Rapport UFC 248 de 411: Adesanya gagne

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view)

Champ Israel Adesanya (184,5 livres) vs # 3 Yoel Romero (185 livres) – pour le titre de poids moyen

Champ Zhang Weili (115 lbs.) Vs # 4 Joanna Jedrzejczyk (115 lbs.) – pour le titre poids paille féminin

Beneil Dariush (156 lb) contre Drakkar Klose (156 lb)

Li Jingliang (171 lb) contre Neil Magny (171 lb)

Max Griffin (170,5 livres) contre Alex Oliveira (171 livres)

CARTE PRELIMINAIRE (ESPN)

Sean O’Malley (135,5 livres) contre Jose Quinonez (135,5 livres)

Austin Hubbard (154,5 livres) contre Mark Madsen (156 livres)

Saparbek Safarov (186 lb) contre Rodolfo Vieira (186 lb)

Gerald Meerschaert (185 lb) contre Deron Winn (185,5 lb)

CARTE PRELIMINAIRE (ESPN +)

Polyana Viana (116 lb) contre Emily Whitmire (117,5 lb) *

Jamall Emmers (145,5 livres) contre Giga Chikadze (146 livres)

Danaa Batgerel (136 lb) contre Guido Cannetti (135,5 lb)

* Whitmire a infligé une amende de 20% à son sac à main; le combat continuera

Bonjour à tous et bienvenue dans la couverture EN DIRECT de 411mania sur l’UFC 248. Je m’appelle Robert Winfree et je couvrirai toute l’action pour vous, braves gens, de la connexion à la signature. Après la vague de cartes sous-pair au cours des dernières semaines, l’UFC 248 est une bouffée d’air frais. L’événement principal n’est pas parfait, dans un monde idéal, Paulo Costa ou Jared Cannonier obtiendraient le tir du titre, mais comme aucun d’eux n’est disponible, nous n’aurons qu’à nous contenter du potentiel de violence qu’est le champion des poids moyens Israel Adesanya va pour sa première défense du titre contre Yoel Romero. Encore une fois, pas idéal, mais un grand combat sur papier. L’événement co-principal verra l’ancienne championne des poids paille Joanna Jedrzejczyk essayer à nouveau de devenir la première femme de l’histoire de l’UFC à regagner un titre après l’avoir perdu lorsqu’elle affrontera la nouvelle championne Weili Zhang. Il y a encore beaucoup d’inconnues autour de Weili mais si elle peut vaincre l’ancienne championne, ce sera une grande marque en sa faveur. Le reste de la carte est sacrément solide, espérons maintenant que c’est l’un de ces événements qui est génial sur le papier et dans la pratique.

MISE À JOUR, le combat entre Whitmire et Viana est arrêté, Whitmire ayant été hospitalisé plus tôt dans la journée. En conséquence, l’heure de début de l’événement est repoussée d’environ 30 minutes.

L’UFC 248 arrive au monde depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, USA. Sur le commentaire, nous avons Jon Anik, Joe Rogan et Daniel Cormier tandis que Megan Olivi fera un reportage. Le Nevada utilise un ensemble de règles hybrides (comme si nous avions besoin de ce genre de confusion supplémentaire) où vous n’avez besoin que d’une seule main pour être abattu, mais ils utilisent les nouveaux critères de score ainsi que la possibilité de rejouer instantanément pour les séquences de fin de combat.

Danaa Batgerel a abandonné ses débuts à l’UFC l’année dernière dans un combat engageant, maintenant il cherche sa première victoire à l’UFC. Guido Cannetti a échangé des victoires et des pertes tout en allant 2-3 à l’UFC, il est hors de combat depuis qu’il a été soumis par Marlon Vera en 2018 et cherche maintenant à éviter sa première séquence de défaites. Les chances sont avec Batgerel à -145 à +115 pour Cannetti.

Bout des poids coq: Danaa Batgerel (7-2, 136 livres) contre Guido Cannetti (8-4, 135,5 livres)

UN TOUR: Batgerel est un pouce plus grand et a deux pouces de portée, Cannetti a également dix ans de plus. Ils touchent des gants, Cannetti combattant gaucher. Quelques coups de pied au début, Batgerel soutient Cannetti vers la clôture. À droite des terres de Batgerel pour contrer un coup de pied. Les deux hommes frappent à coups de poing alors que le dos de Cannetti est sur la clôture. Un autre droit de Batgerel pour contrer un coup de pied, il a le timing de ces coups de pied vers le bas. Cannetti décroche un coup de pied et évite à peine un contre-uppercut. Un peu à droite de Cannetti. Cannetti atterrit à gauche du corps. Batgerel soutient Cannetti dans la clôture et atterrit quelques coups de poing supplémentaires. A gauche puis à droite de Batgerel. Crochet gauche coulissant de Batgerel clobbers Cannetti au tapis et celui-ci est terminé.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Danaa Batgerel via KO, coups de poing, à 3h01 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Batgerel pour son travail ce soir. Pour ce que ça vaut, je pense que c’est la première victoire mongole dans l’histoire de l’UFC. Temps de micro pour Batgerel et son traducteur, il mentionne à quel point il s’est entraîné pour ce combat et remercie tout le monde. Il nous parle jusqu’à l’arrivée, sentant qu’il allait toujours obtenir le KO.

Regarde ça. Batgerel fait un pas pour sortir de la position du pied, puis se glisse à l’intérieur tandis que Cannetti fait un pas pour lancer sa gauche afin que Batgerel intercepte avec un coup de poing légèrement bizarre, mais il arrive à égalité alors qu’il se penche pour glisser le coup de poing de Cannetti. Des trucs vraiment solides de Batgerel.

Giga Chikadze a fait ses débuts à l’UFC avec succès l’année dernière lorsqu’il a battu Brandon Davis et a remporté une séquence de victoires de trois combats au total, il espère maintenir cet élan et commencer à faire des vagues dans la division. Jamall Emmers apporte une séquence de quatre victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, et il pourrait faire une bonne première impression en sortant un boxeur décoré à Chikadze. Emmers est le favori à -185 pour un retour de +155 sur Chikadze.

