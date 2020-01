Rapport UFC 246 de 411: Conor McGregor gagne

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

À l'origine, une carte de combat 13, nous avons perdu un affrontement entre les poids plumes Chas Skelly et Grant Dawson au cours de la semaine, puis après avoir pesé un combat de poids paille entre Alexa Grasso et Claudia Gadelha est tombé lorsque Grasso a pesé officiellement à un poids catastrophique de 121,5 livres. Cinq livres et demie au-dessus de la limite de poids non-titre, et apparemment il y a une règle au Nevada où pour un combat de poids de paille si la différence de poids pour les pesées est supérieure à trois livres, ils abandonnent le combat. À la suite de cela, Grasso a annoncé son passage au poids mouche, et la lutte entre les poids coq entre Brian Kelleher et Ode Osbourne est passée sur la carte principale.

L’UFC 245 a un événement principal très sympathique pour les fans car sans doute la plus grande star du sport en ce moment, Conor McGregor, revient combattre le vétéran préféré des fans et un homme avec son nom partout dans le livre des records de l’UFC Donald “Cowboy” Cerrone. Le combat est contesté chez les poids mi-moyens mais a probablement des implications sur le titre chez les poids légers, pour des raisons. Hé, si Jose Aldo peut tomber au poids coq et perdre son premier combat, puis obtenir toujours un coup de titre de cette perte (sauter Sterling, Yan, Sandhagen, Moraes, etc.), alors McGregor peut sûrement gagner un combat au poids welter et sauter par-dessus le division légère non? Le co-événement principal n’est pas terriblement excitant, mais l’ancienne championne Holly Holm affronte Raquel Pennington dans une revanche des débuts de Holm à l’UFC. L’ouverture du PPV est un très bon combat, car Carlos Diego Ferreira s’en prend à l’ancien champion des poids légers Anthony Pettis. Sur les préliminaires, nous avons quelques combats notables, Andre Fili contre Sodiq Yusuff probablement en tête de liste, Maycee Barber cherche à poursuivre son ascension vers le conflit de titre contre l’ancienne challenger en titre Roxanne Modafferi, et Tim Elliott contre Askar Askarov pourrait être votre festival de brouillage de poids mouche généralement passionnant.

L’UFC 245 vient au monde de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, USA. Pour le commentaire, nous avons Jon Anik, Joe Rogan et Paul Felder. Nous aurons également Trevor Wittman sonnant entre les rounds et Megan Olivi faisant dans les reportages de l’arène. Nous sommes sous un hybride des nouvelles et anciennes règles, elles sont nouvelles à l’exception de la règle du combattant abattu qui est une main vers le bas au lieu de deux et vous pouvez demander une relecture instantanée à tout moment. Cela dit, je ne sais pas si l’utilisation de la rediffusion met fin au combat étant donné la formulation donnée.

Sabina Mazo a une fiche de 1-1 à l’UFC mais sort d’une victoire et cherche sa première séquence victorieuse à l’UFC. JJ Aldrich a une fiche de 4-2 à l’UFC mais a un 1-1 en poids mouche, elle sort aussi d’une victoire et espère sa première séquence de victoires dans sa nouvelle division. Les chances pour celui-ci se sont fermées à -115.

Bout des poids mouches pour femmes: J.J. Aldrich (8-3, 125,5 lb) contre Sabina Mazo (7-1, 125,5 lb)

UN TOUR: Mazo est de deux pouces de plus et a deux pouces et demi d’avantage de portée. Aldrich ouvre la patte sud et tourne tôt. Les deux femmes cherchent juste à se lire. Mazo atterrit quelques coups de pied de jambe, Aldrich atterrit à gauche. Un autre à gauche atterrit pour Aldrich, avec une droite derrière. Mazo décroche un coup de pied dans la jambe. Aldrich décroche une autre gauche, elle tourne toujours vers sa gauche et devient prévisible mais Mazo ne capitalise pas encore. Aldrich atterrit une autre gauche. Mazo avec quelques coups, mais elle ne fait pas pression sur Aldrich, laissant simplement son cercle. Un genou de Mazo. Mazo est en train de piquer quand Aldrich essaie de se précipiter, mais ne réussit toujours pas. Uppercut et une gauche d’Aldrich et elle évite les compteurs. Aldrich atterrit une autre gauche. Directement de Mazo. Ils se décrochent mais rien ne vient avant de se briser. Ils regardent en quelque sorte les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Aldrich

DEUXIÈME ROUND: Mazo sort à nouveau en donnant des coups de pied, Aldrich atterrit à gauche. Mazo commence enfin à faire pression sur Aldrich vers la clôture. Les deux femmes atterrissent des coups de poing. Aldrich atterrit un un deux. Mazo frappe le corps. Aldrich atterrit à gauche puis mange un coup de pied. Un autre coup d’Aldrich mais elle mange un coup de pied dur. Parti des terres d’Aldrich. Mazo a cessé de faire pression sur la clôture, mais pose un joli genou droit sur le corps. Un peu flou des deux femmes. Tout droit à gauche des terres d’Aldrich au ras. Mazo frappe un coup de pied dans la jambe, mais mange encore quelques coups de poing, les mains d’Aldrich sont vives. Le nez de Mazo saigne beaucoup. Ils décrochent et Mazo tombe à genoux tandis qu’Aldrich essaie de se libérer. Plus de genoux de Mazo à la tête alors qu’Aldrich se libère enfin. Mazo obtient un coup de pied droit juste avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Aldrich, 20-18 Aldrich au total

