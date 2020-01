Ray Longo explique pourquoi il choisit Donald Cerrone pour battre Conor McGregor

Le célèbre entraîneur Ray Longo se penche sur Donald Cerrone pour sortir victorieux de l’événement principal de l’UFC 246.

Cerrone devrait entrer en collision avec Conor McGregor le 18 janvier. L’épreuve de force des poids mi-moyens aura lieu à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. “Cowboy” espère prendre un dérapage de deux combats qui comprend les pertes de TKO contre Tony Ferguson et Justin Gaethje. McGregor veut remporter sa première victoire depuis novembre 2016.

Longo est apparu en tant qu’invité sur le podcast Anik & Florian. Lors de son apparition, l’entraîneur Longo a expliqué pourquoi Cerrone pourrait finir par marquer une victoire sur McGregor.

“J’aime vraiment les chances de Cerrone dans ce combat”, a déclaré Longo lors de la discussion des chances de Donald Cerrone contre Conor McGregor. «Et comme encore, la seule chose qui pourrait battre Donald Cerrone est juste le temps des pères. Il monte un peu, mais je dis que le Donald Cerrone d’il y a quelques années gagne ce combat et je crois vraiment qu’il gagne ce combat. Je pense qu’il a plus de façons de gagner et il est définitivement compétitif. Il a été actif. Je pense qu’il a suffisamment pris une pause où il devrait revenir frais et nous verrons ce qui se passe. “

En ce qui concerne McGregor, Longo pense que le «notoire» a le dos contre le mur et ressent la pression pour produire plus que «Cowboy».

“Vous savez que McGregor a eu une longue mise à pied”, a poursuivi Longo. «Il n’a pas remporté de victoire depuis quelques années. Je pense que la pression sur McGregor est plus que sur Cerrone par tous les moyens. “

Aux États-Unis, la carte principale de l’UFC 246 sera diffusée en direct à la carte exclusivement via ESPN +. Vous ne savez pas comment regarder l’action? Ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert ici.

Pensez-vous que Donald Cerrone a plus de façons de gagner à l’UFC 246?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/9/2020.