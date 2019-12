Rapport | Les revenus de l'UFC pour 2019 pourraient être proches de 1 milliard de dollars

Image: Sports de combat

Le président de l'UFC, Dana White, a récemment pris les médias sociaux pour affirmer avec fierté que 2019 a été la plus grande année de l'histoire de l'entreprise.

2019 a été la plus grande année de l'histoire de l'entreprise. Je veux remercier tous les combattants, les fans, les médias et mon personnel chez @ufc. Je ne peux pas attendre 2020! #StillKickinAss

Bonnes vacances à tous! pic.twitter.com/Av0lqJJsjZ

– Dana White (@danawhite) 24 décembre 2019

«2019 a été la plus grande année de l'histoire de l'entreprise. Je veux remercier tous les combattants, les fans, les médias et mon personnel à l'UFC. »

Lorsque White a fait cette affirmation, la plupart des fans ont supposé qu'il parlait en termes de revenus.

Selon un récent rapport de Bloody Elbow, il serait certainement logique que le patron de l'UFC le fasse, car le chiffre d'affaires total et le BAIIA de l'entreprise (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l'année pourraient approcher d'un lourd milliard de dollars. .

"Je n'ai aucune raison de douter que Dana White a raison et ce fut en effet la" plus grande année de l'histoire de l'entreprise "en termes de revenus et d'EBITDA", a expliqué l'analyste commercial de Bloody Elbow, John Nash.

«Selon les différentes projections faites par la société en 2016, le chiffre d'affaires total en 2019 serait de 980 millions à 1,1 milliard de dollars et leurs marges d'EBITDA seraient de 50%. Bien que je ne pense pas qu'ils aient bien fait cela, le nouvel accord ESPN avait ajouté des centaines de millions à leurs revenus contractuels garantis. Ajoutez de nouvelles offres de télévision internationales et des revenus de parrainage accrus et il est difficile de voir comment ils ne battent pas le record. Au moins 800 millions de dollars de revenus semblent presque garantis. »

Comme le scribe vétéran du MMA Jesse Holland l'a si éloquemment souligné dans un article pour MMA Mania, bien sûr, ces revenus massifs ne se sont pas encore traduits par des salaires plus importants pour la plupart des combattants. Les combattants UFC undercard empochent toujours moins de 20000 $ par combat, et c'est avant les taxes et les frais de coaching et de formation. Espérons que cela change bientôt.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/12/2019.