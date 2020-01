Rapport | Le manager dit que le combat entre Petr Yan et Marlon Moraes est possible

Le manager du concurrent des poids coq UFC, Petr Yan, a déclaré que l’étoile montante devrait affronter Marlon Moraes en mai ou juin.

Yan vient de remporter une énorme victoire de KO contre Urijah Faber à l’UFC 245, ce qui l’a propulsé dans la course au titre à 135 livres en tant que concurrent n ° 3. Moraes, quant à lui, a battu Jose Aldo par décision partagée pour conserver sa place de concurrent n ° 1. Cependant, malgré le fait que Yan et Moraes aient remporté des victoires, l’UFC a décidé de donner à Aldo le titre pour le champion des poids coq UFC Henry Cejudo dans un geste controversé.

Sans combat de titre à l’horizon, Yan et Moraes ont tous deux besoin d’un combat, et apparemment, ils se battront. Selon le directeur de Yan, Sayat Abdrahmanov, de Ruby Sports and Entertainment, l’UFC espère réserver Yan contre Moraes pour une carte de combat en mai ou juin.

Voici ce qu’Abdrahmanov a dit à KhabibMcGregor.com.

«Petr a eu un combat très important avec Urijah Faber. Ce n’était pas le combat le plus difficile, mais c’était important pour construire un nom et devenir plus reconnu en Amérique. Les fans ont commencé à parler de Petr Yan après avoir combattu Faber », a déclaré Abdrahmanov.

«En réalité, Petr est à un pas du combat pour le titre. On se rend compte que Jose Aldo va se battre avec Henry Cejudo. Nous comprenons les règles de ce jeu. C’est pourquoi notre prochain adversaire sera très probablement le concurrent le mieux classé. D’après ce que je sais, Sterling a déjà un adversaire, donc Yan affrontera Marlon Moraes en mai ou juin ».

Yan contre Moraes pourrait très bien servir de combat potentiel pour un concurrent n ° 1 à 135 livres, le vainqueur de ce combat affrontant le vainqueur de Cejudo contre Aldo. On ne sait pas sur quelle carte ce combat serait placé, mais peut-être que l’UFC 250 à Rio de Janeiro a du sens.

Qui choisiriez-vous pour gagner dans un combat de poids coq entre Petr Yan et Marlon Moraes?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.