TROISIÈME TOUR: Mazo est agressif au départ, les deux femmes décrochent quelques coups de poing. Aldrich atterrit à gauche mais ils se replient à nouveau et Mazo commence à agenouiller le corps. Ils ont frappé la clôture car Mazo veut juste garder le contact. Plus de genoux de Mazo, Aldrich saigne aussi du nez. Ils se cassent sans incident. Coup de pied de jambe de Mazo. Directement à droite des terres Mazo, Aldrich avec une gauche pour contrer. Aldrich ralentit un peu, le travail corporel pourrait rattraper son retard. Mazo avec un autre genou au corps et elle a un corps à corps avec plus de genoux, Aldrich est blessé. Sur la clôture et Mazo avec les coudes et les genoux, mais elle a besoin de l’arrêt non seulement de la ronde. Genou à la tête de Mazo puis à nouveau au corps. Plus genoux de Mazo, Aldrich est un peu coincé sur la clôture. L’arbitre finit par les casser, pas sûr que je sois d’accord avec celui-là. Aldrich atterrit un un deux. Coup de corps de terres Mazo. Mazo bloque un coup de pied haut, mange quelques gauches mais obtient à nouveau le corps à corps. Le genou à la tête de Mazo alors qu’Aldrich se libère. Mazo donne un coup de pied à la jambe et au corps à distance alors que l’horloge ralentit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Mazo, 29-28 Aldrich au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Sabina Mazo via décision partagée (28-29, 29-28 x2)

Je peux voir le second aller pour Mazo même si je ne suis pas d’accord. Du temps de micro pour Mazo, elle a l’impression de ne pas avoir commencé avant le troisième tour, puis met Aldrich. Elle sent qu’elle a gagné les deuxième et troisième tours, ce qui met fin à l’entretien qui a été plutôt court.

Aleksa Camur est invaincu et entre dans l’UFC sur le dos d’un genou volant KO marqué sur la série Contender, il espère rester parfait après ce combat et prouver qu’il est une perspective légitime chez les poids lourds légers. Justin Ledet était invaincu avant de passer aux poids lourds légers, depuis lors, il est 0-2 et se retrouve maintenant dans un scénario incontournable même pour une division aussi mince que celle-ci. Les cotes favorisent Camur à -130 pour un même -100 pour Ledet.

Bout léger et lourd: Aleksa Camur (5-0, 204 livres) contre Justin Ledet (9-2 1 NC, 205 livres)

UN TOUR: Ledet est de trois pouces de plus et a un avantage significatif de six pouces. Ledet commence à tourner, Camur tente un coup de pied de roue. Il y a notre premier “woo” de la soirée, et de 2020. J’espérais vraiment que c’était mort. Ledet évite quelques coups de poing. Camur est bloqué. Un peu un deux de Ledet. Le crochet gauche de Ledet atterrit et trébuche Camur. Camur se balance fort mais il est bloqué et contré quand ils sont à portée de boxe. Camur obtient un droit sur le corps. Clinch de Camur, et ils ont frappé la clôture puis se briser mais rien ne vient. Camur est en train de muscler beaucoup de choses jusqu’à présent. Ledet cherche à établir son jab et à éviter l’offensive de Camur. Un autre coup de pied de roue raté de Camur. Un peu à gauche de Camur. Ledet décroche un crochet gauche. Un peu à droite de Ledet pour contrer une tentative de genou volant à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Ledet

DEUXIÈME ROUND: Camur sort avec un coup de tête qui est principalement bloqué. Coup de corps des terres de Camur. Camur rate encore quelques coups de pied, Ledet se contente de le laisser rater et contrer. Ledet atterrit un un deux. Camur essaie de forcer un corps à corps mais n’y parvient pas. Un autre corps à corps et Ledet avec quelques genoux avant de se briser. A droite puis à gauche de Ledet. Camur décroche un coup de pied dans la jambe. Le coup de pied de Camur est coutnered avec une gauche. Ils se sont encore décrochés et ont frappé la clôture cette fois. Camur essaie de frapper à la sortie mais mange un genou au corps. Camur respire un peu lourd et Ledet a toujours l’air bien. Quelques coups de corps de Camur mais il mange un contre-coup. Ledet atterrit à gauche du corps. Quelques coups puis un crochet gauche de Ledet. Camur décroche un droit, Ledet le mange et retourne l’un des siens. Quelques coups de corps atterrissent pour Camur, Ledet atterrit droit sur le corps. Ils échangent des jabs puis Ledet avec une gauche au corps puis un crochet gauche. Ledet revient au jabbing. Camur force un corps à corps et atterrit quelques genoux puis un coude. Camur essaie de décharger mais est principalement bloqué, Ledet atterrit sur le corps. Genoux au corps de Camur. Ils se cassent et regardent les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Ledet mais probablement à Camur, 20-18 Ledet au total

TROISIÈME TOUR: Ledet décroche un crochet gauche qui a définitivement attiré l’attention de Camur. Un peu à droite de Ledet. Camur rate un autre coup de pied de roue. Plus de jabs de Ledet. Camur décroche un coup. Ledet se présente davantage cette manche mais il ne coupe pas vraiment la cage. Les crochets gauches sont échangés mais Camur vacille dans le corps à corps. Camur arrive à la clôture, mais il est toujours en mode de récupération. Ledet laisse cela s’éloigner de lui mais permet à ce corps à corps de continuer. Ils se séparent sans incident. Un autre est parti des terres de Ledet. Quelques coups de pied à l’intérieur de la terre de Camur. Un peu à droite de Ledet. Les coups de pied de Camur ont été sympas. Ledet atterrit une combinaison. Camur essaie un démontage, il est capable de le mettre en garde là où les dernières secondes se sont écoulées.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Ledet mais ça va être bizarre de marquer, 30-27 Ledet dans l’ensemble

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Aleksa Camur via décision unanime (29-28, 30-27 x2)

30-27 pour Camur? Cela semble objectivement faux. Pas d’interview pour Camur, ça le fait pour Fight Pass. Il y a un match de basket-ball qui dure longtemps, donc le reste des préliminaires commencera sur ESPN + et ESPNNews.

