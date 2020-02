Rapport UFC 247 de 411: Jones gagne

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur l’UFC 247. Je m’appelle Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous transmettant toute l’action comme je le vois. Cette carte donne le coup d’envoi de huit semaines consécutives d’action UFC, et ce n’est pas une excellente carte. L’événement principal est génial car le grand MMA de tous les temps Jon Jones cherche à étendre son héritage de domination contre le concurrent invaincu Dominick Reyes. Une victoire ici serait le record de Jones qui a établi la 14e victoire dans les combats pour le titre à l’UFC, il est actuellement à égalité avec GSP à 13 pour la première place. Le co-événement principal est également un combat pour le titre, mais en tant que personne qui a vu la plupart des combats de Katlyn Chookagian, je ne suis pas très excitée à l’idée qu’elle affronte la championne Valentina Shevchenko pour le titre de poids mouche féminin. Après cela, il y a quelques combats de poids lourds et je pense que ma position à ce sujet est bien établie à ce stade. Mirsad Bektic contre Dan Ige est un très bon combat sur le papier, mais après cela, les choix sont vraiment minces. Cela dit, il y a toujours une chance que nous obtenions une grande action dans la pratique, alors espérons tous vraiment.

L’UFC 247 vient du monde depuis le Toyota Center de Houston, Texas, USA. En commentaire, nous avons Jon Anik, Joe Rogan et Dominick Cruz. Megan Olivi s’occupera des rapports secondaires. En ce qui concerne les règles, nous sommes des règles entièrement anciennes, donc autre chose que la plante de vos pieds sur le tapis signifie que vous êtes abattu en plus du langage de notation inutilement nébuleux, en fait, cet état est tellement old school avec les règles que nous n’allons PAS avoir une relecture instantanée.

Austin Lingo est invaincu à ses débuts à l’UFC, il cherche à le rester après le combat et à remporter sa première victoire à l’UFC. Youssef Zalal fait également ses débuts à l’UFC sur cette carte, il sort d’un mémorable KO du genou volant et espère faire une bonne première impression sur le public de l’UFC. Lingo est votre favori de -210 à +175 sur Zalal.

Bout poids plume: Austin Lingo (7-0, 145,5 livres) vs Youssef Zalal (7-2, 145,5 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis que Zalal a deux pouces de portée sur Lingo. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Lingo cherche à piquer et à distance, Zalal encerclant et changeant de position. Quelques coups de Lingo atterrissent, Zalal avec un genou contre le corps et ils se serrent. Les deux hommes débarquent kenes et ils se séparent. Coup de mollet puis coup de pied haut de Zalal. Lingo continue de faire pression, il a une belle coupe en cage. Zalal attrape une seule jambe et ils se retrouvent coincés sur la clôture. Le nez de Lingo saigne, je ne sais pas ce qui l’a causé. Lingo décroche un droit sur le corps lorsqu’ils se brisent. Zalal décroche un autre coup de pied au mollet, mais il est mis sous pression dans la clôture. Lingo atterrit tout droit. Un autre corps à corps alors que Zalal essaie un démontage du verrouillage du corps, il finit par tenir une prise de tête avant et atterrit quelques genoux avant de se casser. Zalal avec une autre tentative de démontage, et encore une fois ils sont décrochés. Zalal semble utiliser ces tentatives de retrait pour dissuader Lingo de se manifester, mais il vient toujours. Sauter le genou de Zalal, puis il mange quelques coups de poing. Lingo atterrit à gauche et à droite alors qu’ils se replient. Ils se cassent sans incident. Zalal frappe un coup de genou, Lingo le frappe en réponse. Une seule jambe de Zalal, cette fois il est capable de le terminer et de prendre le dessus dans la garde. Lingo lui donne un coup de pied et ils sont dans un autre corps à corps cette fois Lingo prend le dos debout. Lingo termine le démontage, Zalal tient une prise kimura à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Zalal mais proche

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent des gants pour le deuxième tour. Lingo s’avançant avec sa gauche, il décroche un crochet gauche. Zalal obtient un coup de pied dans la jambe et ils se retrouvent de nouveau décrochés. Les «woo’s» sont arrivés, Dieu nous aide tous. Zalal est après un démontage contre la clôture, il en termine un mais Lingo cherche à marcher sur le mur. Zalal emprisonne l’un des bras de Lingo derrière son dos, mais il perd cependant cette prise. Les deux hommes se posent les coudes et, tandis que Lingo semble se tenir debout, Zalal opte pour un étranglement d’arce. Zalal change sa prise maintenant, Lingo est en place mais toujours dans la séquence de headlock. Zalal revient pour l’arce, enferme les choses mais Lingo est capable de s’échapper et de se séparer. Coup de tête atterrit pour Zalal. Terrains courts à gauche pour Lingo. Retrait du cadenas de Zalal, Lingo pêche une guillotine mais il est sur la mauvaise hanche et Zalal est principalement en demi-garde. Zalal passe jusqu’à la moitié de la garde et atterrit quelques coudes. Lingo recule mais manque un droit. Un coup de pied de tête bloqué de Zalal clôturera la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Zalal, 20-18 Zalal au total

TROISIÈME TOUR: Zalal rate un genou sautant, puis frappe la jambe. Lingo s’avance toujours mais il ne punit pas Zalal quand il doit s’éloigner de lui. Zalal pose un genou et Lingo fait un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Lingo obtient un droit sur le corps. Une jambe de Zalal, et il a Lingo vers le bas puis passe au contrôle latéral. Lingo déplace le ventre vers le bas, Zalal attrape un headlock avant et se déplace en position de conduite, Lingo roule ensuite et recueille la garde complète. Zalal atterrit quelques coudes courts. Lingo recule, mais reste coincé dans une prise de tête avant. Zalal atterrit quelques genoux et cherche à l’enclencher, puis opte pour un étranglement anaconda, mais Lingo se défend jusqu’à présent. Zalal renonce à cet étranglement et Lingo se sépare. Lingo se présente à nouveau, Zalal le frappe. Ils finissent par décrocher mais se séparent alors que Zalal tente un lancer. Jambe simple de Zalal, Lingo n’a aucune défense contre cette tête à l’extérieur de la jambe unique, et il se retrouve dans une autre séquence de cornadis avant. Zalal opte pour un d’arce mais il ne se développera pas avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Zalal, 30-27 Zalal au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Youssef Zalal via décision unanime (30-27 x3)

Début assez solide de Zalal, qui obtient une interview. Il est très heureux de parler avec Joe Rogan, mais il voulait vraiment une finition et des blagues, il a montré ses côtés Dominick Cruz et DC. Il dit qu’il a coincé un tas de combattants de l’UFC et qu’il apprécie la chance de se battre dans l’UFC, puis remercie les cuivres de l’UFC ainsi que ses entraîneurs.

