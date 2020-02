Raulian Paiva a pour objectif d’être le meilleur au monde après la victoire de l’UFC Rio Rancho

RIO RANCHO, N.M. – Raulian Paiva a battu Mark De La Rosa avec un KO au deuxième tour samedi pour ouvrir la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Paiva, qui a cassé un dérapage de deux combats pour sa première victoire à l’UFC.

Résultat: Raulian Paiva bat. Mark De La Rosa par KO (coup de poing) – Tour 2, 4:43

Enregistrements mis à jour: Paiva (19-3 MMA, 1-2 UFC), De La Rosa (11-4 MMA, 2-4 UFC)

Statistique clé: De La Rosa a décroché quelques frappes de plus, 50-46, mais Paiva a décroché la grosse main droite qui comptait en fin de seconde.

Paiva sur le moment clé du combat

«Nous savions qu’il avait un très bon match de grappling et que sa lutte était très bonne, donc une grande partie du camp était concentrée sur la défense contre le takedown et le maintien du combat. Je crois en mon jiu-jitsu. Je sais que je pourrais rivaliser avec lui là-bas, mais je sais que mon standup est à un niveau différent du sien. »

Paiva remporte sa première victoire à l’UFC

«Je ne fais que commencer. En 2019, j’ai eu deux bons combats, mais malheureusement, il me fallait plus de chance. Je pense avoir gagné le premier, mais je l’ai laissé entre les mains des juges. Maintenant, je sais que je commence enfin ma carrière à l’UFC et je suis ici pour montrer au monde et à ma ville natale que je suis l’un des meilleurs combattants du monde. “

Paiva sur ce qu’il veut ensuite

“J’espère que cela montre à l’UFC que je suis digne d’être ici et que j’ai plus d’occasions de montrer à quel point je suis bon et jusqu’où je peux aller dans la division.”

Pour en savoir plus sur Paiva, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.