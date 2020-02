Ray Borg insiste pour rester au poids des mouches

RIO RANCHO, N.M. – Ray Borg espère continuer à se battre au poids des mouches.

L’ancien challenger du titre UFC ne veut pas passer au poids coq malgré avoir manqué trois fois le poids en essayant de faire la limite de 126 livres sans titre requise dans sa catégorie de poids actuelle.

La lutte la plus récente de Borg avec la balance est survenue lors des pesées du combat de samedi soir avec le Brésilien Rogerio Bontorin à l’UFC sur ESPN + 25, que Borg (13-4 MMA, 7-4 UFC) a remporté par décision unanime. Vendredi matin, Borg est arrivé à 128 livres. Après avoir été condamné à une amende de 30% de sa bourse, le combat s’est poursuivi comme une affaire de poids.

“Je dois en parler avec mon manager et avec l’UFC, mais moi personnellement, je pense que 125 est bon pour moi”, a déclaré Borg aux journalistes, y compris MMA Junkie, après le combat. «Je n’ai pas l’impression que cela a quelque chose à voir avec la discipline, j’ai appris à tenir mes erreurs et à accepter la responsabilité.

«S’il y a une chose que je peux dire, c’est que ce n’était pas de la discipline, que je n’avais pas le bon poids, c’était juste que le système ne fonctionnait pas pour moi. Tout était parfait toute la semaine. Quand je vous ai parlé auparavant dans la mêlée médiatique, tout était super, le poids n’était même pas élevé, et dès que nous avons commencé la coupe – vous avez vu que nous avons pris une heure supplémentaire, nous avons même demandé plus de temps – mais le le poids ne coopérait pas.

Borg s’est excusé auprès de l’UFC pour avoir perdu du poids. Le combattant de 26 ans insiste sur le fait qu’il peut trouver un moyen plus fiable de descendre à 125 livres,

«J’ai vraiment l’impression que c’est juste de trouver le bon système. J’ai travaillé avec tant de gourous de la réduction de poids, des diététistes de la réduction de poids, et j’ai toujours essayé de choisir les choses que j’aime de chacun et j’ai essayé de tout presser en une seule réduction de poids. Malheureusement, cela ne fonctionne pas de cette façon. Je pense que c’est juste trouver le bon système d’amaigrissement qui convient le mieux à ma carrière. »

Bien qu’il veuille rester au poids des mouches, Borg a déclaré que si l’UFC le forçait à passer au poids coq, il le ferait.

“Je n’ai pas de problème à 135; Je peux rivaliser avec des gars de cette taille », a expliqué Borg. “Ce n’est pas quelque chose qui est hors de l’image. Je me sens juste à l’aise à 125, et si je devais passer à 135, je devrais trouver un moyen de mettre mon corps à l’aise à 135 et pas seulement 125. »

Bien que le manque de poids ne soit jamais une bonne chose, Borg a quand même réussi à repartir avec une victoire dominante devant son public au Santa Ana Star Center au Nouveau-Mexique. Borg dit qu’une partie de sa semaine de combat était un rêve devenu réalité.

“Ce serait évidemment beaucoup mieux si le poids allait dans mon sens”, a déclaré Borg. «Mais pour me battre devant ma ville natale, beaucoup de gens disent que c’est un rêve de faire ça, c’est un rêve de faire ça, et au lycée, quand je me préparais pour le MMA, je me suis toujours dit quelle que soit l’étape J’étais sur, ce serait toujours la chose la plus cool du monde de se battre sur une grande scène devant ma ville natale. Il n’y a donc aucune explication à ce que ce moment ressent. »