Andre Ewell est allé 2-2 à l’UFC, il vient d’une défaite contre Marlon Vera et espère rebondir ici tout en évitant sa première séquence de défaites de l’UFC. Jonathan Martinez est allé 2-1 à l’UFC jusqu’à présent, mais est sur une séquence de deux victoires consécutives et a marqué une grande victoire à élimination directe lors de son dernier combat, il espère atteindre trois d’affilée ici et se révéler une perspective notable dans la division . Les chances sont avec Ewell à -130 et même à -100 sur Martinez.

Bout poids coq: Andre Ewell (15-6, 135,5 livres) contre Jonathan Martinez (11-2, 136 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur, mais Ewell a un avantage de portée notable de cinq pouces. Ils touchent des gants, les deux hommes sont gauchers mais Martinez fait beaucoup de changement de position. Ewell ouvre en fait orthodoxe et atterrit juste après avoir échangé quelques coups de pied. Quelques coups de pied supplémentaires vont et viennent. Martinez manque à peine un coup franc. Coup de pied du corps de Martinez. Un peu juste pour Ewell, les deux hommes essayent toujours de trouver la portée et le timing. Le coup de pied du corps de Martinez fait mal à Ewell, il fait pression sur lui avec des coups de pied maintenant. Ewell se dirige vers le sud et essaie une rafale qui est principalement bloquée. Laissé au corps d’Ewell, et un autre. Un autre coup de pied de Martinez puis un genou. Martinez décroche un coup de pied avant au visage, Ewell répond avec quelques coups de poing. La tentative de double jambe de Martinez se termine en un clinch sur la clôture. Quelques genoux de Martinez au corps mais Ewell reste debout jusqu’à présent. Les genoux à la cuisse maintenant de Martinez. Ewell semble un peu coincé ici et Martinez reste relativement occupé. Ils se séparent enfin. Nous obtenons une lutte contre le feu pendant les deux dernières secondes et les deux hommes posent des crochets affleurants au moment où le klaxon sonne.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Martinez

DEUXIÈME ROUND: Coup de pied de Martinez pour ouvrir le deuxième tour. Les deux hommes frappent des coups de poing puis Martinez pose un genou. Martinez avec un coup de pied au mollet mais Ewell répond avec une combinaison de coups de poing. Ewell atterrit la gauche au corps, il a eu beaucoup de succès avec ce coup de poing. Martinez décroche un crochet droit pour contrer ce coup de poing puis décroche un coup de pied au mollet. Genou au corps d’Ewell. Volant un genou d’Ewell, il essaie de suivre avec plus de genoux mais Martinez le recule avec une gauche. Ewell avec une gauche, puis une droite vers le corps et une autre gauche vers la tête. Ewell creuse à nouveau le corps. Martinez décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Martinez atterrit un coup de pied avant sur le corps, puis quelques coups de poing pour contrer un coup de corps. Ewell pose un genou pour contrer une tentative de double jambe et cherche à tirer des coups de poing, mais la défense de Martinez continue de tenir le coup. Le veau donne un coup de pied de Martinez maintenant. Ewell se penche sous un coup de tête et atterrit quelques coups de corps. Martinez atterrit un autre coup de pied avant au corps, et un autre qui blesse à nouveau Ewell au corps. Suivi des coups de poing de Martinez, Ewell tient le coup mais mange un autre coup de pied au mollet tout en essayant de faire le tour. Martinez décroche un crochet gauche, puis jabs et un coup de pied de mollet qui prend les jambes d’Ewell pendant une seconde. Ewell évite un coup de poing en rotation à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Martinez, 20-18 Martinez au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes sortent en donnant des coups de pied, Ewell est de nouveau orthodoxe pour essayer de protéger sa jambe droite. Ewell obtient un droit sur le corps. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la main droite d’Ewell, cela pourrait l’avoir cassé en bloquant un coup de pied avant. Martinez utilisant à nouveau ce coup de pied avant sur le corps, cette main droite / avant-bras d’Ewell est clairement blessé, je pense que je peux voir une bosse qui n’était pas là avant d’indiquer un os cassé. Martinez continue d’avancer et décroche un coup de pied. Un autre coup de pied avant au corps de Martinez. Martinez donne plus de coups de pied à la jambe alors qu’Ewell a du mal à trouver des coups efficaces. Plus de coups de veau de Martinez, Ewell décroche un crochet gauche. Martinez pose un genou puis manque un coup de pied avant. Un coup de pied avant au visage de Martinez. Un autre coup de pied dur de Martinez atterrit. Ils se rapprochent et nous obtenons un autre combat de tir pendant les quinze dernières secondes environ pour clôturer un combat vraiment engageant.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Martinez, 30-27 Martinez au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Andre Ewell par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

30-27 pour Ewell est ridicule après s’être gravement blessé au deuxième tour. Pas d’interview pour Ewell.

Voici la fin du premier tour pour référence.

Feux d'artifice en fin de manche de @ daii24_dre et @jonathanmyda 🧨





Domingo Pilarte a eu une séquence de cinq victoires consécutives cassée quand il a abandonné une décision partagée de Felipe Colares l’année dernière lors de ses débuts à l’UFC, maintenant il cherche à obtenir sa première victoire à l’UFC à son actif. Journey Newson a également perdu ses débuts à l’UFC lorsqu’il a affronté Ricardo Ramos l’année dernière, maintenant il essaie d’éviter sa première séquence de défaites et d’obtenir cette première victoire à l’UFC. Pilarte a clôturé à un léger -140 à +110 sur Newson.

Bout poids coq: Journey Newson (9-2, 135,5 livres) vs Domingo Pilarte (8-2, 135,5 livres)

UN TOUR: Pilarte est de sept pouces de plus et a six pouces d’avantage de portée. Southpaw pour Pilarte. Pilarte sort rapidement, atterrit un petit coup de tête. Pilarte soutient Newson, et Newson atterrit à droite et Pilarte descend, il cherche à se décharger sur le tapis et force l’arrêt.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Journey Newson via TKO, coups de poing, à: 38 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Newson pour son travail ce soir. Temps de micro pour Newson, qui vient de sauver la diffusion potentiellement longue, il dit qu’il a beaucoup travaillé à droite pour combattre un adversaire gaucher. Il dit qu’il a été un peu hébété par le coup de tête, mais qu’il s’est rétabli et a respecté le plan de match.

