Rapport | Tyron Woodley refuse le combat de Gilbert Burns

Gilbert Burns a précédemment déclaré qu’il avait accepté de se battre avec Tyron Woodley, mais dit maintenant que Woodley a refusé le combat.

Homme 🤦🏾‍♂️ Honte à cet ancien champion, il a dit qu’il était en mode tueur! Non tu n’es pas tu ne veux pas de fumée! Je vous verrai bientôt @TWooodley merci @danawhite @seanshelby et mon manager @ AliAbdelaziz00 pour essayer de faire ce combat! Je suis toujours disponible pour me battre mais ces gars parlent beaucoup 🤷🏾‍♂️

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 16 mars 2020

Burns est fraîchement sorti d’une victoire de TKO sur Demian Maia, qui a co-titré la carte de l’UFC Brasilia samedi dernier. Peu de temps après cette victoire, il a jeté son nom dans le chapeau en tant qu’adversaire potentiel de remplacement pour Tyron Woodley.

Woodley, l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, devait à l’origine affronter l’Anglais Leon Edwards lors de l’événement principal de l’UFC Londres dimanche prochain. Malheureusement, ce combat – et l’intégralité de la carte UFC de Londres – s’est effectivement désintégré en raison des complications résultant de l’épidémie de COVID-19.

Malgré ce remaniement, Woodley devrait encore se battre ce samedi. L’UFC assemble à la hâte une carte de combat de remplacement sur le sol américain, et l’intention est d’avoir le titre de l’ancien champion. Burns espérait être l’adversaire de Woodley sur cette carte à court préavis.

Pendant une brève période, il a semblé que Burns pourrait en fait être le favori dans la course contre Woodley. Il a même affirmé qu’il avait accepté une offre de combattre l’ancien champion.

Cependant, Cole Shelton de BJPenn.com a depuis confirmé que Woodley avait refusé le combat avec Burns. Shelton a ajouté que Woodley viserait un combat avec Rafael dos Anjos – un ami de longue date de Burns.

Des sources me disent que Tyron Woodley a refusé Gilbert Burns alors qu’ils poussaient pour le combat contre la RDA ce week-end dans un endroit à déterminer. #UFC

– Cole Shelton (@ ColeShelton91) 16 mars 2020

“Des sources me disent que Tyron Woodley a refusé Gilbert Burns alors qu’ils poussaient pour la lutte contre la RDA ce week-end dans un endroit à déterminer.” – Cole Shelton.

Alors que Woodley serait en train de courir après un combat avec dos Anjos, il a également déclaré que son choix n ° 1 pour son combat à court terme ce week-end était son rival de longue date Colby Covington.

“Colby Covington est mon choix numéro un”, a déclaré Woodley sur Instagram en direct. “Mon choix n ° 1. Si je peux le combattre, Seigneur, il y a un ciel au-dessus. »

Auriez-vous aimé voir Gilbert Burns combattre Tyron Woodley dans un court délai?