Drew Dober est allé 4-1 au cours de ses cinq derniers combats, il sort d’une victoire et cherche à construire une autre séquence de victoires. Nasrat Haqparast a une fiche de 3-1 à l’UFC et sur une séquence de trois victoires consécutives, il espère passer de la perspective au statut de prétendant en passant cette séquence à quatre. Haqparast est le favori -330 à +260 pour Dober.

Bout léger: Drew Dober (21-9 1 NC, 155,5 livres) contre Nasrat Haqparast (11-2, 156 livres)

UN TOUR: Haqparast a deux pouces de hauteur et s’étend sur Dober. Ils touchent des gants, les deux hommes combattant gaucher. Haqparast tournait tôt, Dober feignant avec sa tête. Coup de pied dans les terres de Haqparast. Crochet droit de Haqparast en gros plan mais il manque les suivis. Les deux hommes atterrissent tout près. À gauche de Dober, laisse tomber Haqparast, il décharge sur le tapis et éteint Haqparast.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Drew Dober via TKO, coups de poing, à 1:10 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Dober pour son travail ce soir. C’est une énorme victoire pour Dober qui a abandonné une perspective excitée. Pour commencer son interview, il se sent très heureux et sent qu’il atteint enfin son apogée à 31 ans et promet qu’il peut éliminer n’importe qui dans le top 10 de la division. Il nous parle à travers l’arrivée, notant qu’il devait rester calme et dit qu’il a apprécié chaque instant de cette expérience.

Deux ou trois choses ici. D’abord, Haqparast laisse tomber ses mains en lançant ce coup de pied qui est un énorme non, ensuite il lance le coup de pied nu (c’est-à-dire sans configuration), et enfin il ne déplace pas vraiment sa tête hors de la ligne médiane. Dober le lit, le chronomètre et le frappe à gauche puis montre un bon terrain et livre pour fermer le spectacle.

Tim Elliott a échangé des victoires et des pertes depuis son retour à l’UFC, il a 2-3 pendant cette période, mais a rebondi un peu entre le poids coq et le poids mouche. Il sort d’une perte au poids de la mouche et espère éviter une autre séquence de défaites. Askar Askarov s’est battu pour un match nul avec Brandon Moreno lors de ses débuts à l’UFC, mais toujours invaincu, il cherche maintenant à obtenir sa première victoire à l’UFC. Les chances sont avec Askarov à -150 pour un retour de +120 sur Elliott.

Mouche Poids Bout: # 12 Askar Askarov (10-0-1, 126 lbs.) Vs # 7 Tim Elliott (15-9-1, 125,5 lbs.)

UN TOUR: Elliott est un pouce plus grand tandis que Askarov a un pouce d’avance. Ils touchent des gants pour nous mettre en route, les deux hommes partent pour Southpaw mais Elliott change beaucoup. Elliott se déplaçant tôt. Elliott décroche un coup de pied dans la jambe. Askarov évite quelques coups de poing. Askarov réussit quelques coups de poing, Elliott décroche un coup de pied dans la jambe. Coup de pied de jambe d’Askarov, Elliott avec la gauche. Les deux hommes font des coups de pied dans la jambe, Askarov essaie un coup de pied haut qui atterrit de manière brillante. Ils se décrochent mais se séparent sans incident. Askarov atterrit quelques coups de poing. Directement depuis Askarov, Elliott se tient debout, il a regardé sur ses pieds pendant une seconde, et Askarov obtient un retrait en demi-garde. Askarov a du mal à faire avancer les choses en ce moment, Elliott cherchant surtout à caler. Il y a un peu de tentative de triangle de bras de la part d’Askarov mais il n’est pas en mesure de passer le demi-garde. Askarov se libère et atterrit un coude alors qu’il se déplace pour passer, mais Elliott obtient la garde papillon. Demi-garde à nouveau pour Askarov, il contrôle assez bien Elliott. Droits sur la terre d’Askarov. Une rafale de coups de poing d’Askarov clôt le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Askarov selon les nouvelles règles, si l’arbitre avait arrêté ça quand Elliott est devenu raide, j’aurais été d’accord avec ça