Voici la finition. Pilarte entre et feint un coup, mais ne détourne pas la tête de la ligne médiane, par conséquent, le pouvoir droit de Newson a un chemin facile vers sa mâchoire.

Journey Newson posé. lui. en dehors. 😳

Stream # UFC247 on ESPN +



Cela termine les préliminaires préliminaires, la prochaine phase sera sur ESPN dès la fin d’un match de basket-ball universitaire et jusque-là, ils sont sur ESPN + ainsi que, je pense, ESPNNews.

Miles Johns est invaincu, y compris une victoire à ses débuts à l’UFC, maintenant il espère rester parfait et commencer à progresser dans le monde de l’UFC. Mario Bautista est allé 1-1 à l’UFC, mais il sort d’une victoire et cherche sa première séquence victorieuse à l’UFC. Johns est votre favori -135 contre +105 sur Bautista.

Bout poids coq: Mario Bautista (7-1, 135 livres) contre Miles Johns (10-0, 135 livres)

UN TOUR: Bautista mesure deux pouces de plus et a trois pouces de portée sur Johns. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Bautista feint tôt et entre et sort. Johns évite quelques frappes, mais le mouvement constant et les feintes de Bautista le jettent jusqu’à présent. Le coup franc de Bautista est bloqué. Un peu à gauche de Bautista. Regardant directement de Johns. Les deux hommes manquent de droits. Directement à droite des terres Bautista. Johns décroche un coup. Johns décroche un coup de pied. Bautista avec un coup de poing et un coup de tête qui manquent tous les deux. Le droit de clubbing Johns déséquilibre Bautista même s’il était bloqué. Bautista pose un genou sautant. Johns à nouveau avec un droit à proximité. Bautista avec son propre droit puis une tentative de genou est bloqué. Il ne se passera pas grand-chose avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Johns mais qui sait

DEUXIÈME ROUND: Les deux hommes manquent les crochets droits puis Johns bloque une attaque de suivi et décroche un coup de pied au mollet. Johns avec un peu de crochet gauche. Bautista décroche un coup. Le genou sautant de Bautista atterrit et fait tomber Johns, il monte sur le dessus et se précipite tandis que Johns se couvre et l’arbitre doit le faire signe.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Mario Bautista via TKO, genou volant et coups de poing, à 1:41 de la ronde 2

Belle fin pour Bautista, qui obtient maintenant une interview. Il dit qu’il voulait prouver qu’il est plus qu’un simple bagarreur et note qu’il a obtenu la finition en étant judicieux et calculateur. Il nous parle de l’arrivée et dit qu’il n’avait même pas l’impression qu’il avait atterri, mais il a vu Johns tomber et s’est dirigé vers l’arrivée.

Jetez un oeil à cela. Johns a l’habitude de baisser la tête comme ça, Bautista feint de tirer la réaction et chronomètre le genou volant qui mène à l’arrivée.

Beau timing sur le genou volant par @Bautista_mma 🦵 # UFC247





Alex Morono est allé 6-2 avec 1 No Contest à l’UFC, il est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives et pourrait faire un pas en avant s’il étend cela à quatre d’affilée ici. Kalinn Williams a pris ce combat à court préavis lorsque Dhiego Lima est tombé hors de la carte, mais il apporte une séquence de six victoires avec lui et a maintenant la possibilité de retirer un vétéran de l’UFC et de s’annoncer à un public plus large de l’UFC. Étant donné le changement d’adversaire à court terme, il n’est pas surprenant que Morono soit le favori -350, mais si vous aimez vos outsiders, le gain de +275 sur Williams doit être un peu tentant.

Bout de poids welter: Alex Morono (17-5 1 NC, 171 lbs.) Contre Kalinn Williams (9-1, 169 lbs.)

UN TOUR: Williams est un pouce plus grand mais a un avantage significatif de cinq pouces. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Williams manque quelques coups de poing. Les deux hommes frappent des coups de poing, mais Williams décroche un crochet gauche qui vacille Morono, ils ont frappé la clôture et Williams décharge avec des coups de poing puis laisse tomber Morono avec un uppercut et celui-ci est terminé.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Kalinn Williams via KO, coups de poing, à: 27 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Williams pour son travail ce soir. Du temps de micro pour Williams, il dit que ça fait du bien de gagner puis merci à Dieu et à l’UFC ainsi que la foule dit ensuite qu’il est l’avenir et qu’il ne va nulle part. Il dit que quiconque fait une erreur contre lui va payer en nous parlant jusqu’à l’arrivée.

Morono décide de se battre avec un homme qui semble avoir une puissance de feu supérieure et paie le prix assez rapidement. Heck d’un début pour Williams, et il convient de noter que le gymnase de Houston MMA Fortis MMA a eu une nuit difficile jusqu’à présent.

KHAOS IS SCARY 😱 Tout à fait les débuts de l’UFC pour @Khaoswilliams # UFC247





Lauren Murphy a une fiche de 3-4 à l’UFC, mais elle sort d’une victoire et cherche sa première séquence de victoires à l’UFC. Andrea Lee vient de terminer une séquence de sept victoires consécutives grâce à une décision partagée contre Joanne Calderwood, elle cherche à rebondir et à prouver qu’elle est toujours un concurrent viable dans une division qui pourrait vraiment les utiliser. Les chances sont avec Lee à -330 alors qu’une victoire de Murphy serait à +260.

Bout de poids mouche femmes: # 8 Andrea Lee (11-3, 125,5 lb) vs # 7 Lauren Murphy (11-4, 125 lb)

UN TOUR: Lee est un pouce plus grand et a deux pouces et demi d’avantage de portée. Les deux femmes sortent rapidement, Lee règle les choses avec un crochet gauche. Crochet gauche puis droit de Lee, elle semble déjà avoir une bonne idée de la portée du combat. Murphy travaille son jab un peu plus, Lee répond avec des coups de pied à la jambe et au corps. Jambes à l’intérieur de la jambe de Lee puis à droite vers le corps. Lee avec un autre coup de pied de jambe puis une ligne droite à droite. Murphy décroche un autre coup. Lee avec un jab, ces deux-là sont définitivement venus se battre. Coup de pied de Lee puis crochet gauche. Murphy oscille dur mais Lee travaille une meilleure diversité de grèves. Lee avec un genou contre le corps après avoir reçu un coup de pied dans la jambe. Crochet gauche de Lee. Ce coup de pied gauche de Lee atterrit toujours. Murphy décroche un droit. Coup de tête de Lee puis un crochet gauche mais Murphy les mange. Les deux femmes sont déjà marquées, le mouvement de la tête n’est pas grand chose. Ils échangent des uppercuts. Lee avec un crochet gauche, Murphy répond. Lee décroche un uppercut puis évite un coup de poing superman. Dès les terres de Lee. Ils se serrent et échangent les genoux, puis Lee frappe un jet et aurait pu atterrir un genou illégal, mais Murphy se met à genoux et se fait démonter. Lee cherche une promenade sur le mur, elle est debout et la manche se terminera dans le corps à corps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lee