Bout poids plume: Jamall Emmers (17-4, 145,5 livres) vs Giga Chikadze (8-2, 146 livres)

UN TOUR: Chikadze mesure deux pouces de plus mais la portée est identique. Chikadze manque un coup de pied en rotation et montre maintenant quelques changements de position. Emmers va de l’avant. Coup de mollet de Chikadze. Emmers marche sur la droite et trébuche, Chikadze enchaîne avec quelques coups de pied avant qu’Emmers ne tourne librement. Chikadze décroche un coup de pied. Emmers donne un coup de pied dans la jambe, mais il mange un comptoir à droite. Emmers évite quelques coups de pied. Un coup de pied du corps de Chikadze. Coup de pied droit puis à droite de Chikadze. Un autre coup de pied du corps de Chikadze puis Emmers évite quelques coups de poing. Coup de pied de tornade de Chikadze raté. Chikadze décroche un coup de pied dans la jambe. Un coup de pied de devant d’Emmers. Ils essaient tous les deux de lancer des attaques qui ne se posent pas vraiment juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Chikadze

DEUXIÈME ROUND: Chikadze se présente tôt et évite un droit. Emmers manque un genou sautant. Un peu de droit d’Emmers. Emmers pose un genou au corps. Chikadze envoie un coup de pied avant au corps. Combinaison des terres de Chikadze, Emmers frappe ensuite une double jambe en garde puis passe rapidement en demi-garde. Emmers travaille une tranche de genou vers la monture mais ne peut pas tout à fait la terminer. Chikadze bump balaie pour prendre le dessus dans la garde des Emmers. Un droit de Chikadze puis un autre alors qu’Emmers se bat et qu’ils se brisent. Emmers se plaint d’un coup de œil et nous avons le temps. La relecture montre qu’il y avait un petit doigt dans l’œil sur un post de Chikadze, Emmers peut continuer et nous sommes de retour au combat. Chikadze évite un démontage et atterrit à droite. Coup de pied de Chikadze. Le crochet gauche de Chikadze fait trébucher Emmers mais Emmers se rattrape pour gagner du temps. Emmers a un verrou de corps et pose un genou au corps tout en forçant les choses à la clôture. Chikadze frappe une main pour atteindre une position 50-50 puis ils se cassent. Emmers fait pression vers l’avant, Chikadze atterrit un coup de pied et ils finissent par décrocher. Emmers pose un genou au corps et ils se cassent. Dès Emmers, Chikadze atterrit un peu sur la tête. Le tour se termine par un coup franc élevé Emmers bloqué.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Chikadze mais proche, 20-18 Chikadze au total

TROISIÈME TOUR: Quelques coups de pied de Chikadze tôt, il essaie de marquer et de les casser. Chikadze atterrit à gauche, Emmers tente un démontage mais est haussé. Un peu de droit d’Emmers. Les deux hommes évitent quelques coups de poing ce tour. Emmers atterrit un droit à bout portant, puis un autre à distance. Chikadze atterrit quelques gauches droites et Emmers recule et s’éloigne. Emmers travaille son jab maintenant. Le rythme de Chikadze a visiblement diminué à ce stade. Maintenant, ce sont des Emmers qui s’avancent et font pression sur Chikadze vers la clôture. Chikadze atterrit à droite, mais mange à gauche. Emmers obtient un droit. Contre droit d’Emmers puis il frappe un takedown dans la garde de Chikadze. Certains coups atterrissent pour Emmers à la fin de la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Emmers, ça va se résumer au score de la manche 2, 29-28 Chikadze au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Giga Chikadze via décision partagée (28-29, 29-28 x2)

Un combat rapproché, et ce quasi-renversement dans le second l’a probablement scellé pour Chikadze. Temps de micro pour Chikadze, il met Emmers comme un grand adversaire. Il note qu’il est originaire du pays de Géorgie et parle un peu de géorgien, je pense pour eux, et dit qu’il travaille dur pour mettre en valeur la grande Europe de l’Est. Il dit également qu’il est ici pour les femmes à l’approche de la Journée de la femme et qu’il veut les soutenir car beaucoup de femmes ont eu du mal ces derniers temps. Comme d’habitude, il met ses entraîneurs et note qu’il travaille depuis cinq ans pour s’améliorer dans tous les aspects du MMA, et note qu’il a pris ce combat à très court préavis afin qu’il ne puisse pas attendre pour montrer ce qu’il peut faire avec un camp complet derrière lui.

Cela clôt les premières rondes préliminaires, il y a un match de basket-ball collégial qui dure un peu sur ESPN, mais les préliminaires commenceront là une fois que cela sera terminé. Je pense que vous pouvez toujours utiliser ESPN + si vous préférez cette plate-forme.

Gerald Meerschaert n’a que 2-3 buts dans ses cinq derniers combats, bien qu’en toute honnêteté, deux de ces décisions aient été partagées et qui auraient pu se passer. Meerschaert espère revenir du côté gagnant des choses au détriment d’une perspective montante. Deron Winn a subi sa première défaite professionnelle lors de son dernier combat, il espère prouver que c’était une expérience d’apprentissage et qu’il est prêt à reprendre son ascension dans le monde. Winn est un léger favori avec -140 à +110 pour Meerschaert.

Bout de poids moyen: Gerald Meerschaert (29-12, 185 livres) contre Deron Winn (6-1, 185,5 livres)

UN TOUR: Meerschaert est de sept pouces de plus et a sept pouces et demi de portée sur Winn. Southpaw pour Meerschaert que nous allons de l’avant. Coup de pied du corps de Meerschaert. Meerschaert tire un coup de pied corporel mais il finit par frapper l’aine donc nous avons le temps. La relecture montre que cela aurait pu être plus un coup de pied à l’intérieur de la jambe, mais il est définitivement monté dans la zone de la tasse. Winn prend un peu de temps mais peut revenir à l’action. Meerschaert s’excuse pour le redémarrage. Quelques longues gauches de Meerschaert sont un peu courtes mais la disparité de taille est très évidente. Un autre coup de pied de corps de Meerschaert, Winn avec un crochet gauche et ils décrochent mais Meerschaert est capable de le repousser. Un peu à gauche de Meerschaert et ils décrochent à nouveau mais Winn frappe un coup de pied et atterrit sur le dessus mais décide de se lever et de faire remonter les choses. Winn taureaux en avant avec des coups de poing et atterrit quelques-uns. Meerschaert atterrit à gauche, il montre constamment les deux. Parti des terres de Meerschaert. Winn manque un coup de tête mais il a eu la jambe très haute lors de cette tentative. Meerschaert atterrit encore une longue gauche. Un peu à droite de Winn mais il était partiellement bloqué. Meerschaert atterrit à gauche. Genou au corps de Meerschaert. La gauche de Meerschaert trouve la cible mais Winn a des mains plus rapides et il atterrit quelques coups de poing. Un dur couple de gauches atterrit pour Meerschaert. Winn tente un coup franc qui est bloqué. Winn obtient un droit. Un peu à gauche de Meerschaert sera le dernier coup du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Meerschaert mais probablement allé à Winn