DEUXIÈME ROUND: Elliott se remet à bouger, Askarov atterrit à droite. Ils se replient, Elliott frappe un lancer de judo et se vend pour une guillotine que Askarov échappe et ils sont de retour sur les pieds. Les deux hommes frappent au pied. Askarov pousse dans un corps à corps qui frappe la clôture. Verrouillage du corps pour Askarov, il pose les genoux au corps et à la tête et se déplace vers l’arrière debout. Elliott roule de coups et cherche à se remettre poitrine contre poitrine, mais ne peut pas terminer le virage. Enfin Elliott glisse librement et nous sommes à nouveau à distance. Askarov atterrit à gauche. Askarov fait également un changement de position. Coup de pied au corps d’Askarov et coups de poing. Ils échangent des coups de poing, Elliott frappe un autre lancer mais ne peut rien contrôler et ils reprennent leurs pieds. Ils décrochent, Elliott frappe à nouveau ce même lancer et cette fois entre dans la garde d’Askarov. Coudes d’Askarov, il pense à un coude mais Elliott se défend. Askarov lance une tentative de triangle, Elliott passe à travers pour le contrôle latéral. Askarov à demi-garde, cherche un balayage mais ne peut pas le terminer. Elliott a une demi-garde, mais Askarov obtient à nouveau la pleine garde. Une autre tentative de triangle, comme Elliott passe Askarov reprend ses pieds et mange une main gauche quand ils se cassent. Jabs d’Askarov puis à droite. Les deux hommes frappent à nouveau les coups de poing, Elliott tente un entrejambe haut mais ne peut pas le terminer. Askaov obtient un corps à corps, a le dos mais ne peut pas terminer le lancer avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Askarov même hors du dos, 20-17 Askarov au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour le dernier tour. Elliott tourne toujours et il mange un coup. Askarov évite quelques coups de poing, puis frappe un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Jabs d’Askarov, Elliott essaie de l’appâter pour planter et lancer mais il ne tombe pas pour ça. Elliott atterrit à gauche mais mange plus de coups. Coup de pied avant au corps d’Askarov, ils ont tous deux frappé des coups de poing en étroite. Askarov continue de bouger et de piquer, Elliott utilise un serre-tête avant pour dissuader les entrées à double jambe d’Askarov. Dès Askarov, Elliott titube une seconde. Plus de coups de pied de la jambe d’Elliott, mais il mange des coups de poing pour eux. Ces coups de pied d’Elliott sont sur le mollet et commencent à y arriver, mais Askarov le frappe toujours. Plus de coups de poing d’Askarov, Elliott le fait descendre à travers un tas de coups de poing. Elliott atterrit à gauche mais il a mangé trois coups pour le faire. Askarov frappe à la sortie d’un corps à corps. Askarov recule beaucoup mais il pique constamment et frappe Elliott. Dès les terres d’Askarov, Elliott se rapproche suffisamment pour se serrer la tête mais mange un genou contre le corps. Ils échangent des coups de corps au corps à corps, puis Askarov défend une double jambe et se sépare. Coup de pied de jambe d’Askarov puis il évite une tentative de démontage. Elliott défend une tentative de retrait, mange des coups de poing et le temps s’écoule.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Askarov, 30-26 Askarov dans l’ensemble

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Askar Askarov via décision unanime (29-28, 30-27 x2)

Combat vraiment amusant là-bas, beaucoup de bousculades et d’action, mais personne ne se soucie des mouches à part moi. Pas d’interview pour Askarov.

C’était le droit dans le premier qui a presque mis fin au combat. Vous pouvez voir Elliott se lever, mais récupérer avant de tomber, ce qui aurait presque certainement arrêté le combat.

Andre Fili est un impressionnant 4-1 lors de ses cinq derniers combats et est sur une séquence de deux victoires consécutives, il espère faire dérailler le battage médiatique autour de Yusuff et évoluer vers le statut de prétendant. Sodiq Yusuff est sur une séquence de cinq victoires consécutives, dont trois victoires d’arrêt à l’UFC, il essaie également de se diriger vers le top quinze avec une autre victoire ici. Yusuff est le favori de -140 à +110 sur Fili.

Bout poids plume: Andre Fili (20-6, 145,5 livres) vs Sodiq Yusuff (10-1, 146 livres)

UN TOUR: Fili est de deux pouces de plus et a trois pouces d’avantage de portée. Yusuff avec un peu de crochet gauche, les deux hommes lancent tôt mais travaillent toujours sur la gamme. Les deux hommes avec des coups, Yusuff cherchant à se rapprocher. Quelques coups de pied de jambe vont et viennent, Fili a les meilleurs coups de pied jusqu’à présent. Dès Yusuff étourdit Fili et il cherche à le soutenir contre la clôture. Jab des terres Yusuff. Les deux hommes atterrissant à gauche, l’œil droit de Fili est déjà gonflé. Fili obtient un corps à corps maintenant et se déplace vers l’arrière de la clôture. Ils se cassent sans incident. Jabs des deux hommes à nouveau alors que Yusuff continue de faire descendre Fili. Fili obtient à nouveau un corps à corps et cette fois obtient un retrait, mais Yusuff recule et ils cassent. Fili obtient un coup de pied du corps mais mange un coup de pied dur. Fili fait un peu de changement de position maintenant. Double jambe de Fili pour étouffer le mouvement de Yusuff, Yusuff recule mais toujours décroché. Yusuff se libère et se sépare. Ils échangent plus de coups, mais Yusuff a les coups les plus durs. Ils commercent sauvagement, les deux hommes sont frappés proprement, puis Fili frappe une double jambe. Yusuff remonte sur la clôture et cherche un kimura pour briser l’adhérence. Yusuff l’attrape sur le tapis, l’utilise pour balayer et prend le dessus avec les coudes dans la garde de Fili. Fili essaie un brassard, Yusuff se libère et se déplace vers la demi-garde, puis frappe des coups de poing. Les coudes de Yusuff frappent ensuite à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Yusuff

DEUXIÈME ROUND: Le visage de Fili est marqué. Ils sortent tous les deux en piquant, Yusuff décroche un coup de pied dans la jambe pour briser la position de Fili. Fili tente un coup de pied, Yusuff lui donne des coups de pied sous lui et prend le dessus dans son demi-garde. Des coups de corps de Yusuff puis de gauche à la tête. Yusuff cherche à passer, il prend le contrôle latéral et atterrit quelques genoux contre le corps. À quelques coudes courts de Yusuff, Fili cherche des crevettes mais ne peut pas mettre ses jambes en jeu. Ils se retrouvent dans le nord-sud, puis reviennent au contrôle latéral depuis Yusuff. A quelques coudes courts de Yusuff, il se déplace vers kene sur le ventre et atterrit à gauche. Fili récupère enfin la moitié de sa garde. Quelques autres gauches de Yusuff, Fili obtient la pleine garde. Yusuff se tenant debout pour passer, et reprend le contrôle latéral qui était vraiment sympa. Genou sur le ventre à nouveau de Yusuff, et maintenant monture complète. Fili essaie de mettre ses pieds sur la cage pour faire le pont, et il le fait alors nous sommes de retour sur les pieds. Yusuff évite un coup de tête, évite une tentative de démontage et ils sont bloqués. Fili pose un genou au corps. Ils termineront le tour en corps à corps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Yusuff sur la base des nouveaux critères, 20-17 Yusuff au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes sortent à nouveau en piquant. Le coup de tête de Fili est bloqué, Yusuff décroche un coup de mollet. Yusuff soutient à nouveau Fili, Fili atterrit à gauche. Fili travaille gaucher maintenant, il a la sauvegarde de Yusuff. Dès les terres de Yusuff, affleurez puis touchez. Coup de pied du corps de Fili. Yusuff décroche un autre droit. Fili atterrit à gauche et mange un compteur. Les deux hommes ont des droits fonciers. Coup de pied dans les terres de Yusuff. Frappant à gauche de Yusuff, Fili atterrit à gauche. La position gaucher a ouvert beaucoup de jeu de Fili ce tour. Un autre est parti des terres de Fili. Un peu à gauche de Fili. Yusuff manque un coup de tête. Fili travaille plus ce tour, Yusuff laisse ce tour au moins s’échapper. Double jambe de Fili, ne termine pas avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Fili, 29-27 Yusuff au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Sodiq Yusuff via décision unanime (29-28 x3)