DEUXIÈME ROUND: Lee fait pression un peu plus sur ce round. Les deux femmes se remettant à piquer, Lee décroche un crochet gauche. Coup de pied de Lee. Jabs toujours échangés. Lee frappe un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Il y a un échange de crochets gauche. Lee frappe un coup de pied. Le travail corporel commence à s’additionner pour Lee. Ils se resserrent, un peu à genoux de Murphy alors qu’ils se brisent. Gauche de Lee, puis coup de pied. À droite puis à gauche de Lee et quelques coups de corps aussi. Murphy atteint pour une double jambe, ils finissent par être décrochés et Lee atterrit les genoux contre le corps avant de se séparer. Murphy atterrit à droite puis mange un coup de pied. Lee décroche un autre coup de pied. Le coup franc de Lee atterrit partiellement. Murphy bloque un coup franc et ils échangent des coups. Lee attaque toujours le corps pour mettre en place ses coups de tête. À l’intérieur de la jambe de Lee, Murphy obtient un corps à corps sur la clôture. Lee est capable de tourner librement et de se séparer. Un peu de coup de Murphy, puis ils échangent des droits. Plus de photos du corps de Lee. Double jambe de Murphy, elle la place dans la garde de Lee avec une dizaine de secondes. Le tour se terminera à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lee, 20-18 Lee au total

TROISIÈME TOUR: Lee sort à nouveau en piquant, et elle atterrit à droite. Coup de pied à l’intérieur de Lee terres. Lee décroche un crochet gauche. Murphy atterrit un coup. Un couple de veaux de Lee Land. Lee laisse tomber Murphy dans les airs alors que Murphy saute, puis Lee essaie de conclure un étranglement anaconda. Murphy travaille à se mettre à genoux, Lee continue d’essayer de s’incliner et de finir le starter. Ils ont frappé la clôture et Murphy arrive en tête dans la garde de Lee. Lee s’ajuste vers une guillotine tout en cherchant à mettre en place une promenade murale. Murphy libère la tête et Lee ouvre la garde. Lee lance Murphy et est libre et libre. Ils sont de retour au trading jabs. Lee avec un coup de pied à 360 ° qui atterrit. Tentative de double jambe de Lee, passe à une seule jambe le long de la clôture et ils finissent par décrocher. Ils jockey pour la position, Lee avec les genoux au corps puis ils se cassent. Coups de poing au corps de Lee, Murphy a certainement ressenti cela et ils se sont serrés pour les deux dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lee, 30-27 Lee au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Lauren Murphy par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

OK, WTF est avec le jugement ce soir. Ce n’est pas seulement moi, n’est-ce pas? Ces éliminations des premier et deuxième tours ne signifiaient rien. Murphy au micro maintenant, elle dit que le combat a été sanglant et compétitif et qu’elle est fière d’elle-même et de Lee. Elle plaisante en disant qu’elle n’a jamais confiance quand les juges marquent des combats. Elle pense que les retraits ont joué un rôle dans le décompte, merci son camp, puis dit qu’elle aimerait combattre Roxanne Modafferi dans quelques mois.

Trevin Giles a perdu 2-2 à l’UFC et est actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives qu’il doit absolument inverser ici. James Krause a pris ce combat avec un préavis d’un jour seulement, il est sur une impressionnante séquence de six victoires et il fait techniquement ses débuts en poids moyen ici, mais une victoire dans ce genre de circonstances serait énorme pour sa carrière. Krause est un léger favori de -120 malgré le préavis absurdement court tandis que le retour de Giles se situe à -110.

Bout de poids moyen: James Krause (27-7, 183,5 livres) contre Trevin Giles (11-2, 185,5 livres)

UN TOUR: Krause est deux pouces plus grand tandis que Giles a un demi-pouce d’avantage de portée. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Krause décroche un coup de pied au mollet. Un deux de Giles est bloqué. Un autre coup de pied au mollet de Krause, Giles avec des crochets qui sont bloqués, mais il a un sérieux avantage en puissance jusqu’à présent. Un peu à gauche de Giles, puis à gauche. Krause en a assez et obtient un retrait. Giles regarde le mur marcher, Krause se remet avec les deux crochets dedans. Krause est après l’étouffement, il ajuste sa prise tandis que Giles essaie de se battre à la main. Giles continue d’essayer de se défendre, Krause renonce à cette tentative et cherche à se réinitialiser. Krause cherche à frapper un peu pour ouvrir le starter mais Giles se défend toujours bien. Une autre tentative d’étouffement de Krause, celle-ci est plus serrée mais il est trop loin sur le côté et Giles est capable de glisser librement. Giles est capable de tourner dans la garde de Krause malgré son triangle corporel. Giles avec quelques coups de poing. Krause atteint une seule jambe, Giles se défend et ils se lèvent et troquent le corps à corps. Ils échangent des genoux à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Krause