DEUXIÈME ROUND: Meerschaert ouvre le deuxième tour avec une gauche. Un autre est parti de Meerschaert. Winn décroche un coup de pied dans la jambe puis quelques coups de corps. Meerschaert décroche un coup de pied. Winn atterrit un coup, il y a des dégâts autour de l’œil droit de Meerschaert qu’il pourrait viser. Meerschaert décroche un coup de pied de corps puis une gauche. Une autre ligne droite à gauche de Meerschaert. Maintenant que Meerschaert fait travailler son jab, Winn répond avec un coup de pied à l’intérieur de la jambe. À gauche de Meerschaert étourdit Winn et le pousse à tirer mais il ne peut pas terminer le démontage. Un autre est parti de Meerschaert puis un coup de pied. Meerschaert arrive vraiment fort à la fin de sa portée en ce moment. Coup de pied dans la jambe de Winn, mais il respire les coups de poing de suivi. Meerschaert atterrit à gauche du corps puis à gauche. Winn n’aimait pas ces coups de corps. Retour au corps de Meerschaert puis à gauche vers la tête. Meerschaert traque Winn au fil du temps, il décroche un coup de pied puis un genou. Winn mange un autre coup de corps mais il atterrit à droite. Meerschaert donne un coup de pied au corps puis un genou au corps partiellement bloqué. Un autre coup de corps de Meerschaert clôt la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Meerschaert, 20-18 Meerschaert au total

TROISIÈME TOUR: Meerschaert sort jabbing, et les “woo’s” commencent. Un peu à gauche de Meerschaert et il évite une ruée de Winn. Meerschaert atterrit à gauche. Corps tiré de Meerschaert. Winn décroche un droit tout près. Un autre droit de Winn vacille Meerschaert mais il a du mal à suivre. Winn atterrit à droite mais mange ensuite un coup de corps. Maintenant, Winn est blessé par un crochet droit et Meerschaert le pousse à finir. Winn descend, Meerschaert saisit une prise de tête avant et l’entraîne vers le bas puis regarde se tourner vers son dos. Meerschaert sur le dos maintenant avec les deux crochets, il a le starter verrouillé et il ajuste et serre jusqu’à ce que Winn tape.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Gerald Meerschaert via Soumission, étrangleur arrière nu, à 2:13 du Round 3

Le Final Finish Finish Club remercie M. Meerschaert pour son travail ce soir. Temps de micro pour Meerschaert, il mentionne qu’ils ont tous deux échangé des insultes sur Internet, mais met ensuite Winn sur un adversaire coriace. Il dit qu’il a été définitivement blessé là-bas dans le troisième mais il a récupéré assez rapidement. Il nous parle de l’arrivée, notant que même s’il n’était pas sous le menton, il avait assez de pression et de position pour savoir que cela allait finir les choses. Il note qu’il rentre à la maison avec deux chèques à fermer. Meerschaert est maintenant à égalité pour le plus grand nombre de victoires de soumission dans l’histoire des poids moyens de l’UFC à cinq ans.

Voici la partie frappante de l’arrivée, Meerschaert chronomètre une ligne droite à gauche qui accroche Winn directement sur le menton et il ne se remet jamais.

Et voici la finition. Meerschaert n’est pas sous le menton, mais il a tout le reste complètement verrouillé et vous pouvez ajuster la façon dont vous serrez pour forcer la mâchoire dans les artères carotides pour le même effet physiologique.

Rodolfo Vieira est invaincu en MMA et est l’un des meilleurs pratiquants de jiu-jitsu de la dernière décennie, il a remporté ses débuts à l’UFC l’année dernière et cherche maintenant à rester parfait tout en faisant ses preuves à l’UFC. Saparbek Safarov a une fiche de 1-2 à l’UFC et sort d’une victoire, mais passe maintenant au poids moyen et espère trouver plus de longévité et de succès dans une catégorie de poids. Vieira est le plus grand favori de toute la carte à -700 tandis que Safarov paierait à +475.

Bout de poids moyen: Saparbek Safarov (9-2, 186 livres) contre Rodolfo Vieira (6-0, 186 livres)

UN TOUR: Safarov est un pouce plus grand et a cinq pouces de portée sur Vieira. Safarov tourne tôt, les deux hommes feignant. Vieira essaie de faire travailler Safarov jusqu’à la clôture. Safarov avec un coup de pied avant au visage qui fait mal à Vieira mais Vieiera obtient un retrait. Safarov siffle et se sépare, mais Vieira tire à nouveau et le fait tomber sur la clôture. Vieira prend le dos avec un crochet. Coups de poing de Vieira, Safarov saisit l’intérieur du gant de Vieira et est averti par l’arbitre. Safarov attrape la clôture mais ne peut toujours pas se lever. Vieira prend le dos complètement maintenant et roule Safarov loin de la clôture. Vieira flotte sur Safarov, il est maintenant en pleine monture et atterrit un coude. Tentative de triangle de bras de Vieira, il passe au contrôle latéral avec elle et Safarov doit taper.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Rodolfo Vieira via Soumission, étranglement triangle de bras, Round 1

Le club d’arrivée du premier tour remercie M. Vieira pour son travail ce soir. Quelque peu chanceux pour Vieira là-bas, son œil droit est complètement enflé après un seul coup de pied et le combat aurait probablement été arrêté à cause de cela entre les rounds. Du temps de micro pour Vieira, dont la droite est toujours enflée, il nous parle jusqu’à la fin en disant que le jiu-jitsu est la partie la plus forte de son jeu et note qu’il est toujours un débutant dans les autres aspects du MMA. Lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait ensuite, il a dit qu’il se battrait contre n’importe qui, je pense qu’il a plaisanté en disant qu’il voulait le cinquantième gars de sa division.

