Rashad Evans, l’ancien adversaire de Jon Jones, explique ce que Dominick Reyes doit faire pour gagner

Jon Jones met son titre de poids lourd léger sur la ligne contre le concurrent montante, Dominick Reyes. Son ancien adversaire et coéquipier, Rashad Evans, révèle ce qu’il faudra au challenger pour renverser le champion des 205 livres.

Lorsque Jon Jones a commencé à s’entraîner au Jackson Wink MMA à Albuquerque au Nouveau-Mexique, Evans était la star des poids lourds légers. Alors que «Suga» embrassait initialement la viande fraîche sous la forme de Jon Jones, le changement de pouvoir a rompu toute amitié naissante.

“Je me souviens quand il est venu pour la première fois chez Jackson et je l’ai regardé s’entraîner”, a déclaré Evan à ESPN. “J’étais comme, mec, maintenant j’ai quelqu’un avec qui je peux jouer.

“Nous allions et venions, forions et nous amusions.”

Alors que la carrière de Jones progressait, Evans a remarqué une approche conservatrice en évolution. Le talent athlétique reste un trait de la personnalité de combat de Jones, mais il a été modéré depuis ses premiers jours de combat.

On peut dire que c’est parce que la défense stratégique de la ceinture de titre a priorité sur les finitions spectaculaires. De plus, les combats rapprochés de «Bones» tels que son combat de décision partagée Thiago Santos peuvent même remettre en question le plus grand combattant de leur approche:

“Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas”, a déclaré Evans. “Vous voyez d’autres personnes se faire assommer et vous vous dites:” Non, je n’ai jamais été bercé, jamais blessé. “Vous ne pensez pas que cela puisse vous arriver. Mais les années passent et vous rencontrez des difficultés qui vous font voir les choses différemment. »

Le couple est entré en collision dans l’événement principal de l’UFC 145 en 2012 lorsque Jones a battu Evans par décision. Avec une expérience de première main contre le G.O.A.T. largement considéré, Evans croit que l’abandon sans épave était le secret du succès de Jones, mais aussi sa chute.

«Pour Dominick Reyes, la meilleure chance qu’il a de battre Jon Jones est de se battre contre ce lieu de relâchement, presque d’imprudence dans une certaine mesure.

“C’est un endroit où Jon pourrait ne plus se sentir à l’aise pour se battre. Il pourrait arrêter Reyes, bien sûr. Mais en luttant contre un gars sans crainte, vous hésitez, et votre adversaire se lance. C’est un jeu dangereux. “

Êtes-vous d’accord avec Rashad Evans ou Bones surpassera-t-il Dominick Reyes? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.