DEUXIÈME ROUND: Giles essaie un coup franc qui est bloqué. Un coup de pied de veau de Krause, mais il a l’air fatigué et vu les circonstances de ce combat, je ne peux pas lui en vouloir. Le coup franc de Giles est bloqué. Krause revient à donner un coup de pied au mollet, Giles renifle sur un uppercut. Giles siffle quelques coups de poing. À droite puis à gauche de Giels Land, Krause pourrait être blessé. Krause est sur la clôture et Giles lui fait des coups, mais Krause évite la majeure partie et se rattrape. Ils cassent et Giles atterrit à droite puis à gauche et ils décrochent à nouveau. Un coude de Krause et il se glisse librement. Giles décroche un crochet gauche. Laissé au corps par Giles. Krause essaie une seule jambe, passe à une vis de jambe mais finit par perdre le contrôle et Giles est au sommet. Les poings du marteau de Giles. Krause essaie de lancer une haute garde et Giles se libère puis passe à la moitié de la garde. Giles obtient deux droits. Tentative de bras de Krause mais il a un mauvais angle et Giles le frappe et se déplace vers l’arrière alors que Krause se met à genoux. Plus de coups de poing de Giles et il prend le dos à la fin du tour, il cherche un étranglement, c’est serré mais la cloche sauvera Krause.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Giles, serait 10-8 selon les nouvelles règles, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Giles avec des coups de poing au début. Krause atterrit à droite mais ses jambes lui font défaut à cause de la fatigue. Un coup de pied de Krause, puis un coup de pied dur. Krause décroche un droit et un autre. Giles est juste un peu debout, il pourrait être plus compromis que je ne le pensais. Krause décroche un autre droit. Un autre coup de pied de Cal de Krause, Giles répond avec un crochet gauche. Coup de pied haut de Krause puis à gauche, Giles tente de décrocher mais Krause tourne librement. Crochet gauche des terres Giles. Krause avec un coup de pied au mollet. À droite puis à gauche de Giles, Krause évite un foin et il est de retour sous pression. Krause pose un coude dans le corps à corps. Giles manque quelques coups de poing en se cassant. Giles défend une tentative de retrait, ils échangent des droits courts sur le corps à corps puis se cassent. Krause force un corps à corps après avoir atterri des coups de corps puis se libère. Krause évite quelques coups de poing puis atterrit à droite. Un autre corps à corps, Giles avec une gauche en rupture. Ils échangent leurs droits et décrochent à nouveau. Giles échoue sur une double jambe, ils échangent leurs genoux contre le corps, puis s’accrochent pendant les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Giles mais celui-ci pourrait aller dans les deux sens, 29-28 Giles au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Trevin Giles via décision partagée (28-29, 29-28 x2)

Pour Giles, il dit qu’il est déçu de ne pas pouvoir avoir un camp complet contre son adversaire d’origine et que le manque de préparation est frustrant. Il met Krause comme un dur à cuire. Il joue un peu avec la foule et donne de l’amour à sa femme et son fils.

Krause obtient également une interview, Rogan note qu’il a pris ce combat avec un préavis de 24 heures et sans camp d’entraînement, Krause est heureux d’avoir pu donner un bon combat à Giles et se porter candidat pour la carte.

C’est tout pour une action préliminaire, sur PPV pour la carte principale. Ils ouvrent avec un bref hommage à Kobe Bryant récemment décédé et aux autres dans l’hélicoptère qui l’accident avec lui et demandent neuf secondes de silence en mémoire.

Derrick Lewis est allé 1-2 dans ses trois derniers combats, y compris une offre infructueuse pour le titre des poids lourds en 2018. Lewis a été vu pour la dernière fois dans l’un des pires combats de 2019 en remportant une décision partagée sur Blagoy Ivanov, il espère un fan de plus performance amicale ici. Ilir Latifi est sur une séquence de deux défaites consécutives, mais il espère insuffler une nouvelle vie à sa carrière en devenant poids lourd pour la première fois depuis 2008. Lewis jouit d’un statut privilégié selon la cote de -230 contre un retour de +185 pour Latifi .

Bout lourd: Ilir Latifi (14-7 1 NC, 246,5 lbs.) Vs # 6 Derrick Lewis (22-7 1 NC, 261,5 lbs.)

UN TOUR: Lewis mesure cinq pouces de plus et a cinq pouces et demi d’avance. Ils touchent des gants pour faire avancer les choses. certains tournent autour de Latifi, Lewis sorte de piaffer avec la main de plomb. Lewis manque un droit et ils décrochent. Sur la clôture, Lewis mange quelques coups de feu au corps et un droit au menton alors qu’ils se brisent. Sauter le genou de Lewis entraîne un autre corps à corps, cette fois Latifi met Lewis dans la cage. Latifi est après une seule jambe, il l’élève mais ne peut pas terminer et ils reprennent le corps à corps. Quelques coups de corps de Latifi mais ils calent et l’arbitre les casse. Lewis tente un coup de tête qui est principalement bloqué. Coup de pied avant au corps de Lewis puis un coup de pied haut qui est bloqué et ils se balancent tous les deux puis se décrochent. Lewis est de retour dans la cage, Latifi tente une autre jambe mais ne peut pas la terminer et doit se contenter de garder le corps à corps. Ils cassent alors que Lewis bloque à gauche. Lewis tente un autre genou, manque et est de nouveau décroché à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Latifi je suppose

DEUXIÈME ROUND: Lewis tente à nouveau le coup de pied sautant, Latifi le bloque. Directement de Lewis après qu’il ait pris un coup de pied bas dur. Ils ratent tous les deux les coups de pied dans les jambes. Latifi décroche un coup de pied. Coup de corps de Lewis atterrit. Lewis essaie à nouveau le genou sauteur et arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela, mais il se retrouve coincé sur la clôture à cause de cela. Latifi est à la recherche d’un démontage à l’entrejambe élevé, il mise dessus pour garder le corps à corps. Quelques coups de corps de Latifi puis des genoux à la cuisse. Lewis pose un genou au corps. Peu de coude de Lewis puis Latifi obtient un voyage extérieur en demi-garde. Latifi frappe le corps à quelques reprises, il donne la priorité au contrôle des dégâts. Plus de photos du corps de Latifi. Lewis décroche avec succès et se lève. Lewis manque un coup de poing. Latifi bloque un coup franc, obtient un corps à corps et jette Lewis vers le bas, puis entre dans sa garde. Demi garde maintenant pour Latifi, il décroche quelques droits à la tête avant la fin du round.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Latifi, 20-18 Latifi dans l’ensemble

TROISIÈME TOUR: Lewis s’avança de nouveau. Latifi évite un droit, essaie un droit mais il manque surtout. Un peu un droit de Lewis. Un autre genou volant de Lewis, Latifi obtient un corps à corps avec un cadenas. Latifi se déplace vers l’arrière, revient à la recherche d’une double jambe, élève et descend Lewis en demi-garde. Quelques autres coups de corps de Latifi. Les coups de poing du corps à la tête de Latifi maintenant, il ne veut plus perdre cette position en raison de l’inactivité. Lewis à genoux et recule mais toujours décroché, Latifi n’aime pas l’angle et se sépare. Lewis essaie à nouveau le genou volant mais cette fois évite le corps à corps. Latifi évite un droit et remonte. Un autre cadenas pour Latifi et il a encore Lewis sur la clôture. Genou de Lewis mais il ne peut pas se libérer. Voyage de Latifi mais Lewis est de retour immédiatement cette fois. Lewis manque un droit et ils décrochent mais cette fois il est libre. Latifi bloque un coup de pied et force un autre corps à corps. Coudes de Lewis, il se libère et atterrit à droite mais est de nouveau décroché. Ils se cassent, Lewis décroche un uppercut. Latifi évite un autre droit, des accrochages, et c’est là que le temps va s’écouler.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lewis mais une manche serrée, 29-28 Latifi au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Derrick Lewis par décision unanime (29-28 x3)

Je peux voir Lewis prendre le premier, même si je ne suis pas d’accord pour le moment. Temps de micro pour Lewis, il dit que ce combat était très important et plaisantait qu’il fumait de l’herbe 24/7 avant ce combat. Il a fait de gros efforts à la fin du troisième pour voler ce round après les éliminations, puis a mis le menton de Latifi puis a remercié la foule d’être sortie. Pour fermer, il projette son after party.

