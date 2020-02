Rapport: Wilder vs Fury 2 génère un nombre décevant d’achats PPV en raison d’un streaming illégal

Le promoteur de boxe de longue date, Bob Arum, était très confiant en disant que le match revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury – qui s’est déroulé samedi dernier (22 février) à Las Vegas, Nevada – générerait de trois à quatre millions de paiements par -view (PPV) achète. Il semble avoir été un peu en deçà de ces attentes.

Selon Yahoo Sports, le match revanche du championnat a réussi à accumuler environ 800 000 à 850 000 achats sur les plates-formes câble et satellite en raison d’une quantité extrême de streaming illégal et de piratage en ligne, ce qui a profondément affecté la marge bénéficiaire très attendue du combat pour le titre.

Extrait du rapport:

Le principal coupable est le vol du signal. Selon Wayne Lonstein de VFT Solutions, qui suit le piratage des signaux, il y avait entre 10 et 20 millions de vues en direct de la lutte sur les principales plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook, et il y avait près de 10 millions d’autres vues en vidéo sur demande. Beaucoup de ces dernières opinions n’ont été que légèrement retardées.

La nouvelle est particulièrement décevante pour Wilder et Fury, qui reçoivent une partie des achats PPV au fond pour accompagner leurs bourses respectives de 25 millions de dollars. Pourtant, le match revanche a réussi à générer 500 000 achats PPV de plus que leur correspondance d’origine.

Fury a battu Wilder par KO au septième tour (voir) pour remporter les titres WBC et The Ring, poids lourds. “Gypsy King” a dominé le combat depuis le début, forçant finalement le coin de Wilder à jeter l’éponge. Cette décision, cependant, ne convenait pas trop à Wilder, qui a déclaré que l’homme du coin qui avait jeté l’éponge ne ferait plus partie de son équipe pour aller de l’avant.

En outre, Wilder a imputé sa perte au costume extravagant de 40 livres qu’il portait en marchant sur le ring, affirmant que ses jambes avaient été abattues en raison du poids supplémentaire. “Le bombardier de bronze” aura sa chance de se venger en appuyant sur la gâchette de la clause de revanche, ce qui signifie que les deux grands hommes se battront probablement une troisième fois avant la fin de 2020.