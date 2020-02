Rapport | Un médecin lié aux légendes de l’UFC inculpé de blanchiment d’argent d’une valeur de plus de 120 millions de dollars

Un médecin ayant des liens notables avec les légendes et les vétérans de l’UFC a été accusé de blanchiment d’argent d’une valeur de plus de 120 millions de dollars.

Tel que confirmé par le ministère de la Justice des États-Unis dans une déclaration d’hier et initialement rapporté par MMA Fighting, Francisco Patino, 65 ans, a été inculpé d’un complot en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé et de fraude par fil, en plus d’un chef d’accusation. blanchiment d’argent et complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

On pense qu’il a inutilement distribué plus de deux millions d’unités de substances contrôlées et d’injections qui se sont soldées par des dommages aux patients, son procès devant commencer le 7 avril.

Dans la déclaration, il est noté que le blanchiment d’argent aurait été provoqué par un système de soins de santé qu’il a utilisé pour se faire passer pour un médecin pleinement qualifié. Il était le sponsor d’une poignée d’athlètes au sein de l’UFC, qui comprendrait une chaîne de Temple de la renommée ainsi que d’anciens détenteurs de titres. Bien qu’aucun nom n’ait été inclus, les fans vont certainement spéculer sur le combattant UFC impliqué.

En plus des affirmations précédentes, il a également «forcé» des patients à participer à des procédures en échange d’une prescription d’opioïdes, la fraude totale liée à Medicare s’établissant à environ 120 millions de dollars.

Il a proposé des prescriptions pour des substances addictives telles que le fentanyl, l’oxycodone et l’oxymorphone pendant plus d’une décennie entre 2008 et 2018, les fournissant aux bénéficiaires de Medicare.

Le procès n’ayant même pas commencé avant le début du mois d’avril, cela semble être une garantie virtuelle que plus d’histoires vont sortir à ce sujet, et il sera intéressant de voir si des noms sont introduits ou non dans la discussion concernant l’UFC – ou s’il restera confidentiel.

Quoi qu’il en soit, c’est un problème qui ne fera pas la une des journaux de sitôt.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.