J’ai tendance à rouler des yeux quand un combattant projette leur after party, mais Lewis y met un tour modérément amusant.

Derrick Lewis est un trésor national. 😄



Mirsad Bektic était autrefois considéré comme un espoir de premier plan et un concurrent inévitable dans la division des poids plumes, mais cela s’est considérablement refroidi car il n’est allé que 2-2 dans ses quatre derniers combats, ces deux pertes étant des arrêts brutaux et il vient d’une perte contre Josh Emmett. Si Bektic veut courir vers le titre, il ne peut vraiment pas se permettre une autre défaite ici. Dan Ige est allé 4-1 à l’UFC et est sur une séquence de quatre victoires consécutives, il espère obtenir un cinquième ici et éventuellement obtenir un coup de feu au sommet de la division prochaine. Les chances sont proches pour celui-ci, -135 pour Bektic à un même +105 sur Ige.

Bout poids plume: # 14 Mirsad Bektic (13-2, 145 lbs.) Vs Dan Ige (12-2, 145,5 lbs.)

UN TOUR: Bektic est un pouce plus grand tandis que Ige a un pouce d’avance. Ils commencent à tourner tôt. Ige sauvegarde Bektic, il décroche un crochet gauche. Bektic essaie un coup de genou, ne peut pas le terminer et Ige atterrit un genou alors qu’ils se séparent. Ige décroche un droit. Ils frappent dans le corps à corps, Ige atterrit sur le corps, puis Bektic glisse en jetant un genou et Ige monte sur le dessus en demi-garde. Bektic se bat mais mange plusieurs droits qui le vacillent un peu. Quelques coups de poing supplémentaires débarquent pour Ige, ils décrochent et Ige pose un coude et des uppercuts avant de se casser. Ige coule en ce moment et Bektic a l’air en quelque sorte. Des coups de corps par Ige à nouveau et ils se serrent. Plus de travail sur le corps d’Ige puis à droite alors qu’ils se séparent. Peu d’un crochet gauche de Bektic, puis il échoue lors d’une tentative de prise au genou. Quelques coups de poing en boucle d’Ige sont bloqués. Ils frappent à nouveau dans le corps à corps, Bektic s’enroule sur la clôture. A quelques pas, piétine Ige puis un coude en se brisant. Le coup de pied de rotation de terres Ige. Ige atterrit à gauche, ils finissent par décrocher et Ige atterrit à droite à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Ige

DEUXIÈME ROUND: Bektic décroche un droit mais Ige riposte. Un peu d’un uppercut de Bektic en gros plan. Double jambe de Bektic et il descend Ige mais ils finissent par se brouiller et Bektic s’installe en haut dans le contrôle latéral. Coups de corps durs de Bektic, Ige cherche à récupérer sa garde. Maintenant, une tentative de marche sur le mur d’Ige, Bektic ne peut pas le garder et ils sont sur la clôture. Bektic obtient un retrait dans un demi-garde modifié, il ajuste et nous sommes dans un demi-garde plus traditionnel. Il y a un peu une tentative de triangle de bras de Bektic, il est du mauvais côté mais il cherche à s’ajuster et peut-être à passer. Montage complet pour Bektic maintenant, il est vraiment après le starter mais doit faire quelques ajustements. Bektic fait quelques petits ajustements pour resserrer les choses par rapport au montage complet, Ige est en mesure d’obtenir des échappements libres et de la hanche vers la garde papillon. Demi-garde pour Bektic, Ige utilise une menace de kimura pour récupérer la garde complète. C’est là que le tour se terminera.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Bektic, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Ige traque en avant pour commencer le tour final. Bektic change de position alors qu’il se déplace. Ige obtient un droit sur le corps. Ige décroche un droit. A droite puis un coup de pied gauche d’Ige. Uppercut from Ige in close. Bektic lands a bit of a right and they wind up clinched. They hit the fence, Bektic is after a single leg, Ige is landing some elbows while defending. Things stall out a bit and the ref breaks them. Ige misses a right hand. Ige lands a right and avoids a takedown attempt. Ige lands a left hook in close. Right from Ige lands, Bektic lands a left hook of his own. Body kick and a right from Ige. Bektic looks for a double leg, Ige tries to step over and get the back but misses his chance for an armbar and he winds up on bottom. Bektic moves to half guard, Ige keeps trying to sweep, he gets the motion and is back up but still clinched by Bektic. Ige granby rolls and Bektic grabs a front headlock. Bektic slips around towards the back, Ige grabs at an inside heel hook as the clock runs down.

SCORECARD: 10-9 Ige but a close one, could go either way, 29-28 Ige overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Dan Ige via split decision (28-29, 29-28 x2)

No issues at all with 29-28 for either man, it all comes down to the third round and both men performed ably in that frame. Mic time for Ige, he gives glory to God first and says he knew this would be a tough fight for the duration and he says that he seems to always lose the second round but if you don’t get him in that round he comes back in the third and no one will dig deeper than him. He says the choke in the second round wasn’t all that close, then puts over the city and says he’ll be at Derrick Lewis’ after party.

Juan Adams has gone 1-2 in the UFC and is on a two fight losing streak, he was last seen getting stopped by Greg Hardy inside of one minute. If Adams wants to preserve his spot on the roster this is like a must win scenario for him. Justin Tafa just suffered his first loss when he was violently knocked out in his UFC debut, now he’s looking to bounce back and get his first UFC win. Despite the two fight skid the odds are with Adams at -250 to a +200 comeback on Tafa.

Heavyweight Bout: Juan Adams (5-2, 266 lbs.) vs. Justin Tafa (3-1, 265.5 lbs.)