Voici la finition. Regardez comment Vieira écope le bras droit de Safarov avec sa gauche pour mettre en place le starter, c’est une chose de beauté. Je veux dire que le jeu de jiu-jitsu de Vieiera est tout simplement parfait.

Si vous êtes curieux de savoir l’œil droit de Vieira, voici un bon aperçu. Ils l’auraient définitivement arrêté entre les tours, je veux dire regardez le gonflement ainsi que la coupe.

Mark Madsen est invaincu, y compris ses débuts réussis à l’UFC, il espère continuer ses façons de gagner et commencer à bouger dans une division très encombrée. Austin Hubbard a une fiche de 1-1 à l’UFC mais sort d’une victoire et cherche sa première séquence de victoires à l’UFC. Les chances sont avec le médaillé d’argent olympique en lutte Madsen à -230 contre un gain de +195 sur Hubbard.

Bout léger: Austin Hubbard (11-3, 154,5 livres) contre Mark Madsen (9-0, 156 livres)

UN TOUR: Hubbard mesure deux pouces de plus, mais Madsen a un pouce d’avance. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux hommes piquent, Hubbard avec quelques coups de pied dans les jambes. Madsen va de l’avant. Mon flux bégaie constamment les gars, mes excuses. Madsen se fait démonter et se déplace vers l’arrière tandis que Hubbard regarde le mur marcher. Hubbard est de retour, Madsen frappe un retour de tapis. Madsen a très bien roulé sur Hubbard jusqu’à présent. Hubbard recule mais il ne peut pas se libérer. Madsen se retrouve avec un headlock avant et enclenche Hubbard. Il y a une position d’arce maintenant pour Madsen, il n’a que les mains saisies au lieu de saisir son propre bras donc il y a moins de pression pour le moment. Madsen se retrouve dans la pleine garde de Hubbard alors que Hubbard défend la tentative d’étouffement. Coups de poing de Madsen alors que Hubbard se lève, mais ils sont toujours en place. Hubbard glisse librement, puis ils ratent tous les deux des coups de poing puis se replient. Ils se cassent juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Madsen

DEUXIÈME ROUND: Les deux hommes se déplacent pour commencer le deuxième tour. Les deux hommes frappent des coups de poing puis Madsen avec une double jambe en demi garde. La hanche Hubbard s’échappe à pleine garde. Hubbard essaie de le lancer, mais Madsen finit par prendre le dos dans la course alors que Hubbard se dirige vers la clôture pour une promenade sur le mur. Ils sont de retour mais Madsen frappe un retour de tapis. Hubbard recule à nouveau et cette fois est capable de glisser librement et de se séparer. Un autre corps à corps après que les deux hommes ont raté des coups de poing, Madsen le fait trébucher et obtient une position de conduite. Marteau poings de Madsen maintenant. Hubbard cherche à marcher sur le mur, Madsen finit par tenir une prise de tête avant. Madsen force Hubbard à reculer et est à la recherche d’un étranglement anaconda, mais renfloue dessus, alors Hubbard peut se libérer. Madsen atterrit à gauche. Coup de pied de Hubbard. Un peu à droite de Madsen. Hubbard pose un genou. Ils regardent juste les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Madsen, 20-18 Madsen au total

TROISIÈME TOUR: Hubbard sort en piquant et atterrit à gauche. Madsen décroche un droit. les deux hommes s’échangent de près, puis Madsen se fait démonter par la garde. Les techniciens se lèvent de Hubbard et ils sont de nouveau à distance. Un pas de genou de Hubbard fait mal à Madsen, mais ils se serrent et Madsen le pousse dans la clôture. Madsen se retrouve sur la hanche, Hubbard est capable de tourner librement mais Madsen atterrit à droite. Un autre genou de Hubbard atterrit. Hubbard décroche un uppercut droit. Gauche au corps de Hubbard. Coup de pied de la jambe de Hubbard, mais Madsen l’amène à la clôture et se déplace sur son dos debout. Madsen fait tomber Hubbard au sol. Hubbard remonte à genou et à ses pieds. Ils finissent séparés. Les deux hommes obtiennent certains droits. Ils frappent dans un corps à corps puis se brisent. Hubbard manque un genou volant mais atterrit à droite. Coudes maintenant de Hubbard et un genou. Hubbard rate un coup de pied haut juste avant la fin du temps imparti.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Hubbard, 29-28 Madsen au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Mark Madsen par décision unanime (29-28 x3)

Madsen au micro, il remet le record de Hubbard en LFA et est content d’avoir gagné. Il dit qu’il a dû traverser l’enfer pour arriver à ce combat, y compris le staphylocoque et une épaule cassée, mais il fait toujours de son mieux. Il sent qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs combattants MMA au monde avec les bons choix et la formation, puis remercie tous les fans danois pour leur soutien.

Sean O’Malley est invaincu, y compris deux victoires à l’UFC, mais des problèmes de blessures et de dépistage de drogues l’ont empêché de jouer pendant un peu plus de deux ans. O’Malley essaie de récupérer le battage médiatique qui l’entourait et de prouver qu’il est toujours une superstar en herbe. Jose Quinonez a une fiche de 5-2 à l’UFC, il sort d’une victoire et pourrait voler une partie de l’éclat d’O’Malley mais le surpasser dans la cage. Malgré la longue mise à pied, O’Malley est votre favori -370 pour un retour de +290 sur Quinonez.

