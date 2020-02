Rapport | L’UFC a payé aux combattants 16% des revenus en 2019

La rémunération des combattants est l’une des critiques les plus courantes de l’UFC. Alors que la société connaît plus de succès financier que jamais, bon nombre de ses combattants ne gagnent toujours pas assez pour survivre, devant souvent occuper d’autres emplois pour survivre et même lancer des campagnes de financement participatif lorsque les choses se compliquent.

Un récent rapport du New York Post met les dépenses de l’UFC en perspective. Pour le dire simplement, seule une petite partie des revenus de l’entreprise se retrouve dans les poches des combattants.

Voici un extrait du rapport du Post:

Des sources indiquent que les combattants de The Post UFC ont coûté moins de 150 millions de dollars à la société de promotion de Las Vegas l’année dernière, soit moins de 16% de ses 900 millions de dollars de revenus. En revanche, les données montrent que la Major League Baseball, la National Basketball Association et la National Football League partagent entre 48% et 50% des revenus avec leurs joueurs.

“C’est une ligue différente par ligue”, a déclaré le président d’Endeavour, Mark Shapiro. «Nous payons nos combattants beaucoup plus que toute autre organisation MMA. Ils le méritent. La rémunération des chasseurs a augmenté proportionnellement au succès de l’UFC. »

Alors que seule une petite partie des revenus montagneux de la société va aux combattants, ses investisseurs célèbres sont absolument payés.

«Ultimate Fighting Championship épuise ses réserves de liquidités pour financer de gros paiements aux investisseurs célèbres – même si ses combattants se plaignent d’être largement sous-payés, a appris The Post.

“Le géant des arts martiaux mixtes a approuvé un énorme dividende de 300 millions de dollars pour les investisseurs de l’UFC – une liste étoilée qui comprend Mark Wahlberg, Charlize Theron, Gisele Bündchen, Ben Affleck et les stars du tennis Serena et Venus Williams, ont déclaré des sources.”

Pensez-vous que l’UFC devrait payer davantage ses combattants? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.