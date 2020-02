Ray Borg a promis de quitter le MMA s’il manquait de poids, puis manquait de poids pour l’UFC Rio Rancho

Le vétéran de longue date de l’UFC, Ray Borg, qui a concouru – et manqué de poids – à la fois au poids mouche et au poids coq, a récemment déclaré à ses adeptes des médias sociaux que s’il revenait un jour de poids, il quitterait définitivement le MMA.

Ses paroles:

«J’ai porté ma carrière à un tout autre niveau mentalement et j’ai commencé à prendre les mesures pour passer des camps de régime / combat au mode de vie», a écrit Borg après avoir raté la marque de poids coq pour l’UFC sur ESPN 2. «Avec ce changement de mode de vie, je crois que le monde verra enfin mon vrai talent et mon potentiel. Je tiens également à ce que tout soit dit que si jamais je perds de nouveau du poids ou si je rate un combat à cause d’une blessure autre que grave, je quitterai le sport du MMA pour toujours. »

Lisez sa déclaration complète ici.

Malheureusement pour Borg (12-4), il n’a pas réussi à faire la marque de poids mouche pour son combat contre Rogerio Bontorin lors de l’événement UFC Fight Night 167 sur ESPN +, qui a lieu demain soir (samedi 15 février 2020) à l’intérieur de Santa Ana Star Centre à Rio Rancho, Nouveau-Mexique.

Le combat va continuer; cependant, “The Dazmexican Devil” perdra 30% de sa bourse.

“J’aurais aimé avoir une excuse mais ce n’est pas le cas, mon camp sait que c’est le plus discipliné que j’aie jamais été pendant le camp, le poids était bon tout le camp et toute la semaine”, a déclaré Borg après sa coupe. «Je suis resté en contact avec l’équipe de l’UFC PI toute la semaine et j’ai suivi tous leurs protocoles. Plus nous avons commencé à couper moins nous avons commencé à perdre du poids, nous nous sommes consacrés à faire du poids et avons pris l’heure supplémentaire qu’ils nous ont donnée et avons fait ce que nous pouvions avec. »

«Nous avons encore un combat pour gagner demain et tout ce que je me concentre sur cela, j’étais tellement confiant dans ma capacité à faire du poids que j’ai même juré de prendre ma retraite si je manquais de nouveau de poids, ce qui n’est actuellement pas dans ma tête. pour le moment », a-t-il poursuivi. “Désolé pour mon adversaire et son équipe pour le manque de professionnalisme et j’espère faire un bon spectacle demain.”

Pour la carte de combat et le line-up UFC Rio Rancho complets, cliquez ici.