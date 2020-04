Ray Borg parmi les combattants ajoutés à l’événement du 13 mai à Jacksonville

Ray Borg fait partie des nouveaux combattants qui ont été ajoutés à la prochaine carte UFC le mercredi 13 mai à Jacksonville, en Floride.

Borg affrontera Ricky Simon dans un concours de poids coq masculin, tandis qu’un combat de poids coq féminin mettant en vedette Sijara Eubanks contre Sara Moras a également été ajouté à la carte. Jeff Fox a été le premier à signaler les nouveaux affrontements.

Borg devait affronter Marlon Vera sur la carte UFC 249 d’origine avant qu’elle ne soit annulée par les hauts responsables d’ESPN et de Disney. Au lieu de combattre Vera, Borg affrontera désormais Simon à la place dans une bataille de poids coq avec une puce sur les épaules.

Borg sort en fait de victoires consécutives contre Gabriel Silva et Rogerio Bontorin, mais il a encore manqué de poids contre Bontorin, la quatrième fois qu’il a manqué de poids à l’UFC. Les entremetteurs de l’UFC en ont assez de voir Borg perdre du poids et il a été forcé de monter au poids coq, où il affrontera Simon, qui cherche à rebondir après des pertes consécutives face à Urijah Faber et Rob Font.

La bataille des femmes entre Eubanks et Moras a également été ajoutée à la carte, un combat qui a également été défini pour la carte UFC 249 originale. L’UFC a heureusement pu garder le combat intact et le réserver pour la carte du 13 mai. Eubanks vient de subir des défaites consécutives face à Aspen Ladd et Bethe Correia, tandis que Moras sort d’une victoire de TKO contre Liana Jojua à l’UFC 242.

L’UFC a précédemment annoncé que l’événement principal de la carte du 13 mai était une re-réservation du combat Anthony Smith contre Glover Teixeira qui avait d’abord été défini pour l’UFC Nebraska. Avec l’ajout de Borg vs Simon et Eubanks vs Moras, la carte se construit lentement à partir de zéro. Attendez-vous à d’autres ajouts à la carte très bientôt.

Êtes-vous impatient de voir Ray Borg revenir au poids coq?