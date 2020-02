Rapport | Tito Ortiz s’entraîne avec la WWE pour des apparitions de catch pro

Image via @ titoortiz / @ lukeburrett sur Instagram

Tito Ortiz aurait l’intention de passer à la lutte alors qu’il s’entraîne avec la WWE.

Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio rapporte que Tito Ortiz s’entraîne pour être un lutteur professionnel et a apparemment entendu de bonnes choses sur l’éthique de travail et l’enthousiasme du Temple de la renommée de l’UFC.

Ortiz a parlé dans le passé de son intérêt pour la lutte professionnelle et a même parlé à la WWE il y a des années. La WWE l’a également amené à un événement et dans les coulisses pour lui montrer à quoi cela ressemble.

“J’ai fait [have talks with WWE] en 2002, 2003 », a déclaré Tito Ortiz à WrestlingInc en décembre. «Je crois que c’était à Seattle à WrestleMania; c’était “Stone Cold” Steve Austin contre The Rock et ils m’ont amené dans les coulisses. J’étais toujours impressionné par le fait que The Rock était là, et Stone Cold était là, et Brock était là. J’étais plus fan que dans mon attitude de combattant. Ils m’ont mis sur le micro avec je crois que c’était Brooklyn Brawler. Et, j’ai eu une petite interview avec lui et je pense qu’il m’a pris au dépourvu.

«J’étais une personne polie et politiquement correcte à l’extérieur de la cage, comme je le suis toujours. Je pense que je n’ai pas suffisamment retenu leur attention », a-t-il poursuivi. “Si j’avais compris que c’était une chance de mettre le pied dans la porte en tant que lutteur professionnel, je pense que j’aurais peut-être été un peu plus au-dessus de la façon dont mon personnage aime se battre.”

Tito Ortiz a combattu pour la dernière fois en MMA en décembre dernier dans Combate Americas où il a présenté Alberto Del Rio. Avant cela, il a titré le premier et le dernier événement MMA de Golden Boy Promotions où il a mis Kuck Liddell dans leur trilogie.

Ortiz est actuellement 21-12 avec un non-concours et est l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC. Dans sa carrière, il a notamment remporté des victoires sur Ryan Bader, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Forrest Griffin, Wanderlei Silva.

Plusieurs combattants de l’UFC comme Ronda Rousey et Cain Velasquez sont passés à la WWE. Il ne devrait donc pas être surprenant de voir plus comme Ortiz chercher à faire cette transition. Actuellement, la WWE n’a pas encore confirmé que le Temple de la renommée s’y entraînait ou s’ils prévoyaient de le signer.

Comment pensez-vous que Tito Ortiz s’en tirerait à la WWE?

