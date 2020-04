Rapport: le père de Khabib Nurmagomedov hospitalisé pour une pneumonie, COVID-19 non suspecté

Le père de l’actuel champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap, a été hospitalisé en raison d’une suspicion de pneumonie et de symptômes pseudo-grippaux, mais il n’y a aucun lien avec le virus COVID-19.

C’est selon un récent rapport du journaliste sportif du Daghestan Ramazan Rabadanov, qui a publié la photo / le message suivant sur Instagram plus tôt dans la journée:

«(Il) a presque réussi à construire un parc, a sorti la poubelle, planté une allée avec de nouveaux arbres, installé de beaux bancs le long des routes et n’est pas venu au parc hier. J’espère que la pneumonie n’attrape pas mon ami et qu’il revient au parc », a écrit Rabadanov (transcription via BJPenn.com).

Avec le coronavirus répandu qui a envahi le monde ces derniers mois, il s’agit sans aucun doute d’une situation terrifiante pour Nurmagomedov. Les médecins n’ont pas encore émis un tel diagnostic, mais ils pensent qu’Abdulmanap combat actuellement la pneumonie et les symptômes pseudo-grippaux. L’entraîneur de 57 ans n’est pas en mesure de voir les visiteurs pour le moment.

«Abdulmanap est à Makhachkala, au Second City Hospital. Il est tombé malade dans les montagnes “, a déclaré Rabadanov à Championat.com. «Il a marché pendant deux jours, les frères l’ont à peine persuadé d’aller à l’hôpital. Bien que le coronavirus ne soit pas confirmé. Ils disent la grippe. Personne n’est autorisé à le visiter. Le champion du monde Shamil Zavurov est également tombé malade. Ils disent qu’il y a d’autres athlètes malades. “

Bien qu’il ne s’agisse que d’un rapport et que tous les détails n’aient pas encore été divulgués, cela n’a pas été un bon mois pour l’équipe Khabib. Tout d’abord, Khabib a été licencié de l’UFC 249 plus tôt ce mois-ci en raison de restrictions de voyage COVID-19, et a finalement été remplacé par Justin Gaethje, qui affrontera Tony Ferguson pour le titre intérimaire des poids légers lors de l’événement UFC le 9 mai. Nurmagomedov doit maintenant faire face à la maladie de son père en plus de son observation continue du Ramadan.

Alors que Ferguson devrait combattre Gaethje dans deux semaines et que le vainqueur espère combattre Khabib en septembre, “Eagle” a tout le temps de mettre les choses en ordre et de faire ce qu’il doit faire pour aider son père à récupérer.

