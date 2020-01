Ray Longo pense que Cerrone a «gelé» contre McGregor lors de l’UFC 246: «Il n’y a pas eu de combat IQ»

L’arrêt de 40 secondes de Conor McGregor sur Donald Cerrone le week-end dernier à l’UFC 246 n’était rien de moins que spectaculaire, mais cela a amené les gens à se demander ce qui était arrivé à “Cowboy”.

Alors que le vétéran de l’UFC est entré dans son tournoi principal face à McGregor en tant qu’outsider significatif, le bilan de Cerrone et sa capacité de combat innée étaient censés aider à combler l’écart, d’autant plus que le combat était le premier de McGregor en 15 mois et disputé à 170 livres. Ce n’était pas le cas, cependant, alors que “Notorious” essaimait Cerrone de la cloche d’ouverture, le frappait avec des coups d’épaule, frappait un coup de tête fou et peu de temps après, il forçait la main de l’arbitre avec des combinaisons à gogo.

Le résultat du combat n’était peut-être pas quelque chose que les fans de combat attendaient, ni même payaient, mais cela a prouvé une fois de plus que McGregor sait comment arriver sous les projecteurs. Cerrone, d’autre part, essaie toujours de comprendre cela, ce qui a été souligné par l’entraîneur de longue date du MMA, Ray Longo, lors d’une récente apparition sur le podcast Anik & Florian (transcription par MMA News).

“Mec, je dois dire, je n’ai aucune idée en plus du fait que ce que j’ai vu n’est qu’un gars qui semblait avoir gelé”, a déclaré Longo. «Je veux dire qu’il glisse la main gauche. J’aurais pensé juste instinctivement, ce type se retrouve sur le dos. Je veux dire qu’il l’a presque dépassé.

«Et puis il a été frappé avec quelques bosses aux épaules, ce qui n’est certainement pas nouveau. Au lieu de s’agenouiller ou de couder, je ne sais pas ce qu’il a fait. Tu devrais lui demander ce qui se passait. On dirait qu’il vient de me geler. »

Cerrone, qui détient le record de l’UFC pour la plupart des combats, victoires, arrivées et bonus post-combat, devait amener le combat à McGregor et transformer leur affrontement principal en une sale bagarre. De nombreux experts du MMA croyaient même que «Cowboy» pouvait abandonner son jeu de frappe de classe mondiale pour abattre McGregor et l’étouffer avec des grappins. Cerrone n’a pas eu beaucoup de temps pour réagir à quoi que ce soit, mais les fans s’attendaient toujours à un peu plus de sortie du futur Hall of Famer de l’UFC.

«Combattez le QI, évidemment. Je pense, Kenny, qu’il n’y avait pas de QI de combat », a déclaré Longo. “Je ne sais pas ce qu’il a fait.”

On dira des choses sur la performance de Cerrone, ou sur son absence, mais rien ne devrait être retiré de la finition TKO de 40 secondes de McGregor. L’ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC venait de perdre une soumission à Khabib Nurmagomedov 15 mois plus tôt, n’avait pas gagné à l’intérieur de l’Octogone depuis 2016, se battait pour la troisième fois à 170 livres et s’était échappé de l’UFC 246 sans une égratignure. sa tête.

Cette sorte de domination de McGregor exige notre respect, que Cerrone ait ou non échoué de sa part.

