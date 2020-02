Rapport: l’UFC verse un dividende de 300 millions de dollars aux investisseurs

C’est une bonne journée pour faire partie du groupe d’investissement UFC … La nouvelle vient de sortir via le New York Post que la promotion de la lutte versera un dividende de 300 millions de dollars aux actionnaires, ce qui rapporte beaucoup pour la société mère Endeavour, les dirigeants de l’UFC et les célébrités qui détiennent des actions de la société.

Selon le Post, Endeavour mettra environ 150 millions de dollars de cet argent sur son compte bancaire, tandis que le PDG d’Endeavor Ari Emanuel, le directeur d’Endeavour Patrick Whitesell et le président de l’UFC Dana White gagneront “ plus de 3 millions de dollars chacun ” .Mark Wahlberg obtient environ 500000 $ , tandis que le top model international Bundchen recevra environ 145 000 $.

Il s’agit du premier dividende versé aux actionnaires depuis qu’Endeavour a acheté l’UFC pour 4 milliards de dollars en 2016, il n’est donc pas inhabituel que la société paie quatre ans plus tard. Mais le montant du paiement du dividende «a la gueule de bois», ce versement de 300 millions de dollars ne laissant que 50 millions de dollars dans les coffres opérationnels de l’UFC.

Non pas que l’UFC doive trop insister. Leur nouvel accord avec ESPN confère à la promotion une stabilité qui n’a jamais été vue dans le jeu de combat, le réseau payant beaucoup d’argent pour les droits de diffusion sur leurs réseaux traditionnels, plus un montant généreux pour diffuser des événements PPV exclusivement via ESPN +. À ce stade, Conor McGregor et Jon Jones pourraient conduire les Lamborghinis l’un dans l’autre et mourir dans une énorme boule de feu et cela n’affecterait pas le taux de base confortable que l’UFC fait chaque année dans le cadre de l’accord ESPN.

Le montant versé aux investisseurs a également été comparé négativement dans l’article du Post au montant que l’UFC a payé à ses combattants en 2019: 150 millions de dollars, ce qui représente 16% des 900 millions de dollars de revenus de la promotion. Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises dans des articles déprimants similaires comme celui-ci, d’autres sports majeurs comme la NBA, la MLB et la NFL sont assis à environ 50%.

Sauf quelque chose de fou comme un syndicat de combattants, il n’y a pas de raison d’imaginer que le chiffre de 16% va changer. Dans un document interne publié dans le cadre de la découverte du procès anti-trust UFC fighter, une diapositive intitulée “ Risk of Fighter Compensation Inflation ” a déclaré: “ Fighter Comp était la question la plus posée par les sources de financement, et c’est un coût critique que nous devons activement gérer. Nous pensons que notre hypothèse à long terme de 20% des revenus est raisonnable. »

Donc, si les combattants de l’UFC cherchent à changer les choses, les futurs articles leur feront gagner beaucoup d’argent … eh bien, Kobe l’a très bien dit:

“Lorsque vous avez cette unité, lorsque vous travaillez ensemble sur la même page, cela ne fait que renforcer le sport et le rendre meilleur”, a déclaré Bryant lors d’un événement de retraite des athlètes UFC quelque peu controversé en 2017. “Pas juste pour le présent, mais aussi pour les générations futures qui arrivent, c’est donc extrêmement important. »