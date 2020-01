Raquel Pennington cherche à se venger de Holly Holm

LAS VEGAS – Raquel Pennington n’a pas l’intention de tenir la distance avec Holly Holm à l’UFC 246.

Après avoir été légèrement dépassée lors de leur première réunion en 2015, Pennington ne veut laisser aucun doute quand elle affrontera Holm dans le co-événement principal du paiement à la vue de samedi sur ESPN +.

“Je ne vais pas aux juges pour un”, a déclaré Pennington. “Je l’ai dans ma tête: Évidemment, je suis conditionné pour aller 15 minutes, mais je l’ai dans ma tête ce maximum 14 minutes, et je veux dire, vous avez un boxeur contre un bagarreur, et cela peut devenir un vilain jeu, donc je prévois juste d’aller là-bas et de me concentrer sur mon potentiel et tout ce dont je suis capable et juste performer à mon meilleur niveau. “

Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC) a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives quand elle a remporté une victoire par décision partagée contre la candidate montante Irene Aldana en juillet dernier. Ses deux défaites sont survenues à Germaine de Randamie, ancienne championne des 145 livres de l’UFC, et à un titre de champion poids coq contre Amanda Nunes dans lequel Pennington a été arrêté au cinquième tour à l’UFC 224.

Pennington espère qu’une victoire sur l’ancien champion des poids coq de l’UFC, Holm, la propulsera de nouveau dans la course au titre.

“Donc, quand j’ai battu Holly, oui, j’ai l’impression que ça me remet là-haut, et évidemment mon objectif ultime est de revenir à ce titre mondial”, a déclaré Pennington. “J’ai dû en surmonter quelques-uns, gravir quelques montagnes et d’autres choses, et je pense donc que ce combat me prépare pour cela.”

Depuis qu’elle a perdu contre Holm il y a près de cinq ans, Pennington a hâte de revenir en arrière. Elle est convaincue d’avoir gagné ce combat et attend avec impatience l’occasion de corriger ce tort.

“Vous savez, je suis super excité pour ce combat”, a déclaré Pennington. «C’est un combat en cours depuis cinq ans maintenant. C’est quelque chose qui me motive depuis qu’elle a levé la main en 2014, je suis donc extrêmement excitée. Je suis plus que prêt. En octobre, quand elle s’est retirée à cause de sa blessure, c’était un peu décevant. Mais nous sommes ici et je suis prêt.

«Je l’ai regardé plusieurs fois et d’autres choses, et j’ai regardé les choses, et je pense que j’ai gagné ce combat. Alors, hé, ce samedi quand ça arrivera, je vais tout faire pour m’assurer de gagner ce combat. “

L’UFC 246 a lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

