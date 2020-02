Rapport | Une étude soulève des inquiétudes sur les combattants qui prennent des conseils d’amaigrissement auprès de leurs pairs plutôt que de médecins

Image via RDX Sports Blog

Un rapport de la Dublin City University a soulevé des préoccupations concernant les méthodes de réduction de poids utilisées par les combattants du MMA et influencées par leurs pairs.

Le rapport de l’Université dirigé par le Dr Brendan Egan, David Nolan et John Connor de la School of Health and Human Performance a étudié plus de 260 athlètes qui participent à des pratiques de perte de poids rapide (RWL) pour concourir.

Au cours de leurs recherches, ils ont constaté que les pratiques d’amaigrissement «variaient considérablement entre les sports en termes de méthodes et d’ampleur». Ils ont constaté que dans tous les sports, les athlètes utilisaient régulièrement les informations sur la perte de poids fournies par leurs pairs (entraîneurs et autres athlètes) par opposition aux professionnels de la santé.

Les préoccupations concernant le manque de réglementation et d’éducation ont incité à un examen plus approfondi, l’intention étant d’établir des protocoles pour les organisations sportives gouvernantes et de protéger les athlètes.

Le Dr Brendan Egan a publié une déclaration sur les conclusions du rapport de la DCU:

«Les pratiques de perte de poids rapide existent depuis longtemps dans ces sports et tant qu’il y a des catégories de poids, les athlètes chercheront à obtenir un avantage concurrentiel en utilisant ces pratiques.

«Il est important de comprendre quelles méthodes sont utilisées, et dans quelle mesure elles sont utilisées, et à son tour, de comprendre quelles personnes sont les plus influentes en fournissant des informations aux athlètes sur ces pratiques.

«Il est clair qu’il est possible d’améliorer la qualité des informations fournies aux athlètes dans un large éventail de sports, mais il y a également beaucoup plus de recherches nécessaires sur l’efficacité et la sécurité des méthodes actuellement utilisées».

Voir les principales conclusions énumérées dans le rapport de perte de poids rapide (RWL) de la Dublin City University ci-dessous.

«La prévalence de RWL dans l’échantillon de la cohorte d’athlètes MMA est généralement supérieure à 95% tandis que dans l’échantillon d’haltérophiles, elle était de 86%.

«La prévalence de RWL chez les femmes dynamophiles est supérieure à 90% et 83% pour leurs homologues masculins.

«La perte de masse corporelle en RWL pour les dynamophiles a obtenu un score assez faible à moins de 3% de la masse corporelle, contrairement au MMA qui est inférieur à 8%.

«La perte de masse corporelle dans le cadre du processus RWL est plus importante dans le MMA que dans les autres sports et la RWL est généralement plus élevée dans le MMA que les autres athlètes de sports de combat.

«Les possibilités de récupération en dynamophilie sont réduites par le fait que la pesée avant la compétition est généralement de deux heures à l’avance, ce qui laisse peu de temps pour la récupération des réserves de carburant et de fluide réduites par RWL et donc un impact sur la résistance; un élément clé du powerlifting.

«Les méthodes les plus couramment utilisées par les athlètes irlandais de MMA étaient celles qui réduisaient les réserves d’eau corporelle, c’est-à-dire; chargement d’eau, restriction de fluide et bains de sel chauds. Les combinaisons d’hiver ou en plastique, les crachats, les laxatifs, les diurétiques, les pilules amaigrissantes et les vomissements (toutes les méthodes RWL) ne sont pas couramment utilisés dans la cohorte d’échantillons MMA ou powerlifters.

«Il y avait des scores RWL plus élevés chez les athlètes professionnels par rapport aux combats amateurs, ce qui indique une plus grande gravité du RWL par les combattants professionnels.

«Les différences dans les méthodes de RWL entre les autres sports de combat et de catégorie de poids restent à explorer.

«Plusieurs facteurs sont en jeu, notamment la culture du sport, le nombre de pesées et la durée de la période de pesée à la compétition.

«Les camarades de combat et les entraîneurs étaient les sources d’information les plus influentes à la fois chez les haltérophiles et les athlètes MMA alors que les professionnels de la santé et de la condition physique tels que les médecins et les diététistes avaient une influence limitée.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.