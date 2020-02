Ray Borg publie une déclaration sur le manque de poids de l’UFC Rio Rancho et son discours sur la retraite

Ray Borg ne fait aucune excuse après avoir de nouveau perdu du poids.

Le joueur de 26 ans a pesé lourd lors des pesées de vendredi pour l’UFC Rio Rancho, qui marque la quatrième fois qu’il perd du poids dans l’UFC. Peu de temps après, Borg s’est adressé aux médias sociaux pour s’adresser à la gaffe.

Borg pesait initialement 128 livres. Après avoir eu une heure supplémentaire pour perdre du poids, sa deuxième tentative était la même.

“J’aurais aimé avoir une excuse mais ce n’est pas le cas, mon camp sait que c’est le plus discipliné que j’aie jamais été pendant le camp, le poids était bon pendant tout le camp et toute la semaine”, a écrit Borg. «Je suis resté en contact avec l’équipage de l’UFC [Performance Institute] toute la semaine et a suivi tous leurs protocoles. Plus nous avons commencé à couper moins nous avons commencé à perdre du poids, nous nous sommes consacrés à faire du poids et avons pris l’heure supplémentaire qu’ils nous ont donnée et avons fait ce que nous pouvions avec. »

Borg avait auparavant manqué de poids dans l’UFC une fois pour un combat de poids coq et à deux reprises au poids mouche.

Cette dernière miss vient 10 mois après que Borg a juré qu’il prendrait sa retraite s’il manquait de poids ou se retirait d’un combat pour une raison autre que d’avoir une blessure grave. Il a mentionné ces commentaires dans la déclaration de vendredi, affirmant que «c’est un sujet qui ne me préoccupe pas pour le moment».

L’adversaire de Borg, Rogerio Bontorin, a réussi à faire du poids et il a accepté de poursuivre le concours de poids mouches prévu, Borg perdant 30% de son sac.

Lisez la déclaration complète de Borg ci-dessous.

J’aurais aimé avoir une excuse mais non, mon camp sait que c’est le plus discipliné que j’aie jamais été pendant le camp, le poids était bon tout le camp et toute la semaine. Je suis resté en contact avec l’équipe de l’UFC PI toute la semaine et j’ai suivi tous leurs protocoles. Plus on commençait à couper moins on commençait à se détacher, on se consacrait à faire du poids et on prenait l’heure supplémentaire qu’ils nous donnaient et on faisait ce qu’on pouvait avec. Nous avons demandé plus de temps avec toutes les intentions du monde pour faire du poids mais malheureusement ils ne nous ont permis qu’une heure. Nous avons encore un combat pour gagner demain et tout ce que je me concentre sur cela, j’étais si confiant dans ma capacité à faire du poids que j’ai même juré de prendre ma retraite si je manquais de nouveau de poids, ce qui n’est actuellement pas dans mes pensées le moment . Je ferai un bon spectacle pour ma ville natale demain soir, merci à mon équipe pour toute l’aide avec mon manager et le reste de mon équipe qui était en dehors de ce camp. Désolé pour mon adversaire et son équipe pour le manque de professionnalisme et j’espère faire un bon spectacle demain.