Ray Borg réagit à l’annulation du combat de l’UFC 249 et envoie un message à ses sceptiques

Ray Borg est l’un des nombreux combattants qui s’attendaient à participer à l’UFC 249, mais devra maintenant faire d’autres plans.

Jeudi, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé à ESPN que, malgré ses meilleurs efforts, l’UFC 249 a été annulé en raison de difficultés liées à la pandémie de coronavirus.

S’exprimant sur Twitter jeudi soir, Borg a réagi aux nouvelles de l’annulation de l’UFC 249 et a envoyé un message aux fans qui doutaient qu’il ferait du poids pour son combat de poids coq avec Marlon Vera (pour rappel, Borg a déjà manqué de poids à plusieurs reprises auparavant) .

Voyez ce que Borg avait à dire ci-dessous:

Merci à @danawhite d’avoir jeté l’enfer pour que cet événement se produise, merci aussi à mon homme @ AliAbdelaziz00 de m’avoir toujours offert des opportunités pour subvenir aux besoins de ma famille. 🙏🏼 pic.twitter.com/yCadoNTQ3E

– Ray Borg (@tazmexufc) 10 avril 2020

“J’étais prêt à prendre le risque de soutenir ma famille et de donner aux fans à la maison quelque chose à regarder”, a écrit Borg. «Ils auraient pu me faire rester en Californie en quarantaine après le combat et je ne m’en serais pas soucié aussi longtemps que ma famille aurait été prise en charge.

“J’ai dû payer un ophtalmologiste supplémentaire pour me faire passer un examen de la vue sous la table pour cet événement et j’étais sur le point de conduire trois heures pour des examens médicaux”, a poursuivi Borg. «Nous avons tous des bouches à nourrir et je ne remercierai jamais assez Dana de m’avoir donné, ainsi qu’aux autres combattants de cette carte, l’opportunité de m’intensifier et de me laisser subvenir aux besoins de nos familles.

“À tous les cris qui ne pensaient pas que j’allais faire du poids”, a conclu Borg. «Je n’étais qu’à quelques jours de 135 [pounds]. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Ray Borg? Qui aimeriez-vous voir l’ancien challenger du titre des poids mouches se battre lorsque la pandémie de coronavirus s’apaise et que l’UFC reprend ses activités?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/10/2020.