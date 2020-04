Rapport | L’UFC 249 se prépare pour Tribal Land en Californie

Il semble que l’UFC ait trouvé l’emplacement de l’UFC 249 et qu’il se trouvera sur Tribal Land en Californie.

Bien que Dana White ait déclaré qu’il sécuriserait une île privée, l’UFC 249 ne se déroulera pas en mer. Au lieu de cela, selon un rapport de Jeff Sherwood et confirmé plus tard par le New York Times, l’UFC 249 aura lieu au Tachi Palace Casino Resort sur Tribal Land en Californie. Il servira également de lieu pour les prochains événements UFC.

“Cet endroit où ce combat aura lieu le 18 avril, je l’ai enfermé pendant deux mois, donc je vais continuer à pomper les combats”, a déclaré White à ESPN lundi.

En organisant l’événement sur Tribal Land, la loi californienne obligeant les gens à rester chez eux ne prend pas effet. Il n’a pas non plus besoin d’être sanctionné par la California State Athletic Commission qui a déclaré au NYT qu’elle ne commanderait pas l’événement.

«La commission se fait l’écho des conseils du gouverneur de Californie Gavin Newsom, du ministère de la Santé publique, des responsables locaux de la santé et des recommandations de l’Association of Ringside Physicians concernant l’annulation des événements où des personnes risquent de contracter COVID-19 et encourage la l’industrie à faire de même », a déclaré la commission sportive de Californie dans un communiqué. “La commission ne participera pas à l’événement UFC le 18 avril, quel que soit le lieu de l’événement.”

L’UFC 249 tombera le 18 avril et verra le titre des poids légers intérimaire en jeu alors que Tony Ferguson affrontera Justin Gaethje.

Tachi Palace Casino Report est célèbre pour avoir accueilli des combats de Tachi Palace qui ont vu Joe Soto, Dustin Ortiz et Bubba Jenkins, entre autres, se disputer la promotion.

Êtes-vous surpris de voir le Tachi Palace Casino Resort être le lieu de l’UFC 249 et des événements futurs? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/7/2020.