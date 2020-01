Ray Cooper III veut affronter Rory MacDonald dans le match d’ouverture de la saison 3 de PFL

Ray Cooper III était heureux de remporter un grand prix d’un million de dollars pour avoir remporté le tournoi de la saison 2 du PFL. Mais il envisage déjà la compétition à laquelle il sera confronté dans la saison 3.

Au sommet de cette liste se trouve l’ancien candidat au titre de l’UFC et ancien champion des Bellators Rory MacDonald, qui a récemment signé un accord pour rejoindre la liste du PFL après être entré en agence libre fin 2019.

Ce sera peut-être sa première saison au PFL, mais MacDonald a sans aucun doute la plus grande cible dans le dos. Cooper est tellement impatient d’accueillir “The Red King” au PFL, il espère que l’organisation les réserve lors du premier combat de la saison.

“J’adorerais le combattre d’abord dès le départ”, a déclaré Cooper à MMA Fighting. «Sortez-le déjà du chemin. Si nous devons attendre plus tard, nous attendrons plus tard, mais je veux d’abord le défier.

“Nous verrons ce que fait Ray Sefo. Il martèle toujours la division. Il y a toujours Magomed [Magomedkerimov], il y a toujours John Howard, il y a toujours David Michaud, il y a encore beaucoup de gars qui reviennent. Ça va être une bonne année l’année prochaine. »

Une partie de Cooper veut affronter MacDonald par pur respect. MacDonald est déjà l’un des combattants les plus établis et les plus accomplis de la liste, c’est exactement pourquoi Cooper veut l’atteindre en premier – avant que quiconque n’ait la chance.

“C’est un combattant incroyable”, a déclaré Cooper. «Je le regardais aussi quand j’étais jeune, en le regardant combattre tous les gars de premier ordre. Ce sera un honneur de lutter contre lui. J’adorerais le combattre au début de la saison ou peu importe. Je veux lui montrer ce qui se passe.

«Ça va être un grand pas pour ma carrière et mon héritage pour combattre Rory. Il s’entraîne avec Georges St-Pierre, l’un des meilleurs, sinon les meilleurs poids welters, donc une victoire sur lui va aider ma carrière. “

L’autre facteur qui motive le Hawaïen de 26 ans est la victoire vicieuse de MacDonald sur le Temple de la renommée UFC B.J. Penn en 2012. MacDonald a dominé Penn dans l’Octogone de l’UFC pendant la majeure partie des trois manches avant de gagner une décision.

«Je dois le récupérer pour l’un de nos garçons», a expliqué Cooper. «Il a battu B.J. Penn dans la journée, et c’était un peu troublant. Je dois donc réécrire cela.

«J’ai juste beaucoup de respect pour B.J. Il a ouvert la voie à Hawaï, en combattant à l’UFC, et il n’était que le premier à sortir d’ici et à se rendre au grand moment. Je l’ai vraiment considéré comme une inspiration que nous pouvons réussir. »

Qu’il combatte MacDonald directement ou qu’il doive attendre plus tard dans la saison pour que le combat ait lieu, Cooper est confiant qu’ils finiront par se croiser. MacDonald a peut-être le nom et la reconnaissance pour l’instant, mais il pense qu’il aura une chance de voler la vedette.

«Je pense que je suis très bien contre lui, a dit Cooper. «Il aime la pression, et j’apporte la pression dans tous mes combats. Je pense que ça peut le surpasser aussi. Il est un peu plus grand que moi, mais tout le monde est plus grand que moi. Je pense que c’est un bon match. ”