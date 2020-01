Rapport: McGregor affrontera la presse lors de l’UFC 246 Ultimate Media Day

Après des mois d’entretiens soigneusement sélectionnés avec le parter de l’UFC ESPN et son propre site Web Mac Life, Conor McGregor s’adressera enfin au plus grand bassin de presse lors de la prochaine journée des médias de l’UFC 246.

C’est le mot du journaliste de Fighters Only, Jim Edwards, qui note que c’est la première journée des médias de l’UFC en cinq ans à laquelle McGregor participera.

Conor McGregor fera partie de la journée # UFC246 Ultimate Media Day. Ce sera la première fois qu’il sera disponible pour une journée médiatique de la semaine de combat depuis des années. Je pense que c’était le combat contre Denis Siver en janvier 2015 lorsque les médias lui ont parlé pour la dernière fois pendant la semaine du combat en dehors d’une conférence de presse. pic.twitter.com/O3dVi7hYCr

– Jim Edwards (@MMA_Jim) 10 janvier 2020

Il y a eu beaucoup de questions menant à son combat avec Donald Cerrone que les médias du MMA ont voulu poser à McGregor, la plupart concernant ses divers problèmes personnels et juridiques au cours de la dernière année et demie. Cela comprend plusieurs cas d’agression et deux enquêtes sur des allégations d’agression sexuelle (selon le New York Times). Beaucoup se sont demandé si la star irlandaise du sport participerait à des interactions de presse non contrôlées. Même la semaine de conférence de presse standard était un point d’interrogation jusqu’à la semaine dernière.

Cette conférence de presse se tiendra mercredi 15 janvier au Pearl Theatre à l’intérieur du Palms Resort Casino, et elle est ouverte aux fans. Pour l’instant, le format ne sera pas clair. Les médias poseront-ils des questions? Est-ce que les fans? Après les questions moins que brillantes posées par les fans à Nate Diaz et Jorge Masvidal lors de la conférence de presse de l’UFC 244, nous ne serions pas surpris si l’UFC opte pour une approche plus modérée. Et encore une fois, nous sommes sûrs que Dana White et le reste des cuivres de l’UFC ne veulent pas que les allégations du New York Times deviennent le point central du retour de McGregor.

Quoi qu’il arrive mercredi, il semble que les médias accrédités auront leur tour de demander à McGregor ce qu’ils feront le jeudi 16 janvier lors de l’ultime journée des médias. Beaucoup de foin a été fait récemment sur l’état du journalisme MMA et sur la question de savoir si nous avons été largement relégués à des informations perroquets filtrées par les chaînes de relations publiques UFC sanctionnées. Malgré tout son excellent travail couvrant le sport depuis son partenariat avec l’UFC, beaucoup ont encore l’impression que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ESPN fasse trop bouger le bateau quand il s’agit de nouvelles vraiment sensibles.

La façon dont les choses se déroulent cette semaine devrait donner à chacun plus de matière à réflexion à ce sujet. Si c’est le cas, McGregor continue même d’assister à la journée des médias.

Que pensez-vous de toute cette situation, Maniacs?