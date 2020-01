Raquel Pennington publie une déclaration de l’UFC 246: «Je voulais me battre, pas être étreint»

Il n’y avait pas de déception de Raquel Pennington cachée après sa deuxième défaite contre Holly Holm lors d’un match revanche à l’UFC 246. Il y avait aussi une forte pointe d’amertume dans son évaluation après le combat.

Dans sa première déclaration depuis une perte de décision unanime face à l’ex-championne Holm lors de l’événement à la carte de samedi dernier, Pennington a pris un coup de côté sur l’utilisation du corps à corps par son adversaire en trois manches.

“Je voulais me battre sans être étreint tout le temps, mais c’est le jeu de combat pour vous”, a-t-elle écrit dans un article Instagram dimanche.

Holm a pris le combat par deux scores de 30-27 et 29-28, la replaçant dans la colonne des victoires après une défaite par élimination directe contre l’actuelle championne des deux divisions Amanda Nunes. La défaite de Pennington l’a laissée à 1-3 lors de ses quatre dernières sorties, y compris une perte d’arrêt à Nunes pour la ceinture des poids coq.

Pennington s’est également rendue à la Colorado Springs Gazette, disant qu’elle était «énervée et frustrée» par le combat.

«C’est un combat que j’attends depuis cinq ans et cette fille a calé et m’a prise dans ses bras tout le temps», a-t-elle déclaré. “Elle ne voulait même pas me battre.”

Par la suite, le président de l’UFC, Dana White, a estimé que Pennington ne “laisserait pas ses mains” dans l’octogone. Il a également critiqué l’arbitre Jason Herzog pour ne pas avoir séparé les combattants plus fréquemment.Cette stratégie a certainement été entravée par Holm, mais Pennington a également initié le corps à corps à la fin du troisième tour après que son corner lui ait conseillé de frapper avec l’ex-champion.

Holm a également exprimé sa déception face à l’action du combat, mais a finalement déclaré qu’elle n’avait pas écouté les critiques qui ont hué le combat.

«À la fin de la journée, je sais que je veux y retourner et y aller, vous savez quoi, j’aurais pu faire mieux ou mieux. J’aurais pu faire plus. Je sais déjà ce que je veux faire et je ne fais ce travail pour personne. Je le fais pour moi. J’essaie de rendre les gens autour de moi fiers de moi. Je veux les rendre fiers. J’adore avoir des fans et je veux toujours leur donner le meilleur show possible. Parfois, je suis loin de ça. Cela me pousse à vouloir aller de l’avant et à continuer de s’améliorer. »