UN TOUR: Adams is five inches taller and has six inches of reach advantage. They touch gloves to get us going, Tafa fighting southpaw. Both men probing distance so far. Adams lands a body kick. Bit of a leg kick from Tafa, and another one. Tafa lands a right hook in close, then a calf kick. Adams looks shaken up after that exchange. Right then a right uppercut from Tafa and Adams drops, he tries to reach for a leg but he went out and the ref stops this.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Justin Tafa via TKO, punches, at 1:59 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. Tafa for his work this evening. At least it didn’t last long. Mic time for Tafa, he thanks the crowd for coming out then thanks his family and coaches. He talks us through the finish, noting that Adams likes to wind up his jab so he could find a check hook counter. To close he shouts out Samoans, and says Mark Hunt is the man.

Here’s a look at the finish. Adams drops his lead hand here and Tafa rocks him with a right, then follows up with an uppercut along the fence to prompt the stoppage.

Hooray for expeditious heavyweight knockouts! Justin Tafa (4-1) detonates Juan Adams in about two minutes to notch his inaugural UFC win. #UFC247



Katlyn Chookagian has gone 2-1 in her last three fights, but flyweight being what it is that’s enough to warrant a title shot these days. Chookagian has a chance to score a big upset as well as get her first taste of UFC gold here. Valentina Shevchenko hasn’t lost since returning to flyweight, and her only UFC losses are to Amanda Nunes, which has seen her both capture the flyweight title and defend it twice. Shevchenko is looking to continue her reign as well as making her case as one of the best women in the UFC. Shevchenko is the biggest favorite on the entire card at a whopping -1200 while Chookagian would payout at +750.

Women’s Flyweight Title Bout: (c) Valentina Shevchenko (18-3, 124.5 lbs.) vs. #1 Katlyn Chookagian (13-2, 124.5 lbs.)

UN TOUR: Chookagian is four inches taller but has just an inch and a half of reach advantage. Shevchenko fighting southpaw. Chookagian showing the jab early, both women just range finding early. Chookagian misses a few jabs and kicks. Bit of a leg kick from Shevchenko. Lots of circling from Chookagian, she avoids a combination. Front kick from Shevchenko lands. Shevchenko lands a left. Chookagian showing some stance switching, Shevchenko lands an inside leg kick. Spinning back fist from Shevchenko lands flush. Leg kick from Shevchenko lands. Chookagian pawing with the lead hand again. Bit of a left then a hard leg kick from Shevchenko. Chookagian avoids a high kick. Shevchenko lands a right hook. Chookagian’s fakes and feints aren’t drawing anything out of Shevchenko. Shevhcenko misses a punch then lands a leg kick. Straight left from Shevchenko lands. Shevchenko catches a kick and gets a takedown into full guard. Chookagian looking to get a high guard going. Chookagian is tying things up and trying to stall. A few lefts from Shevchenko but nothing terribly hard. Hard elbow from Shevchenko cuts open Chookagian just before the round ends.

SCORECARD: 10-9 Shevchenko, would have been 10-8 under the new rules

ROUND TWO: The cut in question is over the left eyebrow of Chookagian and is a pretty bad one but not a fight stopper yet. Shevchenko back to avoiding early. Chookagian lands a leg kick and avoids a counter left. Hard body kick from Shevchenko, and she avoids the counter. Spinning back kick from Shevchenko lands. Chookagian misses a spinning back kick then misses a high kick. Shevchenko lands an inside leg kick. Bit of a left from Shevchenko. Front kick to the body from Shevchenko. Shevchenko lands a hook then a straight left. Inside leg kick form Shevchenko after she blocked a punch. Chookagian misses some punches, Shevchenko lands a leg kick. Spinning heel kick to the head from Shevchenko lands, then an ax kick. Shevchenko catches another kick and gets a takedown into half guard. A few shoulder strikes from Shevchenko. Chookagian is trying to hold on and control posture. Shevchenko lands a few body to head punches. Impressive shoulder pressure from Shevchenko, Chookagian is able to hip escape to full guard though. Chookagian keeps trying to get a high guard but it’s not really working. Shevchenko with a short elbow as the last blow of the round.

SCORECARD: 10-9 Shevchenko, 20-18 Shevchenko overall

ROUND THREE: Chookagian bouncing forward, Shevhcenko lands an inside leg kick. They both miss front kicks. Body kick from Chookagian lands. Shevchenko catches a knee and trips Chookagian down to land in side control. Mounted crucifix for Shevchenko now and she’s landing elbows to the head. Punches from Shevchenko now and Chookagian can’t defend herself so the ref waves it off. Might have been a touch early but not bad by any means.

OFFICIAL RESULT: †WINNER and STILL UFC Women’s Flyweight Champion – Valentina Shevchenko via TKO, punches and elbows, at 1:03 of Round 3

On looking at the replay no issue at all with the stoppage, it was a mercy one and Chookagian was getting smashed. Mic time for the champion, she says there wasn’t much surprising about the fight she prepares extremely hard so the fight itself is easier. She feels there’s a lot of good girls in the division and she wants to keep fighting at flyweight. She switches to Spanish for the crowd to play with them, thanks her team and coaches and is happy to have won in Houston and notes she lived in the city for two and a half years and started her MMA career in the USA here. She does her own translation into Spanish to thank some more people, goes to Russian I think for her home country, and closes in English thanking the crowd again.

Dominick Reyes is undefeated including six fights in the UFC leading to his first chance at UFC gold. Reyes has a chance to be the first person to legitimately defeat arguably the greatest fighter the sport has ever seen and start carving out his own championship legacy. Jon Jones is quite possibly the best fighter in MMA history, he’s only lost once and that came via disqualification. Jones is a two time light heavyweight champion, a title he never actually lost. He’s in the midst of his most active stretch in several years that has seen him reclaim the vacant light heavyweight title and then defend it twice, Jones is trying to continue that incredible legacy of dominance and further cement his status as the greatest of all time. Jones is a fairly hefty favorite at -550 to a +375 comeback on Reyes.

Light Heavyweight Title Bout: (c) Jon Jones (25-1 1 NC, 204 lbs.) vs. #4 Dominick Reyes (12-0, 205 lbs.)

