu’à ce qu’il parle aux dirigeants de Disney et ESPN, qui lui ont demandé de reporter les prochains spectacles.

On ne sait pas quand l’UFC reviendra, mais White a promis que son organisation serait le premier sport majeur à recommencer à organiser des événements.