Rapport | L’UFC Columbus déménage à Las Vegas

Comme prévu, la prochaine carte UFC Columbus serait déplacée à Las Vegas. Cette nouvelle vient de la publication brésilienne Combate – le même média qui a annoncé que la carte UFC Brasilia imminente tomberait à huis clos.

Selon Combate, la carte UFC Columbus – qui aura apparemment besoin d’un nouveau nom – se tiendra dans la nouvelle installation UFC Apex à Las Vegas.

Cette évolution intervient un jour après que le gouverneur de l’Ohio, Matt DeWine, a statué contre tout rassemblement de masse, tel que des événements sportifs, dans l’État.

La carte UFC Columbus sera en tête d’affiche d’un combat entre Jairzinho Rozenstruik et Francis Ngannou.

Voici la carte de combat complète de l’UFC Columbus:

265 lb: Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

135 livres: Cody Garbrandt contre Raphael Assunca annulé en raison de la maladie de Garbrandt

265 lb: Greg Hardy contre Yorgan De Castro

205 lb: Sam Alvey contre Khalil Rountree

265 lb: Carlos Felipe contre Jeff Hughes

135 livres: Davey Grant contre Louis Smolka

115 lb: Tecia Torres contre Mizuki Inoue

135 livres: Randy Costa contre Martin Day

185 livres: Eric Spicely contre Roman Kopylov

170 lb: Matt Brown contre Miguel Baeza

265 lb: Tanner Boser contre Jeff Hughes

135 lb: Marlon Vera contre Eddie Wineland

170 livres: Laureano Staropoli contre Khaos Williams

Pour l’instant, l’UFC n’a publié aucune déclaration officielle sur la pandémie de coronavirus. La promotion est l’une des dernières grandes organisations sportives à ne pas commenter la question.

Jusqu’à présent, le coronavirus a provoqué des changements majeurs dans les programmes NHL, NBA, MLB et MLS. Le championnat ONE de promotion des arts martiaux à Singapour a également été touché, tout comme un certain nombre d’autres promotions MMA telles que KSW, Venator et ARES Fighting Championship.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur la situation de l’UFC Columbus – et les plans de l’UFC pour la pandémie de coronavirus – à mesure que les détails émergent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.