Bout poids coq: Sean O’Malley (10-0, 135,5 livres) contre Jose Quinonez (8-3, 135,5 livres)

UN TOUR: O’Malley a trois pouces de hauteur et s’étend sur Quinonez. Southpaw pour O’Malley, qui ouvre avec un coup de pied latéral à la cuisse. Coup de pied avant au corps de O’Malley laisse tomber Quinonez pendant un moment. Il y a une position qui change d’O’Malley. Coup de pied de O’Malley. Quinonez change également de position maintenant. O’Malley travaille les coups de pied corporels. Coup de pied de Quinonez, O’Malley atterrit longtemps à droite puis un coup de pied de corps. Frappant à droite d’O’Malley puis un coup de pied haut et Quinonez est à genoux. O’Malley le claque à coups de marteau jusqu’à ce que l’arbitre sauve Quinonez.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Sean O’Malley via TKO, coup de tête et coups de poing, à 2:02 du tour 1

Le Club d’arrivée du premier tour remercie M. O’Malley pour son travail ce soir. Le temps du micro pour O’Malley, il est visiblement émotionnel en ce moment mais dit que c’est difficile de mettre ce sentiment en mots. Il nous parle de la finition, il pense qu’il s’est beaucoup amélioré au cours des deux dernières années et qu’il a maintenant beaucoup plus à montrer dans la cage. Il demande à Rogan de clore son entretien.

Les compétences d’O’Malley semblent avoir un peu mûri pendant son temps libre, il ressemblait à un combattant supérieur à tous points de vue ici.

C’est tout pour les préliminaires, sur PPV pour la carte principale.

Alex Oliveira est sur une séquence de trois défaites consécutives, mais a généralement des performances agréables, même avec ce style de combat, même si un dérapage de quatre combats pourrait facilement marquer la fin de son mandat à l’UFC. Max Griffin n’a que 1-3 buts à ses quatre derniers combats et vient d’une défaite, il a également besoin d’une victoire assez mal pour justifier sa place sur la liste. La cote penche légèrement vers Oliveira à -150 contre +120 pour Griffin.

Bout de poids welter: Max Griffin (15-7, 170,5 livres) contre Alex Oliveira (19-8-2 1 NC, 171 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis qu’Oliveira a un demi-pouce d’avantage de portée. Griffin sort en tirant, Oliveira tournant en rond. Un peu à droite de Griffin alors qu’Oliveira descend de la clôture. Ils se serrent et Oliveira amène Griffin à la clôture et commence à le mettre à genoux dans le corps. Griffin est capable de tourner librement et de se réinitialiser à distance. Contre uppercut des terres d’Oliveira et Griffin recule. Griffin atterrit à droite et ils se replient avant que Griffin ne soit mis en garde. Quelques gauches au corps et à la tête de Griffin. Demi-garde maintenant pour Griffin alors qu’Oliveira commence à chercher à marcher sur le mur. Griffin dans le dos, debout alors qu’Oliveira se lève et ils sont toujours décrochés. Griffin se verrouille, Oliveira le roule avec un kimura, ils se lèvent et il y a un droit d’Oliveira pour terminer la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Griffin

DEUXIÈME ROUND: Oliveira ouvre avec des coups de pied dans les jambes, un peu du coup de Griffin. Un autre corps à corps, ils jockey pour la position avec Oliveira en tête. Quelques genoux d’Oliveira, puis nous obtenons un temps d’arrêt alors que le médecin veut regarder la coupure autour de l’œil de Griffin. Le médecin est d’accord avec la lutte continue et nous sommes de retour au combat. Oliveira décroche quelques coups de pied dans les jambes. Rigide depuis Oliveira, Griffin n’aime pas ce combat. Un autre droit d’Oliveira, Griffin tente un taekdown mais se retrouve enfoncé dans la clôture et prend les genoux à la cuisse. Oliveira pense à une seule jambe, mais ne peut pas la terminer, puis évite un coude en se brisant. Plus de coups de pied avant au corps d’Oliveira. Il y a un droit d’Oliveira, puis une tentative de retrait qui se bloque dans le corps à corps à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Oliveira, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Ils se sont repliés presque immédiatement et ont heurté la clôture. Quelques coudes d’Oliveira, ils se cassent puis Oliveira obtient une double jambe contre la clôture. Oliveira est à la recherche des menottes du Daghestan et atterrit à gauche sur la tête. Griffin arrive à demi-garde puis atterrit quelques coudes. Quelques coudes d’Oliveira, il passe à pleine monture mais Griffin est capable de le jeter par dessus et de monter. Oliveira essaie d’envelopper la tête mais Griffin lui donne un coup de coude pour ses efforts. Coudes de Griffin. Oliveira va juste sortir les dernières secondes sur le fond.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Oliveira mais proche, 29-28 Oliveira au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Alex Oliveira par décision partagée (28-29, 29-28 x2)

La scission est à prévoir, tout bien considéré. Du temps de micro pour Oliveira qui dit avoir blessé Griffin qui était un adversaire coriace, puis dédie la victoire à ses entraîneurs et fans. Pour clore, il remercie l’UFC et Vegas pour leur soutien puis remet son projet social au Brésil.

Neil Magny a connu une belle séquence de victoires à un moment donné, mais n’a que 2-2 lors de ses quatre derniers combats et n’a pas combattu depuis novembre 2018 en raison d’un échec au test de drogue, maintenant il essaie de revenir du côté des choses gagnantes . Li Jingliang est sur une séquence de trois victoires consécutives et a un impressionnant 7-1 lors de ses huit derniers combats, y compris sa plus récente victoire, un impressionnant arrêt de troisième ronde d’Elizeu Zaleski dos Santos. Li espère obtenir sa deuxième séquence de quatre victoires consécutives et commencer à faire un pas sur les adversaires classés. Les chances sont avec Li à -180 pour un retour de +150 sur Magny.

Poids welter Bout: Li Jingliang (17-5, 171 lbs.) Vs Neil Magny (21-7, 171 lbs.)