Un peu chanceux pour Yusuff là-bas, à en juger par ce qu’il est et par la façon dont il a donné ce dernier tour. Du temps de micro pour Yusuff, il a été surpris que Fili puisse manger ces coups de poing, puis met Fili comme un gars qui se bat dans l’UFC depuis plus longtemps qu’il ne s’entraîne. Il dit qu’il est d’abord attaquant mais sa salle de gym est une salle de jiu-jitsu et il y a fait beaucoup de travail au cours de sa carrière. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il resterait avec des poids plumes, il sent qu’il finirait par devenir léger, mais il n’a pas encore manqué de poids et il y restera. Il parle un peu d’Igbo à tous les Nigérians qui le regardent, mentionnant spécifiquement Israël Adesanya et Kamaru Usman.

Roxanne Modafferi est une vétérane du jeu de combat, mais a échangé des victoires et des pertes depuis son retour à l’UFC. Elle est partie 2-3 lors de ses cinq derniers combats et espère éviter une autre séquence de défaites alors qu’elle sort d’une défaite. Maycee Barber est invaincue avec trois victoires à l’UFC, elle a déclaré publiquement son objectif de devenir la plus jeune championne de l’UFC jamais et pourrait faire son chemin plus haut dans le classement avec une victoire ici ainsi que peut-être son nom dans la photo de titre compte tenu de l’état du poids mouche des femmes. Barber est un énorme favori de -850 tandis que le retour de Modafferi se situe à +550.

Bout de poids mouche des femmes: Maycee Barber # 9 (23-16, 126 lbs.) Vs # 7 Roxanne Modafferi (8-0, 125 lbs.)

UN TOUR: Modafferi est deux pouces plus grand et a quatre pouces d’avantage de portée. Ils touchent des gants, Barber combattant gaucher. les deux femmes ratent les coups tôt. Barber soutient Modafferi. Un couple de droits fonciers pour Modafferi, Barber obtient un droit propre. Modafferi décroche une autre ligne droite. Ils échangent des coups de poing à main puis Modafferi obtient un retrait de verrouillage du corps essentiellement en demi-garde. Barber essaie de lier les choses par le bas, Modafferi cherchant à mettre en place un laissez-passer. Modafferi essaie de passer, Barber utilisant beaucoup de tension pour verrouiller les choses. Modafferi sort du demi-garde pendant une seconde mais Barber le récupère. Une autre tentative de passe de Modafferi, elle brise activement l’emprise de sa garde. Barber attrape un triangle de bras assis et cherche à verrouiller cela, mais Modafferi libère sa tête et donne un coup de coude au corps. Modafferi cherche un étranglement de triangle de bras, elle a le bras en position et cherche à en sortir, et le fait. Barber abandonne son dos mais se transforme en garde de Modafferi. Quelques coudes de Modafferi, un de Barber également juste avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Modafferi, pourrait être un argument 10-8 sous les nouveaux critères de notation

DEUXIÈME ROUND: Les deux femmes frappant à nouveau, Modafferi déséquilibre Barber avec un jab et saute sur elle. Il y a une tentative de brassard de Barber mais Modafferi l’utilise pour passer au contrôle latéral. Le genou de Barber a cédé sur ce coup, ce n’était pas un coup de poing dur mais c’était maladroit et elle pourrait être blessée. Modafferi se déplace vers le crucifix monté et revient au montage complet. Coudes de Modafferi. Modafferi cherche à se tenir debout, mais perd son équilibre et Barber est capable de se déséquilibrer et de prendre le dessus bien qu’il soit maintenant coupé par un coude. C’est une coupe assez méchante, au moins ça saigne beaucoup en ce moment. Barber atterrit quelques gauches. Modafferi continue d’essayer un brassard et utilise l’un de ceux-ci pour balayer en pleine monture. Barber abandonne le dos après avoir pris des coups de poing et Modafferi attrape un triangle de bras pendant la transition, mais le perd alors que Barber prend la moitié de la garde après avoir crevé. Le coiffeur fuit beaucoup de sang. Modafferi cherche à couder le corps, Barber a une poignée kimura essayant de travailler pour un balayage. Plus de coups de corps de Modafferi, elle se déplace vers le nord-sud puis le contrôle latéral. Modafferi se lève, atterrit quelques coups de pied de jambe à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Modafferi, 20-17 Modafferi dans l’ensemble

