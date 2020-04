Ray Longo qualifie Anderson Silva de “f ** king putain” après ses commentaires à la retraite

Image: @spiderandersonsilva sur Instagram

Dans une récente interview avec l’UFC, Anderson Silva a révélé qu’il avait l’intention de prendre sa retraite du MMA avant son premier combat avec Chris Weidman.

“Je veux m’arrêter, je veux un temps pour moi, pour rester avec ma famille”, affirme Silva à l’époque. «Je fais cela depuis des années et je perds le contact avec mes enfants. Je ne fais que m’entraîner et m’entraîner, ça ne marche plus pour moi. “

En fin de compte, cependant, l’UFC aurait réussi à convaincre Silva de défendre son titre contre Weidman en lui offrant une nouvelle Bentley Continental GT.

Silva, bien sûr, a fini par perdre son combat contre Weidman via un KO choquant au deuxième tour.

L’entraîneur de longue date de Weidman, Ray Longo, a récemment entendu ces commentaires de Silva et n’a pas hésité dans sa réponse.

“Je veux dire, donc en gros ce qu’il dit, c’est qu’il est une putain de f ** king”, a déclaré Longo à propos de Silva sur le podcast MMA & Beyond (transcription via MMA Fighting). “Et que la morale de l’histoire [inaudible], puis pour le match revanche [with Weidman] ils lui ont donné un chèque-cadeau à McDonald’s. Ils l’ont laissé faire du shopping chez Target pour le match revanche. Ils l’ont racheté. “Écoutez, je sais que vous ne voulez pas faire ça, mais voici une carte-cadeau à Starbucks.” Je ne comprends même pas. Qu’est-ce que ça veut dire.

“Imaginez que, cependant, quand Dana et Lorenzo ont offert la Bentley et il l’a prise, puis Lorenzo va à Dana, merde, nous aurions pu le faire avec une Chevrolet. Nous aurions pu l’obtenir avec un SUV f ** king, un SUV Honda. Pourquoi est-ce que nous partons avec une Bentley, vous f ** cking des crétins? “L’enfer continue? [laughs]

“Après avoir perdu le premier combat, il a conduit la Bentley f ** cking dans un mur.”

Que pensez-vous des commentaires sur la retraite que Anderson Silva a récemment faits? Que pensez-vous de la réponse de Ray Longo?