UN TOUR: Magny a trois pouces de hauteur et huit et demi de portée sur Li. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Coup de pied de Li puis un petit crochet. Magny cherche à établir son jab. Ils se soulèvent et Li se tient debout à la recherche de retours de Mat. Li traîne Magny pendant une seconde mais Magny est de retour. Magny pêche un kimura, Li atterrit quelques coups de poing en se cassant. Coup de pied de Li, Magny force maintenant le corps à corps puis traîne Li vers le tapis. Le mur de Li marche, Magny atterrit quelques coups de poing car ils sont contre la clôture. Ils s’enroulent poitrine contre poitrine, Li met Magny sur la clôture. Magny inverse la position et atterrit quelques genoux avant de se faire tourner et ils se séparent. Un coup de Magny mène à un corps à corps mais qui se casse assez rapidement. Un coup de pied avant de Li clôt le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-10 TIRAGE

DEUXIÈME ROUND: Magny ouvre la manche avec un genou sautant, qui mène à un corps à corps. Ils commencent jockeying pour la position. Magny remet le dos debout, ils remontent poitrine contre poitrine. L’épaule frappe de Magny. Magny se fait démonter, se déplace vers l’arrière et frappe des coups tandis que Li reprend ses pieds. Quelques coups de poing de Li alors qu’ils se brisent, et il a l’air mort de fatigue. Magny rate les coups mais obtient à nouveau le corps à corps. Li est après une double jambe, Magny aux coudes. Quelques coups de poing de Magny sur la pause, il cherche à décharger le long de la clôture mais se dirige ensuite vers une double jambe à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Magny, 20-19 Magny dans l’ensemble

TROISIÈME TOUR: Li cherche enfin à rester et à bouger. Magny cherche à piquer et à bouger. Plus de tir à longue portée de Magny tandis que Li essaie de porter un coup de grâce. Ils se ressaisissent et Magny a Li sur la clôture. quelques genoux de Magny puis il évite les coups de poing de Li. Ils se replient et Magny se fait démonter puis commence à atterrir à gauche de la moitié de la garde. Plus à gauche de Magny, Li essaie de marcher sur le mur mais se fait écraser de la position arrière. Une rafale de Magny pendant que Li se lève, ils se séparent et regardent les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Magny, 30-28 Magny dans l’ensemble

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Neil Magny par décision unanime (30-27 x3)

Pas d’interview pour Magny, mais un retour à la forme après sa longue mise à pied.

L’UFC commence à annoncer sa classe pour le prochain Hall of Fame, le premier sera quelque chose pour l’aile Fight, c’est Jones vs Gustafsson 1. C’est toujours probablement le meilleur combat pour le titre des poids lourds légers de tous les temps et un choix incroyablement valable.

Beneil Dariush a été un cheval de bataille pour la division des poids légers au cours des dernières années, il est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives et pourrait peut-être revenir dans le top quinze s’il peut atteindre le quatrième rang consécutif ici. Drakkar Klose est également sur une séquence de trois victoires consécutives, une victoire ici serait probablement la plus importante de sa carrière et pourrait lui rapporter un adversaire parmi les quinze premiers, sinon un classement. Dariush est un léger favori de -170 à +140 pour Klose.

Bout léger: Beneil Dariush (17-4-1, 156 livres) contre Drakkar Klose (11-1-1, 156 livres)

UN TOUR: Dariush est un pouce plus grand et a deux pouces d’avantage de portée. Ils touchent des gants, Dariush combattant gaucher. Un peu à gauche de Dariush puis un coup de pied. il y a un droit de Klose, Dariush riposte et nous obtenons un échange. Dariush entre sur une double jambe et fait tomber Klose contre la clôture. Klose Wall marche et Dariush saute à l’arrière avec un triangle du corps en position de sac à dos. Jusqu’à présent, Klose se bat bien. Dariush continue d’aller chercher l’étranglement mais ne l’obtient pas tout à fait. C’est là que le tour se terminera.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dariush

DEUXIÈME ROUND: Coup de pied à l’intérieur de la jambe de Klose pour commencer le tour. Dariush essaie un coup de pied du corps mais il s’éloigne bas, Klose veut continuer à se battre. Klose pousse l’action et nous obtenons un peu de fusillade pendant une seconde. Ils échangent un peu sauvagement, puis Dariush atterrit une gauche méchante qui termine Klose qui rebondit dans et hors de la clôture.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Beneil Dariush via KO, coup de poing, à 1h00 du tour 2

Coup de poing méchant de Dariush. Dariush obtient un peu de temps pour le micro, il mentionne ne pas pouvoir terminer dans le premier, puis dédie la victoire à un ami qui est décédé récemment avant d’appeler Robert Whittaker. Bizarre étant donné qu’ils sont dans différentes classes de poids. Il mentionne avoir à s’ajuster après que ses jambes soient devenues un peu lourdes après la première mais n’a pas eu peur de se jeter les mains. Il nous parle de l’arrivée, mentionnant qu’il peut se laisser entraîner un peu trop facilement dans une guerre frappante.

Joanna Jedrzejczyk est une ancienne championne de longue date des poids de paille et ancienne challenger du titre de poids mouche, elle obtient son deuxième coup pour récupérer le titre de poids de paille ici et pourrait devenir la première combattante de l’histoire de l’UFC à récupérer un titre après l’avoir perdu. Cela ajouterait également du prestige au CV déjà remarquable de Jedrzejczyk. Zhang Weili est sur une séquence de vingt victoires consécutives, y compris son dernier combat quand elle a arrêté Jessica Andrade en moins d’une minute pour devenir championne, maintenant elle cherche à se tailler son propre héritage en tant que championne en éliminant un record absolu et en la faisant défense du premier titre. Zhang est le favori à -230 tandis que le gain de +185 sur Jedrzejczyk doit tenter les parieurs.

Match pour le titre de poids de paille: (c) Zhang Weili (20-1, 115 lbs.) Vs # 4 Joanna Jedrzejczyk (16-3, 115 lbs.)

