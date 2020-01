Rapport: le retour de Sean O’Malley dans l’Octogone repoussé à l’UFC 248 à Las Vegas

Sean O’Malley, le concurrent montante des poids coq de l’UFC, devra maintenant attendre encore plus longtemps pour son retour attendu dans l’Octogone.

Selon un récent rapport de MMA Junkie, le prochain match d’O’Malley avec Jose Quinonez prévu pour l’UFC 247 en février au Texas a été déplacé vers l’UFC 248 en mars à Las Vegas. C’est un léger mouvement, mais qui repousse encore plus loin le retour d’O’Malley.

N’oubliez pas, O’Malley a été suspendu pendant six mois fin 2018 après avoir été testé positif à Ostarine. Après avoir vécu avec succès sa suspension, “Sugar” a ensuite été réservé pour faire face à Marlon Vera à l’UFC 239 avant d’échouer à un autre test de l’Agence américaine antidopage (USADA) pour plus d’Ostarine. Heureusement, O’Malley a été débarrassé de ce test de dépistage de drogue raté et a reçu le feu vert pour reprendre ses activités.

Maintenant, à travers tous ses tests de dépistage de drogue ratés et ses combats reprogrammés, O’Malley fera son retour dans l’Octogone à l’UFC 248 le 7 mars à Las Vegas, qui sera un événement marqué par un combat pour le titre de poids paille féminin entre le champion actuel Weili Zhang et l’ancienne reine divisionnaire Joanna Jedrzejczyk. La raison du déplacement de l’affrontement d’O’Malley avec Quinonez est inconnue pour le moment, mais il est probable que l’UFC veuille tamponner la carte Vegas avec un peu plus de puissance de feu.

O’Malley, 25 ans, a fait irruption sur la scène de l’UFC en 2017 après un passage réussi dans la «série mardi soir de Dana White». Le défenseur de la marijuana a rapidement attiré les fans de combat partout en remportant ses deux premières apparitions en octogone contre Terrion Ware et Andre Soukhamthath porte son record professionnel invaincu à 10-0. Alors que «Sugar» a du mal à se remettre dans la cage depuis lors, il reste l’un des jeunes noms les plus prometteurs du sport à l’horizon 2020.

