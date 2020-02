Ray Borg publie une déclaration après avoir perdu du poids pour l’UFC Rio Rancho

Image: @taxmexufc

Plus tôt dans la journée, le concurrent de l’UFC, poids mouche, Ray Borg a manqué de poids pour son combat à l’UFC Rio Rancho avec Rogerio Bontorin.

C’était la quatrième fois que Borg perdait du poids depuis qu’il avait rejoint l’UFC, car il avait précédemment gaffé aux poids mouches et poids coq. Le drame a également été ajouté à la situation par le fait que, après l’échec de sa dernière échelle, Borg a juré de prendre sa retraite s’il manquait à nouveau sa marque.

S’exprimant sur ses réseaux sociaux vendredi après-midi, Borg publie une déclaration sur ses problèmes de poids, ne faisant aucune excuse pour l’erreur.

“J’aurais aimé avoir une excuse mais ce n’est pas le cas, mon camp sait que c’est le plus discipliné que j’aie jamais été pendant le camp, le poids était bon tout le camp et toute la semaine”, a écrit Ray Borg sur Instagram. «Je suis resté en contact avec l’équipe de l’UFC PI toute la semaine et j’ai suivi tous leurs protocoles. Plus on commençait à couper moins on commençait à se détacher, on se consacrait à faire du poids et on prenait l’heure supplémentaire qu’ils nous donnaient et on faisait ce qu’on pouvait avec. Nous avons demandé plus de temps avec toutes les intentions du monde pour faire du poids mais malheureusement ils ne nous ont permis qu’une heure.

«Nous avons encore un combat pour gagner demain et tout ce que je me concentre sur cela, j’étais si confiant dans ma capacité à faire du poids que j’ai même juré de prendre ma retraite si je manquais de nouveau de poids, ce qui n’est actuellement pas dans mon esprit pour le moment », a poursuivi Borg. «Je ferai un bon spectacle pour ma ville natale demain soir, merci à mon équipe pour toute l’aide avec mon manager et le reste de mon équipe qui était en dehors de ce camp. Désolé pour mon adversaire et son équipe pour le manque de professionnalisme et j’espère faire un bon spectacle demain. »

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Ray Borg après cette absence de pesée?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.