UN TOUR: Jedrzejczyk mesure deux pouces de plus et a deux pouces et demi d’avance. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Jedrzejczyk clignote le jab tôt. Les deux femmes travaillent à l’intérieur des jambes. Combinaison rapide de Jedrzejczyk puis coup de pied de jambe. Zhang mange à droite et doit se réinitialiser à distance. Les deux femmes manquent quelques coups, Zhang a besoin d’une réponse cohérente à Jedrzejczyk. Ils échangent des coups de pied dans les jambes, puis Jedrzejczyk fait un coup de pied. Un peu un de deux de Zhang. Jedrzejczyk obtient un coup de pied de jambe. Jedrzejczyk décroche un droit. Zhang rate un coup de pied en rotation. Jedrzejczyk décroche un coup de pied dans la jambe, Zhang avance et ils échangent à distance de boxe. Jedrzejczyk atterrit à gauche. Tout droit à terre pour Zhang. Ils échangent des gauches à proximité. Les deux femmes obtiennent les droits fonciers en fin de cycle.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Jedrzejczyk mais un proche

DEUXIÈME ROUND: Les deux femmes sortent en tirant à nouveau, Jedrzejczyk atterrit tout droit. Davantage de coups de pied de Jedrzejczyk, à l’intérieur comme à l’extérieur, la jambe principale de Zhang subit des coups. Ils échangent des droits puis échangent des coups de pied. Plus de coups de pied de Jedrzejczyk, Zhang n’aime pas ça et décide de se ligoter. Jedrzejczyk met Zhang sur la clôture et ils commencent à échanger genoux et coudes. Plus de genoux sont échangés et ils finissent par se séparer. La pression vers l’avant de Zhang maintenant, elle atterrit à droite. Ils décrochent dans l’espace et Zhang obtient un voyage mais Jedrzejczyk est de retour et se sépare. Zhang frappe un coup de pied dans la jambe mais mange à droite. Jedrzejczyk atterrit quelques jabs. Zhang mange un coup mais atterrit à droite. Jedrzejczyk envoie un coup de pied avant au corps. Un autre droit de Jedrzejczyk. Ils échangent à nouveau puis Jedrzejczyk décroche un coup de pied dans la jambe. Un autre échange de coups de pied, ils se concluent et Jedrzejczyk atterrit les genoux contre le corps, Zhang obtient un court trajet juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Jedrzejczyk, 20-18 Jedrzejczyk au total

TROISIÈME TOUR: Les deux femmes se penchant à nouveau, Jedrzejczyk décroche un un deux. Un peu à droite de Zhang puis Jedrzejczyk décroche un coup de pied dans la jambe. Zhang décroche un crochet gauche. Jedrzejczyk obtient un coup de pied de jambe puis une gauche. Jedrzejczyk décroche un autre coup de pied dans la jambe, Zhang s’use progressivement. Dès Jedrzejczyk et un coup franc. Zhang ralentit alors que Jedrzejczyk accumule les abus. Une position changeant de Jedrzejczyk et elle atterrit à droite. Plus de tireurs d’élite de Jedrzejczyk, Zhang atterrit sur un coup de pied dans la jambe et ils se serrèrent. Les deux femmes à genoux, Zhang est vraiment après les voyages mais Jedrzejczyk continue de rebondir. Un coude de Jedrzejczyk alors qu’ils se brisent. Jedrzejczyk essaie de donner un coup de pied avant mais il est rattrapé, Jedrzejczyk se libère cependant. Leg kick from Jedrzejczyk to counter a missed combination. A few long range punches from Jedrzejczyk and Zhang’s nose is leaking like a faucet. Jedrzejczyk lands a leg kick, they clinch up and that’s where the round ends.

SCORECARD: 10-9 Jedrzejczyk, 30-27 Jedrzejczyk overall

ROUND FOUR: There’s an enormous hematoma on the forehead of Jedrzejczyk, and Zhang’s nose is severely compromised though her corner got the swelling around her right eye under control. Both women come out swinging and landing. Jedrzejczyk keeps out working Zhang, they both land punches. Jedrzejczyk is fighting southpaw a lot, she’s found something she likes out of that stance. They keep clashing on kicks, which hurts me just looking at them. Bit of a left from Jedrzejczyk then they trade left hooks. Jedrzejczyk checks a kick and lands a right. There’s knees from Jedrzejczyk off of a brief clinch. Jedrzejczyk lands a leg kick. Right to the body from Jedrzejczyk, I’m surprised she hasn’t hit the body more as Zhang starts to fatigue. Combination from Jedrzejczyk, Zhang lands a left hook. Jedrzejczyk lands a leg kick. Leg kick from Jedrzejczyk, Zhang counters with a right. Elbow from Jedrzejczyk as they clinch up. Both women land knees as they jockey for position, then Zhang swings wild as they break. Left from Jedrzejczyk then a jab. Jedrzejczyk lands a left. A bit of a leg kick from Zhang ends the round.

SCORECARD: 10-9 Jedrzejczyk, 40-36 Jedrzejczyk overall

ROUND FIVE: Some swelling around the right eye of Jedrzejczyk, and her forehead resembles an alien. They hug to start the last round. Jedrzejczyk lands a left hook then a leg kick. Body kick from Jedrzejczyk and they both miss punches. Jedrzejczyk lands a hard leg kick. Another leg kick from Jedrzejczyk then a body kick. Jedrzejczyk lands a long right. Left hook from Jedrzejczyk in close then a leg kick. They trade in close and Zhang lands a left hook. Long range right from Jedrzejczyk. Jedrzejczyk lands an inside leg kick. Stiff left from Jedrzejczyk in close staggers Zhang. Bit of a right from Zhang after she ate a jab. Jedrzejczyk kicking the legs again, they clinch and Jedrzejczyk lands knees to the body. Jedrzejczyk lands a right on the break. Body kick from Jedrzejczyk. Both women with body kicks. Jedrzejczyk lands an inside leg kick. More leg kicks from Jedrzejczyk as they exit exchanges. Jedrzejczyk lands a body kick. Zhang misses a spinning back fist, Jedrzejczyk lands one just about as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Jedrzejczyk, 50-45 Jedrzejczyk overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER and STILL UFC Strawweight Champion – Zhang Weili via split decision (47-48, 48-47 x2)

Great fight, I disagree with the decision. Mic time for the champion, she mentions how hard it was to get here with the corona virus in China and she gives love and strength to China in the midst of that outbreak. Her translator drops the ball badly, then says Zhang wasn’t sure about the decision given it was a close fight but she wants to express that she’s a role model and is a champion not a tyrant. She switches to broken English and says she’s working on her communication, thanks everyone and closes her time.

Jedrzejczyk gets an interview as well, she feels she should have won but buts over Zhang as a great fighter with good power. She’s happy the fans liked the fight. She doesn’t feel anything was surprising, is proud of the performance and talks about how long she’s been preparing for the fight before thanking her coaches and noting her family is cage side.

