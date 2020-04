Rapport: l’UFC 250 sur le point de déménager du Brésil aux États-Unis, Aldo a demandé à obtenir des plans de voyage

Il semble que l’UFC 250 pourrait être le prochain événement du Ultimate Fighting Championship (UFC) affecté par l’épidémie de COVID-19 en cours et les restrictions de voyage subséquentes.

Actuellement prévu le 9 mai en direct sur ESPN + PPV, l’UFC 250 est sur le point d’être déplacé de son emplacement d’origine de Sao Paulo, au Brésil, vers un lieu inconnu aux États-Unis, selon un récent rapport du média brésilien Combate (via Bloody Elbow). L’événement devrait être intitulé par un affrontement entre les poids coqs entre l’actuel champion de l’UFC Henry Cejudo et l’ancien roi des poids plume Jose Aldo.

Selon le rapport, le Département des sports de l’État de Sao Paulo n’a pas encore pris de décision officielle d’organiser l’UFC 250 ou non au milieu de la pandémie de coronavirus, mais l’UFC envisage déjà de déplacer la carte PPV aux États-Unis. La première promotion d’arts martiaux mixtes (MMA) a déjà tendu la main à Aldo et au vétéran des poids lourds légers Mauricio “Shogun” Rua dans l’espoir que les deux stars brésiliennes obtiennent des plans de voyage en préparation pour le déménagement potentiel.

Si l’emplacement de l’UFC 250 est modifié et qu’Aldo ne peut pas quitter le pays du Brésil, la promotion devra trouver un remplaçant approprié pour combattre Cejudo. Heureusement, un ancien champion des poids coq de l’UFC attend de remplir les chaussures d’Aldo.

Malheureusement pour les fans de combat, l’UFC 250 n’est pas le seul événement mis en doute par la propagation continue de COVID-19. La promotion a désespérément brouillé ces dernières semaines pour garder l’UFC 249 dans les délais. Cet événement PPV, qui devait avoir lieu le 18 avril et comporterait un match de rancune contre le champion léger Khabib Nurmagomedov et le meilleur concurrent Tony Ferguson, n’a actuellement pas de lieu officiel et un titre en tête d’affiche qui prend l’eau le jour.

Pourtant, le président de l’UFC Dana White reste catégorique sur le fait que le spectacle doit continuer. Le leader de l’UFC a travaillé vigoureusement dans les coulisses pour reconstituer en quelque sorte une carte avec deux semaines restantes jusqu’à l’UFC 249, mais ses efforts sont lentement contrecarrés par chaque restriction de coronavirus ajoutée.

Cela dit, White tentera probablement de maintenir l’UFC 250 dans les délais, car la promotion reste l’une des seules grandes organisations sportives en activité à l’heure actuelle. Mais ce n’est pas parce que White va essayer de garder l’UFC 250 intact qu’il aura toujours lieu au Brésil. Cela semble être un scénario peu probable à ce stade étant donné les restrictions de voyage dans le monde entier.

L’UFC 250 mettra également en vedette un événement co-principal opposant l’actuelle championne des poids coq et poids plume des femmes de l’UFC, Amanda Nunes, à la meilleure concurrente Felicia Spencer dans un affrontement de styles à 145 livres.