UN TOUR: These two are the same height while Jones has a reach advantage of seven and a half inches. Reyes fighting southpaw, Jones will do a fair bit of stance switching as he feels necessary. Reyes misses a left and they clinch but Reyes gets free quickly. Jones with a side kick to the knee, Reyes showing some stance switching now as well. Jones side kicks the knee. Jones blocks a high kick. Leg kicks are clashed on, then Jones lands a leg kick. Bit of a left from Reyes, he avoids a clinch attempt. They keep clashing on kicks, that hurts just watching. Jones avoids a couple of hooks. Reyes lands an inside leg kick. Leg kick from Jones. Reyes lands a left that off balances Jones. Reyes blocks a takedown attempt and lands a couple of lefts. Jones is backing up, he lands a front kick to the body. Left from Reyes, he’s fighting very well thus far. Jones lands a side kick to the knee again. High kick from Reyes is blocked but he’s getting off. Reyes pressures forward, tries a wheel kick that’s blocked. Inside leg kick from Reyes lands. Jones blocks a body kick. High kick from Jones lands with the toes. Jones lands a jab then has a high kick blocked. Reyes keeps circling away the final seconds.

SCORECARD: 10-9 Reyes

ROUND TWO: Reyes misses a left hand. Inside leg kick from Reyes lands. Jones pressing forward, eats a calf kick. Reyes lands a body kick. Another leg kick from Reyes lands, Jones with a body kick. They trade jabs, Reyes looks to flurry along the fence but Jones is moving well and avoiding most of it. The pace Reyes is keeping is pretty nuts, I wonder if he can maintain it. Jones checks a leg kick. Body kick from Jones. Jones with a left to counter a leg kick. Reyes has started jabbing tot he body while moving. Jones lands a left hook. Reyes with a left to the body. Jones with another front kick to the body. Side kick to the knee from Jones, his pressure is getting to Reyes a bit at this point. Stiff jab from Jones. Reyes blocks a high kick, Jones lands an inside leg kick then another side kick to the knee. Bit of a left from Jones, they then split lefts. Leg kick from Jones. Side kick to the body from Jones then a right. Reyes lands an uppercut. Hard inside leg kick from Reyes. Reyes avoids a left hook as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Reyes but much closer, 20-18 Reyes overall

ROUND THREE: Reyes circling, eats an inside leg kick. Jones with a front kick to the body. Reyes with a high kick that’s mostly blocked but man that was close. Jones stalking forward again. Body kick from Reyes lands. Jones lands a right and avoids some counters. Jones with another side kick to the body. Reyes circling but he’s falling off just a bit and he’s bleeding from the nose. Body kick from Jones, Reyes returns it. Bit of a spinning back kick from Jones. Reyes whiffs on a left. A couple of lefts to the body from Reyes. High kick from Jones is blocked. Double leg from Jones, he can’t finish it but does get the clinch on the fence. They break with an elbow from Reyes. Reyes with a left to the body. Jones lands a left. Jones lands a right. Both men avoid punches and Reyes kicks the body. Jones checks a leg kick and lands a jab. They trade lefts again. Jones lands a left hook, Reyes with a left to the body. Reyes lands a left. Another left lands for Jones. They clinch up just as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Jones but I’m not sure about that, 29-28 Reyes overall

ROUND FOUR: Jones checks a leg kick. Bit of a right hook from Reyes, thena left to follow up. Reyes with another left, Jones clinches up but can’t get the takedown. Second effort from Jones gets Reyes down, Reyes wall walks but Jones takes him down again. Reyes back up, Jones still holding the clinch. Reyes frames off and regains distance. Jones is bleeding now from the nose and his left eye is swelling up. Reyes’ footwork is impressive this lat into the fight. Jones lands a leg kick. Double leg from Jones, he gets the back standing against the fence. Reyes is able to get free. Jones still stalking forward, lands a leg kick. Jones lands a jab. Body shot from Jones, then a left elbow and they clinch. Knees from Jones as Reyes slips out of the clinch. Jones lands a left hook. Body shot from Jones. Bit of a body kick from Jones, then a high kick that’s blocked. A few kicks to the knee from Jones. Stiff left hook from Jones then a right, Reyes is a bit wobbled as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Jones 38-38 DRAW overall

ROUND FIVE: Reyes lands a left. Uppercut then a left from Reyes. Reyes lands an inside leg kick. Jones with a double leg, they hit the fence and he gets Reyes down. Reyes looking to wall walk, Jones gets the back standing and then looks for a double leg as they stand. Jones switches to a clinch position but Reyes can escape. Reyes lands a left to the body, Jones lands a right to the body and head. Jones lands an elbow. They trade leg kicks. Body kick from Jones. Jones still coming forward, Reyes is more looking to survive at this point than finish. Elbow from Jones. Jones lands another leg kick. Another body kick from Jones. More leg kicks from Jones then a left elbow. Reyes has a heck of a chin. Jones with a spinning back kick to the body. Reyes ducks under a head kick. Front kick to the body from Jones. Jones lands a right. Another side kick to the body from Jones but Reyes is still moving around. Jones with another spinning back kick to the body. Reyes blocks a head kick. Reyes avoiding Jones at this point. Jones coming forward, misses a spinning back fist as time runs down.

SCORECARD: 10-9 Jones, 48-47 Jones overall but probably will go to Reyes

OFFICIAL RESULT: †WINNER and STILL UFC Light Heavyweight Champion – Jon Jones via unanimous decision (49-46, 48-47 x2)

I don’t agree at all with 4-1 Jones, and am surprised at the unanimous nature of the decision. That’s history for Jones, the winningest UFC championship fighter of all time at 14 wins in UFC title fights. Jones puts over Reyes hard in his interview, he feels the takedowns were the difference even though he couldn’t keep Reyes down. He says he knows the fight was close, he just had to turn it on the final round and he firmly believes the fifth round won him that fight. Jones puts over Reyes again, but he’s grateful he could make history here. Asked about possibly moving up to heavyweight next, he says he’s got to figure out what’s next, he puts over his grandmother who’s here watching him fight for the first time at a healthy 83 years old.

Reyes also gets an interview after that one, he thinks he won rounds one through three but notes he lost the last couple. He promises to get better and feels this proves he’s the real deal. He says nothing really surprised him, Jones was just really good, he laments that “that’s the game”. He doesn’t think the takedowns should have counted for much if nothing came of them, he again says this is just how the game goes. To close he thanks everyone for coming out, thanks everyone for their support as well.

Well I’ll echo both of them in thanking all of you for all the support. It means a lot to me that you choose my work, Lord knows you’ve got plenty of options for this kind of content. We’ll be breaking down all of the action from this event tomorrow on the 411 Ground and Pound MMA Podcast, and previewing the next event which is UFC on ESPN+ 25. I’ll be back for that event and I hope you’ll join me. Until then thanks again, stay safe out there, and keep checking 411mania for all of your pop culture needs.