TROISIÈME TOUR: Barber boitait visiblement entre les rondes, ce genou gauche est compromis. Le médecin arrive pour vérifier Barber, il pense qu’elle a une petite déchirure partielle du LCA mais pense qu’elle est prête à continuer. Entourant les deux femmes, Modafferi atterrit à droite et vous pouvez voir le genou gauche de Barber céder. Plus de coups de poing de Modafferi, Barber atterrit à gauche pour la faire reculer. Un autre droit de Modafferi équilibre Barber. Barber pose un coude en se rapprochant et Modafferi se fait démonter contre la clôture. Ce genou est totalement abattu à ce stade, le coin de Barber devrait arrêter cela. Modafferi obtient la moitié de la garde. Coiffeur avec un americana balayer en position de haut demi-garde. Coudes de Barber maintenant. Modafferi semble se tenir debout, elle marche sur le mur en mangeant des coudes puis s’étale loin d’une double jambe, attrape une prise de tête avant et bloque les choses à partir de là. Modafferi passe à nouveau à la demi-garde. Il y a une autre tentative de triangle de bras de Modafferi, au moins à des fins de contrôle. Barber contrôle juste la posture avec le temps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Modafferi, 30-26 Modafferi dans l’ensemble

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Roxanne Modafferi par décision unanime (30-26, 30-27 x2)

Grande victoire pour Modafferi, qui a été une pionnière pour les femmes dans le sport. Barber obtient en fait le micro en premier, dit qu’être sur cette carte était un honneur et met Modafferi en tant que pionnière, puis s’excuse auprès de toute personne qu’elle a abandonnée, mais est heureux d’avoir été ici lorsque Modafferi a brillé. Le temps du micro pour Modafferi maintenant, son nez semble bouché, elle souhaite d’abord à Barber un prompt rétablissement si son genou est blessé. Cette femme est toute classe. Elle remercie ses entraîneurs puis dit qu’elle veut être un combattant du top dix et pas seulement un gardien vétéran.

Cela clôturera l’action préliminaire, nous passons au PPV pour la carte principale.

Anthony Pettis a échangé des victoires et des pertes depuis 2016, il a un dossier de 4-5 pendant cette période et sort d’une défaite contre Nate Diaz. Pettis espère rebondir et éviter sa première séquence de défaites depuis 2016. Carlos Diego Ferreira n’a pas perdu depuis 2015 lorsqu’il a été arrêté par Dustin Poirier, il est sur une séquence de cinq victoires consécutives et pourrait décrocher la plus grande victoire de sa carrière en sortir un ancien champion. Ferreira est un favori notable de -240 à +190 sur Pettis.

Bout léger: Diego Ferreira (16-2, 155,5 livres) vs # 11 Anthony Pettis (22-9, 155,5 livres)

UN TOUR: Pettis est un pouce plus grand tandis que Ferreira a un pouce et demi d’avance. Ils touchent des gants, Pettis combattant gaucher. Ferreira soutient Pettis presque immédiatement. Ferreira essaie d’entrer dans la poche avec une jambe de plomb légère. Un petit coup de Ferreira. Pettis tente un coup de pied, Ferreira le rattrape et le place à la clôture mais mange un genou et ils se cassent. Coup de pied du corps de Ferreira. Ferreira décroche un crochet gauche puis un jab et un coup de pied haut. Pettis atterrit une combinaison de coups de poing, Ferreira mange juste. Coup de pied du corps de Ferreira. Pettis atterrit quelques coups de pied avant sur le corps, puis une main droite. Ferreira décroche un coup de pied. Ferreira frappe un corps à corps et commence à travailler à partir de là. Ferreira se déplace vers l’arrière et donne un coup de pied hors de la clôture pour faire descendre les choses et il est remonté. Pettis cherche à se tourner vers Ferreira. Ferreira monte bien et cherche des étranglements. Pettis tourne en position haute et ils se retrouvent séparés. Le coup franc de Pettis est bloqué, Ferreira puis après un démontage le long de la clôture. Genoux de Ferreira à la cuisse et au corps. Pettis est capable de se casser mais manque un coup de tête. Plus de pression de Ferreira, décroche quelques coups puis un autre corps à corps. Ferreira se penche vers l’arrière, revient pour une double jambe et décharge Pettis vers le bas puis passe au contrôle latéral. C’était une séquence de beauté de Ferreira. Ferreira se retrouve debout, évite un coup de pied de Pettis et atterrit des coups de poing de la position supérieure à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Ferreira

DEUXIÈME ROUND: Ferreira revient à faire pression vers l’avant, attrape un coup de pied et pousse Pettis vers la clôture, puis le conduit en position de tortue. Un crochet, maintenant deux pour Ferreira. Pettis s’échappe mais ne peut pas se détacher de son dos et Ferreira le reprend. Quelques transitions amusantes de Ferreira ici. Quelques coups de poing de la terre de Ferreira. Ferreira après l’étouffement, il se met sous le menton et Pettis doit taper. Ferreira boitait mal après la victoire.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Diego Ferreira via Soumission, starter arrière nu, à 1:46 du Round 2

Grande victoire pour Ferreira là-bas. Du temps de micro pour Ferreira, il note utiliser cette entrée de jambe en tête pour éviter les coups de pied parce que Pettis donne un coup de pied si fort et que les coups de pied sont nuls. Il nous parle de l’arrivée, notant qu’il a travaillé récemment sur ce starter modifié et qu’il est heureux de voir que cela porte ses fruits. Il dit qu’il ne pense pas qu’il soit vraiment blessé malgré la boiterie, il se sent mieux maintenant. Lorsqu’on lui a demandé qui ou quoi était le prochain pour lui, il remercie Dieu et sa famille pour tout leur travail, puis veut juste revenir rapidement et continuer à travailler sur son jeu.

Brian Kelleher est sur une séquence de deux défaites consécutives et est hors de combat depuis un peu plus d’un an, maintenant il essaie de maximiser sa position sur la carte PPV principale en brisant cette séquence et en revenant du côté des choses gagnantes. Ode Osbourne apporte une séquence de quatre victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, il espère faire bonne impression au public sur un vétéran coriace à Kelleher. Les chances sont avec Osbource à -150 pour un retour de +120 sur Kelleher.

