Rapport: l’UFC 249 a lieu au Tachi Palace Resort Casino

L’emplacement secret de l’UFC 249 n’est plus un secret, selon le New York Times.

Un rapport publié mardi a nommé le Tachi Palace Resort Casino en tant qu’hôte de l’événement à la carte le 18 avril, renforçant un récent tweet du vétéran de l’industrie du MMA, Jeff Sherwood, qui a déclaré que le lieu de la Californie du Nord accueillera quatre événements.

Les responsables de l’UFC n’ont pas retourné plusieurs demandes de commentaires. Plusieurs sources auxquelles MMA Fighting s’est entretenue ont indiqué qu’elles croyaient comprendre que le casino de Californie du Nord – situé à Lemoore, en Californie, sur des terres tribales qui ne sont pas supervisées par la commission sportive de l’État – serait le lieu de l’UFC 249, bien que rien d’officiel n’ait été confirmé. . Mardi, les appels au casino, qui a fermé ses portes le mois dernier en raison de la pandémie de coronavirus, ne sont pas immédiatement revenus.

À partir de lundi, White gardait le lieu de l’événement secret pour se protéger contre ceux qui pourraient essayer de le faire dérailler. Plusieurs médias MMA, vétérinaires de l’industrie et observateurs ont critiqué la décision de la promotion d’organiser des événements pendant la pandémie. White s’est engagé à tester de manière approfondie les combattants et le personnel de l’événement, bien qu’il n’ait pas divulgué le type de test ou d’autres mesures de sécurité qu’il envisage de mettre en place lorsque les combattants se rendent à l’événement et en reviennent.

L’UFC 249 était initialement prévu pour le Barclays Center de Brooklyn, New York, avant que les restrictions sur les rassemblements de masse n’obligent la promotion à rechercher un nouveau lieu.

Le Tachi Palace Resort Casino était autrefois un foyer de MMA régional. Le casino a pris de l’importance en tant qu’hôte de World Extreme Cagefighting avant que la promotion ne soit achetée par le parent de l’UFC, Zuffa. Le casino a ensuite accueilli le Palace Fighting Championship avant que les combats régionaux Tachi Palace Fights aient élu domicile et aient organisé plus de 30 événements avant de replier sa tente; le casino organisait souvent des spectacles en plein air avec des chaises pliantes. Une porte tournante de talents californiens s’est frayé un chemin avant de déménager à l’UFC.

Dans une déclaration préparée, le California Department of Consumer Affairs, qui supervise le CSAC, a publié une déclaration contre la détention de l’UFC 249 sur les terres tribales.

«La commission se fait l’écho des conseils du gouverneur de Californie Gavin Newsom, du ministère de la Santé publique, des responsables locaux de la santé et des recommandations de l’Association of Ringside Physicians concernant l’annulation des événements où des personnes risquent de contracter Covid-19 et encourage la l’industrie à faire de même », a indiqué le communiqué. «La commission ne participera pas à l’U.F.C. le 18 avril, quel que soit le lieu de l’événement. »

Comme indiqué précédemment, l’ARP a publié une recommandation révisée appelant à un report indéfini de tous les événements de sports de combat pendant la pandémie. Le président de l’ARP a déclaré que la recommandation n’était pas motivée par la décision de l’UFC de reprendre son calendrier le 18 avril.

White a déclaré que l’endroit non divulgué accueillera des événements hebdomadaires pendant deux mois. Il s’est également engagé à sécuriser une île privée dans une destination inconnue pour des événements mettant en vedette des combattants internationaux qui ne peuvent pas voyager aux États-Unis.

L’UFC 249 est à l’affiche d’un combat de titre intérimaire entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. La promotion a publié lundi une nouvelle carte de 12 combats.