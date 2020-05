Rapport | Tyson Fury contre Anthony Joshua en discussion pour avoir lieu en décembre

Tyson Fury et Anthony Joshua pourraient enfin avoir la chance de se battre.

Fury et Joshua sont deux des plus grandes stars de la boxe et détiennent tous les titres des poids lourds. Donc, un combat d’unification est logique, mais les problèmes contractuels ont rendu ce combat peu probable. Maintenant, cependant, selon plusieurs rapports, des discussions sont en cours pour que Fury et Joshua se battent en décembre en Arabie saoudite.

Une longue route devant nous. Wilder et Kubrat Pulev doivent accepter séparément de se retirer, car ils ont respectivement le droit contractuel de se battre avec Fury et Joshua. Ensuite, les parties pour Fury et A.J., devraient conclure un accord. Une pandémie plane sur tout cela, bien sûr. @MarkKriegel first https://t.co/kpuFB6OZMJ – Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 30 avril 2020

“Des sources disent que le match The Athletic a Tyson Fury-Anthony Joshua est en pourparlers pour décembre en Arabie saoudite. Fury doit à Deontay Wilder un match revanche, donc il faut mettre de l’argent de côté si Wilder est d’accord. MTK Diriger des discussions avec Eddie Hearn et Team Wilder. (Top Rank / Frank Warren dans [the] boucle) », a déclaré Coppinger.

"Une longue route devant nous. Wilder et Kubrat Pulev doivent accepter séparément de se retirer, car ils ont respectivement le droit contractuel de se battre avec Fury et Joshua. Ensuite, les parties pour Fury et A.J., devraient conclure un accord. Une pandémie plane sur tout cela, bien sûr. @MarkKriegel d'abord », a-t-il ajouté.

Comme le rapporte Coppinger, Wilder et Pulev devraient tous deux être payés pour que Fury et Joshua se battent en premier. Les deux sont actuellement sous contrat pour être les deux prochains adversaires de l’Anglais, donc si oui ou non ils accepteraient cela, il faut le voir.

Tyson Fury détient actuellement les titres WBC, The Ring et les poids lourds linéaires. Il est 30-0-1 en tant que pro et la dernière fois il a battu Wilder au septième tour par TKO. Avant cela, il avait battu Otto Wallin et Tom Schwarz pour revenir dans la colonne des victoires après le match nul controversé contre Wilder en 2018.

Anthony Joshua, quant à lui, a récupéré ses titres de poids lourds la dernière fois en battant Andy Ruiz Jr. dans le match revanche. Avant cela, il a été éliminé dans un bouleversement choquant pour Ruiz Jr. L’Anglais est actuellement le champion des poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBO.

Il ne fait aucun doute qu’un combat Tyson Fury contre Anthony Joshua serait massif et il semble qu’il y ait une chance qu’il se produise en 2020.