Bout poids coq: Brian Kelleher (19-10, 136 livres) contre Ode Osbourne (8-2 1 NC, 135 livres)

UN TOUR: Osbourne est un pouce et demi plus grand mais a un énorme avantage de sept pouces. Osbourne décroche un droit de saut pour nous faire avancer. Osbourne se bat contre Southpaw, Kelleher cherche à faire un cercle et un angle. Kelleher obtient une double jambe, mais il a dû se battre pour cela. Kelleher monte les jambes le long de la clôture. Osbourne cherche à marcher sur le mur, il prend la garde complète puis le ferme. Coudes d’Osbourne, il essaie de mettre en place un brassard. Kelleher obtient quelques droits. Je suis surpris qu’Osbourne ne marche pas sur les murs, ils sont juste contre la clôture. Quelques droits et gauches atterrissent pour Kelleher, Osbourne fait un coude. Kelleher passe en demi garde et atterrit quelques gauches. Maintenant, Osbourne cherche à marcher sur le mur, mais Kelleher attrape une guillotine et s’assoit et Osbourne doit taper.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Brian Kellher via Soumission, starter à guillotine, à 2:49 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Kelleher pour son travail ce soir. Du temps de micro pour Kelleher, il dit qu’il cherche cette guillotine tout le temps et savait qu’il pouvait la trouver car ils se débattaient une fois qu’il sentait qu’il était l’homme le plus fort. Il mentionne qu’il travaille le bras en variation tout le temps. Il note que son dos était contre le mur dans ce combat et qu’il sentait qu’il se battait pour son travail, puis note malgré certaines de ses victoires qu’il n’a jamais été interviewé par Joe Rogan et peut maintenant dire qu’il l’a fait aussi.

C’est une très belle finition guillotine, lorsque vous avez le bras coincé, vous voulez compresser votre corps plutôt que de vous étendre. Regardez comment Kelleher compact obtient son corps sur la séquence de finition.

Aleksei Oleinik est sur une séquence de deux défaites consécutives, les deux combats où il a terminé au premier tour mais tels sont les périls des poids lourds. Oleinik essaie d’arrêter ce dérapage et de démarrer 2020 avec une victoire. Maurice Greene vient de subir sa première défaite à l’UFC, il essaie d’éviter sa première séquence de défaites ainsi que son encoche sans doute sa meilleure victoire. Greene est un léger favori de -135 à +105 pour Oleinik.

Bout des poids lourds: Maurice Greene (8-3, 243 livres) vs # 12 Aleksei Oleinik (57-13-1, 238 livres)

UN TOUR: Greene mesure cinq pouces de plus, mais n’a qu’un demi-pouce d’avance. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Coup de pied de Greene tôt. Oleinik pataugeant en avant, entre dans un compteur à droite mais continue de venir. Oleinik évite un coup de pied haut et se remet debout. Greene cherchant un piège à kimura, Oleinik traîne les choses et remonte avec un crochet. Oleinik arrive en haut en demi-garde et se déplace vers le contrôle latéral. Oleinik cherchant à mettre en place une position de maintien de l’écharpe, il perd cependant l’adhérence et Greene prend la garde complète. Greene essaie un étranglement triangle mais il ne se rapproche pas vraiment. Oleinik cherchant à se tenir debout, Greene essaie un autre triangle mais Oleinik en passe, Greene marche alors le mur mais est toujours décroché. Oleinik fait reculer Greene de nouveau et revient en haut. Greene abandonne le montage complet le long de la clôture, mais Oleinik cherche à le déplacer parallèlement à la clôture et à l’aplatir. Le coude d’Oleienik puis il est après l’étranglement d’Ezekiel, passe à la prise de l’écharpe et se lance dessus. Greene est toujours en train de se battre et atterrit quelques coups de poing de marteau, il ne partira pas facilement et survit jusqu’à la fin de la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Oleinik

DEUXIÈME ROUND: Oleinik décroche un coup de pied dans la jambe. Greene avec un coup de pied avant et un crochet gauche. Oleinik s’avança de nouveau, Greene faisant le tour. Coup de pied haut de Greene mais Oleinik s’en tire. Greene is able to separate and lands a knee but Oleinik isn’t going away now. Oleinik after a takedown, both guys are gassed at this point. Double leg from Oleinik and he’s on top in half guard. Oleinik is fishing for the Ezekiel choke, decides to land an elbow instead. Another Ezekiel choke attempt, but Oleinik bails on it to land a punch and looks to pass. Oleinik lands hammer fists but can’t find a chance for the choke. Greene grabs a kimura looking for a sweep but Oleinik is able to stifle that. A few body shots from Oleinik then an elbow and he moves to mount. Armbar attempt from Oleinik, the fence is going to stop Greene from defending properly. Oleinik looking to crank the arm, adjusts it a few times and finally gets Greene to tap.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Aleksei Oleinik via Submission, armbar, at 4:38 of Round 2

Not the worst heavyweight fight I’ve ever seen, and I’ll take that in this case. Mic time for Oleinik, he puts over Greene for studying his techniques and defending them then thanks MMA fans for tuning in. He says his arms were definitely gassed out after that scarf hold attempt and again puts over Greene’s preparation. Talking us through the finish he thanks everyone again then names his family specifically, coaches, and American Top Team. He thanks his sponsors and Dana White as well to close.

Holly Holm is coming off of a failed bid to reclaim the bantamweight title, she’s trying to avoid another losing streak and get her first win since 2018. Raquel Pennington just snapped a two fight losing streak with a somewhat dubious split decision win over Irene Aldana, Pennington is hoping to remain a relevant player in the division with a high profile win here. These two previously fought in Holm’s UFC debut with Holm picking up a closely contested split decision, which probably contributes to her being a -140 favorite to a +110 payout on Pennington.

