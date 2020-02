Rapport | Tyson Fury contre Deontay Wilder 2 PPV tombe sous le seuil de rentabilité

Image via @thenotoriousmma sur Instagram (photographe non répertorié)

Il semble que le paiement à la séance Tyson Fury contre Deontay Wilder 2 n’ait pas fait aussi bien que prévu.

Le combat était très attendu, car leur premier combat s’est terminé par un match nul controversé en décembre 2018.

Depuis leur premier combat, les deux ont remporté deux victoires et ont eu leur revanche ce week-end dernier. Là, c’est Fury qui a fait le travail via TKO au septième tour. Ce fut une performance dominante de l’Anglais qui a laissé tomber Wilder deux fois et a forcé son coin à jeter l’éponge.

Bien que le combat ait été divertissant et qu’il ait été exagéré, les chiffres PPV n’étaient pas aussi élevés que le pensaient les promoteurs. Le PPV a apparemment fait environ 800-850 mille achats selon Mike Coppinger de The Athletic.

Sources: le match revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury a généré environ 800 000 à 850 000 achats à la carte en Amérique du Nord. Meilleure performance – de loin – pour un combat pour le titre des poids lourds depuis Tyson-Lewis en 2002. Wilder-Fury 1 a vendu environ 325 000 achats

– Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 27 février 2020

Bien que les chiffres soient élevés, Chris Mannix de Sports Illustrated et DAZN dit que l’événement est tombé en dessous du seuil de rentabilité pour.

C’est plus ou moins ce que j’entends aussi.

Les achats numériques — ESPN-plus, Fox Sports App — ont surperformé.

Câble traditionnel, DTV n’a pas fait.

En privé, les responsables espéraient de 1 à 1,1 million, atteignant effectivement le seuil de rentabilité. https://t.co/c2Z1OIjgZW

– Chris Mannix (@SIChrisMannix) 27 février 2020

Tyson Fury et Deontay Wilder devaient gagner environ 28 millions de dollars pour l’événement. Mais, comment cela affectera ce salaire est inconnu. Des rapports ont également révélé que le flux illégal était un facteur majeur dans le cas où les 1 à 1,1 million d’achats attendus n’étaient pas atteints.

Quoi qu’il en soit, Fury et Wilder devraient avoir leur combat pour la trilogie plus tard cette année après que l’américain a déclenché sa clause de revanche. Il a également imputé la perte à son costume qui pesait 40 livres.

Que pensez-vous des achats de Tyson Fury et Deontay Wilder 2 PPV qui n’atteignent pas le seuil de rentabilité? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.