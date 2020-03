Rapport | Tony Ferguson a offert Justin Gaethje pour l’UFC 249

Image via @ufc sur Instagram

Le concurrent léger de l’UFC, Tony Ferguson, se serait vu proposer un combat contre Justin Gaethje si Khabib Nurmagomedov ne pouvait pas se battre à l’UFC 249.

Nurmagomedov a déclaré lundi qu’il est coincé en Russie et, à ce stade, il n’est pas certain qu’il sera en mesure de quitter son pays d’origine pour se battre à l’UFC 249, qui doit avoir lieu le 18 avril dans un lieu à déterminer. . Nurmagomedov étant apparemment hors de combat, il laisse son adversaire Ferguson sans partenaire de danse. Mais peut-être pas pour beaucoup plus longtemps.

Selon Ariel Helwani d’ESPN, Ferguson s’est vu proposer un combat contre Justin Gaethje au titre de l’UFC 249. Il n’est pas clair si le combat serait pour un titre intérimaire léger. Selon Helwani, les combattants n’ont pas encore accepté le match et il n’y a aucun emplacement pour la carte à ce stade.

En conséquence, Tony Ferguson, selon les sources, s’est vu proposer un combat contre le meilleur concurrent Justin Gaethje, mais ce combat n’a pas été convenu ni finalisé. Aucun des deux n’a de lieu pour l’événement.

La perspective de perdre encore une fois Ferguson contre Nurmagomedov est déprimante pour les fans de MMA, qui espéraient que ce combat leur donnerait quelque chose à espérer pendant la pandémie de coronavirus qui a la plupart des gens coincés à la maison. Mais hélas, cela ne semble pas être censé être, malgré le président de l’UFC, Dana White, catégorique: l’émission continuerait.

Si Ferguson finit par affronter Gaethje, ce serait certainement un combat de remplacement solide. Ferguson et Gaethje sont deux des poids légers les plus excitants du sport et cela aurait probablement été un match que nous verrions dans le futur de toute façon. Les deux hommes font toujours un show et ça devrait être un combat incroyable si ça arrive. Mais à ce stade, l’avenir de la carte UFC 249 est très incertain.

Qui gagnerait un combat entre Tony Ferguson et Justin Gaethje?