Some highlights, it was a great fight even if I think the decision was wrong.

Yoel Romero is getting this title shot as much based on circumstance (the other top contenders not being available) and the desire of the champion for this fight as on his own merits, though his merits are quite good. Romero is on a two fight losing streak, though both were very close decisions (for the record I thought he won both of them) but could capture his first UFC title here. Israel Adesanya is undefeated and the middleweight champion, he’s coming off of a stellar 2019 where he was mostly likely the Fighter of the Year. Adesanya is coming off of a second round stoppage over former champion Robert Whittaker to claim the undisputed title, now he’s trying for his first title defense against one of the scariest men in the entire division. The odds are with the champion Adesanya at -280 while a Romero win would payout at +260.

Middleweight Title Bout: (c) Israel Adesanya (18-0, 184.5 lbs.) vs. #3 Yoel Romero (13-4, 185 lbs.)

UN TOUR: Adesanya is four inches taller, has six and a half inches of reach, and is twelve years younger. Southpaw for Romero, Adesanya does a lot of stance switching. Romero is just standing around, like stock still, and just watching Adesanya. Adesanya is feinting and moving, but I don’t think any official strike has actually been thrown yet. Adesanya is showing feints but Romero isn’t biting on anything. Both men opening up with the feints now but not much coming from it. Romero lands a leg kick. Body kick from Adesanya. Romero avoids a punch and lands a left. Adesanya décroche un coup de pied dans la jambe. A missed kick from Romero. More feinting and staring, what an odd round.

SCORECARD: 10-9 Romero, he landed the only relevant blow of the round

ROUND TWO: Adesanya opens with a front kick to the body. High kick from Adesanya, Romero tries to counter with a left that mostly misses. High kick from Adesanya is only partially blocked. Again that front kick to the body from Adesanya, then an inside leg kick. Adesanya seems to have a read on Romero of some kind and is starting to pick at him effectively. Both men feint high kicks, Adesanya lands a leg kick. Romero tries to blitz, most of his punches miss or are blocked and he thinks better of continuing that flurry. Romero eats a leg kick and misses a punch. Adesanya lands an inside leg kick, then tries a high kick that’s partially blocked. Romero misses a jumping kick, then misses a left and the round ends.

SCORECARD: 10-9 Adesanya, 19-19 overall

ROUND THREE: Romero walks into a kick to his hip early. Adesanya backing up and circling, Romero decides to back himself towards the fence. I don’t understand this fight. Romero ducks under a head kick. There’s a rolling thunder attempt from Romero that doesn’t do anything. Adesanya décroche un coup de pied dans la jambe. Front kick to the body from Adesanya, and he evades a looping punch. Calf kick from Adesanya, Romero returns it. Romero avoids a kick. Adesanya avoids a rush. Adesanya lands a front kick to the body. Leg kicks are traded. Adesanya lands a front kick to the face. Bit of a jab from Adesanya, Romero is starting to press forward. The round ends with some more staring.

SCORECARD: 10-9 Adesanya, 29-28 Adesanya overall

ROUND FOUR: The ref warns both of them between rounds for the lack of activity, the fight hasn’t been great but I’m not sure that was warranted. Adesanya opens with some kicks. Another leg kick from Adesanya, and he avoids some punches then lands another one. Another leg kick from Adesanya. And there’s an eyepoke to Romero so we’ve got time. The doctor is in to check on him, as the replay confirms the poke. Romero hits a takedown on the restart, Adesanya bounces up and circles free. Circling from Adesanya, he avoids a few punches from Romero. Adesanya décroche un coup de pied dans la jambe. Bit of a left from Romero, Adesanya lands a leg kick. Romero blocks a couple of punches, tries a double leg and decides to land a right when that doesn’t work. Romero ducks under a head kick to close the round.

SCORECARD: 10-9 Adesanya, 39-37 Adesanya overall

ROUND FIVE: What an odd fight thus far. Romero misses a few jabs. Adesanya lands an oblique kick as Romero tries to rush and that stops his momentum. Adesanya décroche un coup de pied dans la jambe. Another leg kick from Adesanya. Adesanya lands a right to the body. They clinch, Romero tries a takedown and Adesanya defends then separates. Bit of a left from Adesanya, Romero throws a left, Adesanya leans away and avoids it but does lose his balance for a moment. Adesanya lands a leg kick, Romero catches it and tries to run him down but can’t catch him. Romero whiffs on a couple of punches. Adesanya lands a head kick, Romero just eats it. Leg kick from Adesanya, Romero is trying to goad him into a brawl but he wont bite. Romero lands a left. Adesanya misses a cartwheel kick, Romero with a body kick in close a the round ends.

SCORECARD: 10-9 Romero, 48-47 Adesanya overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER and STILL UFC Middleweight Champion – Israel Adesanya via unanimous decision (49-46, 48-47 x2)

Really awkward fight. Mic time for the champion, the crowd boos as Adesanya says it was hard and that he did what he had to do and notes he busted up the leg of Romero. He says he picked Romero apart and destroyed his base. He says he expected essentially this kind of fight, and notes that Romero does a lot of bouncing to get you into a false sense of security but he wasn’t going to play that way, he says he could probably fight another five rounds right now. He goes over to see Paulo Costa and mocks him after he’d left ring side, then says he’s had over 100 total fights and says Costa might come forward and he’ll get messed up if he does.

Romero on the mic now, for some reason the crowd loves him, and says the response of the fans is his victory. He says he wanted a fight against a warrior and that he didn’t get it and says a real champion would have stood and fought him like the gladiators of old. He says he expected more exchanging for the fans and reiterates the fans came for a real fight, not for this.

Well we went from a Fight of the Year contender to a Worst Fight of the Year contender really quickly there. On that bizarre note, as commentary tries to build up a potential match between Adesanya and Paulo Costa, we’re going to sign off here. Thanks for being here and following along, we’ll be breaking down all the action from this event on the 411 Ground and Pound MMA podcast. We’ll also be previewing next weeks UFC on ESPN+ 28 when Kevin Lee takes on Charles Oliveira in Brasilia, Brazil. Until next time thanks again for being here, stay safe out here, and keep checking 411mania for all of your pop culture needs.