Women’s Bantamweight Bout: #3 Holly Holm (12-5, 135.5 lbs.) vs. #5 Raquel Pennington (10-7, 136 lbs.)

UN TOUR: Holm is an inch taller and has an inch and a half of reach advantage. Southpaw for Holm. Both women doing a bit of feinting, trying to get a read on the situation. Pennington misses a superman punch. Side kick to the knee from Holm. Bit of a right from Pennington. Holm kicks the knee again. Bit of a left from Holm, Pennington avoided the majority of the force. Holm blitzes and lands a left. Blitz from Pennington and she lands a right but they clinch up and Holm gets her on the fence. A few lefts land for Holm in the clinch. A few knees go back and forth. A couple of rights from Holm now, Pennington is looking to build a frame but Holm gets her head free and resumes squashing Pennington into the fence. They trade knees again, but Pennington is stuck eating lefts. Pennington is able to spin things, Holm turns her quickly and resumes landing knees. Pennington gets Holm on the fence, Holm gets a guillotine position and uses that to stall out a takedown attempt as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Holm

ROUND TWO: Pennington showing the hands more as this round starts, Holm side kicking the knee. Holm avoids a rush attack. Leg kick from Holm, Pennington returns it. Left to the body from Holm and they clinch again. They’re on the fence again, and Pennington is still kind of stuck. Both women with knees, Holm lands some rights to the face. They jockey for position, Pennington is on the losing side of this though. Holm with knees to the body. Both women with some knees to the body, Holm lands an elbow. Pennington switches to a Thai clinch and lands knees then Holm breaks and lands a body kick. Another clinch as Pennington misses a right and they hit the fence. Every time Pennington commits her weight forward Holm is closing distance and making her slow down. Some more rights from Holm and knees as well. More knees are traded. They break with a knee from Pennington, Holm lands a side kick to the body. Another clinch, and that’s where the round will end.

SCORECARD: 10-9 Holm, 20-18 Holm overall

ROUND THREE: Holm back to sticking and moving, Pennington lands a right. Bit of a left from Holm. Another clinch, but they break before hitting the fence. Holm kicks the knee again. Holm lands a jab then a body kick. Pennington only operates on straight lines and Holm is technically dismantling her game. Another clinch from Pennington, they hit the fence again and start jockeying for position. Holm gets Pennington on the fence. They trade some knees then break as Holm lands a left. Another side kick to the thigh from Holm. Pennington avoids a head kick. Holm kicks the thigh again. Left then a right from Holm. They clinch then break. Pennington bulls forward but winds up just clinched again. Holm has Pennington on the fence and they resume landing knees. A few rights land for Holm, she’s keeping Pennington on the fence. Things stall out a bit and the ref separates them. Holm lands a combination of punches. They trade punches and clinch then Pennington is stuck on the fence. They trade then break again. Bit of a left from Pennington and they clinch. They break as Pennington misses a knee, bit of a left from Pennington will be the last blow of the fight.

SCORECARD: 10-9 Holm, 30-27 Holm overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Holly Holm via unanimous decision (29-28, 30-27 x2)

Forgettable affair, but Holm’s game continues to evolve. Mic time for Holm, she says she wished she’d have struck more but wanted to be ready for anything as Pennington can fight anywhere. She mentions feeling that the clinch was just where the fight was going and she made it work for her. Asked about what’s next she wants to be champion again, that’s a tough sell with Nunes there. She thanks her team for all of their work and support.

Conor McGregor is a former featherweight and lightweight champion, as well as the biggest star in the sport right now. McGregor is making his first UFC appearance since October of 2018 when he failed to recapture the lightweight title and was finished by current champion Khabib Nurmagomedov. McGregor is hoping to get back into the title picture as well as get his first win since way back in November of 2016. Donald Cerrone is about as well known a fighter as you’ll find within MMA circles, he’s claiming the record for most UFC fights again here (he and Jim Miller have been trading that one back and forth lately), has the most knockdowns, finishes, and wins in UFC history. Cerrone is on a two fight losing streak right now, but a win in this kind of spot would be the biggest of his illustrious career. McGregor is a hefty -310 favorite while Cerrone’s comeback sits at +245.

Welterweight Bout: Conor McGregor (21-4, 170 lbs.) vs. Donald Cerrone (36-13 1 NC, 170 lbs.)

UN TOUR: Cerrone is four inches taller but McGregor has an inch of reach advantage. Southpaw for McGregor, who opens with a knee as they clinch up then break. Cerrone’s nose is already bleeding. High kicks are traded and McGregor swarms Cerrone as he drops. More offense from McGregor, Cerrone just covers up and the ref finally stops it.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Conor McGregor via TKO, head kick and punches, at :40 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. McGregor for his work this evening. Mic time for McGregor after that phenomenal showing, asked about striking with his shoulders he says he drops his level and works with that but then plays with the crowd. He says he set another record tonight, he’s the first guy to score TKO wins at featherweight, lightweight, and welterweight then says he’s happy to have taken down Cerrone with a head kick as Cerrone has the most wins via head kick in the UFC. He thanks the crowd, then talks us through the finish. He says he’s proud of his accomplishments, they can’t take away that like they take away belts and make them up, then dedicates the win to the Irish people and thanks Cerrone for the fight. He puts over his whiskey brand, then says he likes welterweight, he’s unscathed God willing, he plans on partying tonight then getting back in the gym. He says anyone who wants some can get it.

Cerrone also gets an interview, he says McGregor got him then hugs his grandmother before continuing. He says those shoulder strikes threw him off guard, now he’s still processing how fast he got his ass whipped. He plans on continuing to fight, he loves this, then thanks the fans for their love.

Here’s the full fight. Absolute mauling by McGregor.

