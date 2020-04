Rapport: l’UFC 249 «Ferguson vs Gaethje» se déroulera au Tachi Palace Resort Casino en Californie

Après des semaines de spéculations et de suppositions quant à l’endroit où l’UFC 249 aurait lieu, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a décidé d’un emplacement pour l’événement de paiement à la vue (PPV) remanié à moins de deux semaines de la nuit de combat.

Jeff Sherwood a d’abord indiqué que l’événement se déroulerait à l’intérieur du Tachi Palace Casino Resort à Lemoore, en Californie, le 18 avril 2020, ce qui a été confirmé par la suite par le New York Times.

Alors, comment est-il possible pour l’UFC d’organiser un événement en Californie, qui a récemment suspendu toutes les activités de combat pendant le mois de mai? Selon le rapport, le Tachi Fight Palace se trouve dans une réserve indienne appartenant à la tribu Tachi-Yokut, qui fait partie de la communauté indienne de Santa Rosa, reconnue par le gouvernement fédéral. Cela signifie que la station a sa propre commission et n’a pas à se conformer aux règles et règlements énoncés par la California State Athletic Commission (CSAC).

Cela dit, la station a pris les mesures appropriées pour protéger ses employés de Covid-19, fermant temporairement ses portes le 20 mars pour empêcher la propagation du virus mortel.

Si le lieu vous semble familier, c’est parce qu’il a accueilli plusieurs événements World Extreme Cagefighting (WEC) pendant les premiers jours de la promotion aujourd’hui disparue. Et bien sûr, c’était la maison de longue date de la promotion Tachi Palace Fights (TPF), qui a vu sa course se terminer en 2018.

Il a été récemment annoncé que le nouvel événement principal comporterait un combat pour le titre léger intérimaire entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. L’UFC 249 devait initialement être titré par Khabib Nurmagomedov en défendant sa sangle de 155 livres contre “El Cucuy”, mais la promotion a dû chercher ailleurs après que “The Eagle” ait été échoué en Russie.

Bien sûr, aucun fan ne sera autorisé à assister, car il s’agira d’un événement à huis clos limité à quelques membres du personnel de l’UFC, des commissaires et bien sûr, des membres de l’équipe de combat.

Dana White – qui s’efforce de verrouiller un lieu depuis quelques semaines face à une pandémie mondiale – a récemment révélé qu’il était en train de sécuriser une île privée pour organiser des combats internationaux. Dans l’intervalle, il a déclaré que son site actuel sera le domicile officiel de tous les événements de l’UFC pour les deux prochains mois.

Dans une tournure cruelle du destin, la station est à seulement trois heures de San Jose en Californie, siège de l’American Kickboxing Academy (AKA) où se trouvaient les trains Nurmagomedov.