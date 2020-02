Ray Borg ignore son vœu de retraite après avoir perdu du poids

Ray Borg a déclaré qu’il n’avait aucune bonne raison de perdre du poids à l’UFC sur ESPN + 25, à part le fait que son corps ne perdrait tout simplement pas le poids.

Borg (12-4 MMA, 6-4 UFC) a dépassé la limite de poids mouche hors titre de deux livres lors de la pesée officielle de vendredi, et instantanément l’ancien challenger du titre a été critiqué. Non seulement c’était la quatrième fois dans le mandat de Borg à l’UFC qu’il ratait la marque, mais le dernier incident s’est produit juste 10 mois après qu’il avait promis qu’il ne serait plus jamais dans cette situation.