Ray Borg admet qu’il regrette d’avoir promis de prendre sa retraite s’il a manqué de poids

Ray Borg admet qu’il n’allait jamais prendre sa retraite s’il manquait de poids, bien qu’il ait déclaré publiquement qu’il le ferait.

Borg (13-4 MMA, 7-4 UFC), qui a été aux prises avec des problèmes de poids tout au long de sa carrière, est allé sur Instagram en avril dernier – après avoir raté la marque de 135 livres contre Casey Kenney – pour jurer qu’il se retirerait du faire du sport s’il a encore perdu du poids.

Malheureusement pour Borg, il a fini par manquer la marque des poids mouches de deux livres lors de son dernier combat contre Rogerio Bontorin en février, mais n’a pas tenu sa promesse.

Il a depuis supprimé le message et a expliqué que le message venait d’un véritable lieu de confiance, qu’il n’allait plus avoir de problèmes de poids.

“Oui, vous dites beaucoup de folies (explétives) lorsque vous essayez de faire campagne pour un combat”, a déclaré Borg à MMA Junkie. «Quand vous voulez vraiment vous battre, vous tweetez parfois des trucs que vous ne voulez pas dire à long terme et je suppose que j’avais juste une telle confiance. Vous ne vous éloignez pas du sport avec quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas m’éloigner.

«Je ne pouvais pas faire savoir à mon fils que je me suis éloigné du sport à cause de cela, donc je suppose que c’est pourquoi je suis si impatient de me battre, parce que je suis fatigué de cette perte de poids (explétive) qui pèse sur ma tête,» il a dit. “Je sais qu’il n’y a qu’une seule façon de le faire disparaître et c’est de faire du poids et de se battre.”

Borg a remporté ses deux derniers matchs de suite et devait affronter Marlon Vera dans un combat de poids coq à l’UFC 249 le 18 avril avant que l’UFC ne soit forcé d’abandonner l’événement.

