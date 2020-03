Rapports de police déposés suite à une altercation entre The Korean Zombie et Brian Ortega

Le manager de Chan Sung Jung alias «The Korean Zombie» a confirmé qu’un rapport de police avait été déposé suite à l’incident de l’UFC 248 avec Brian Ortega.

Depuis que le combat prévu entre Korean Zombie et Ortega à l’UFC Busan a été annulé en raison d’une blessure à «T-City», il semble que l’animosité entre ces deux hommes ne soit que de plus en plus forte.

À l’UFC 248 le week-end dernier, des informations ont commencé à faire surface selon lesquelles Ortega avait approché Jay Park, un ami proche de Chan Sung Jung, et l’avait giflé avant d’être escorté de l’arène.

Un rapport de police a été déposé après que le bœuf @KoreanZombieMMA @BrianTcity a atteint un point d’ébullition samedi à # UFC248.

L’incident serait lié à une récente interview à laquelle a participé Korean Zombie, au cours de laquelle Jay Park a été son traducteur. Ortega se serait rendu à Park et aurait demandé si c’était en fait lui qui avait aidé à traduire pour la star des poids plumes, à quel moment Ortega l’avait giflé.

Dans une déclaration à MMA Junkie, Jason House, de l’Iridium Sports Agency, a confirmé que des rapports de police avaient été déposés.

“Les deux équipes ont été contactées avant l’événement de la nuit dernière et l’UFC leur a demandé d’être respectueuse et de ne pas avoir d’affrontements”, a expliqué House à propos de son entrée en compétition avec Ortega. “Notre équipe a respecté la demande de l’UFC et a maintenu notre professionnalisme tout au long de la nuit. Les rapports de police ont été déposés immédiatement après l’incident et il appartient maintenant aux responsables de l’application des lois de s’en occuper. Korean Zombie a toujours été un acte de classe et continuera de l’être. Notre objectif reste le même; de nous mettre dans la meilleure position à l’intérieur et à l’extérieur de la cage pour devenir le champion poids plume cette année. “

Dans une mise à jour, Jay Park lui-même a semblé confirmer qu’il n’allait pas poursuivre Brian Ortega alors que la querelle en cours entre ces deux hommes continuait de s’intensifier chaque semaine.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.