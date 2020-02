Ray Longo sent que Dominick Reyes a “ sans équivoque ” battu Jon Jones à l’UFC 247

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

L’entraîneur du MMA, Ray Longo, remet en question la décision des juges d’accorder à Jon Jones une victoire sur Dominick Reyes.

Jones et Reyes sont entrés en collision dans l’événement principal de l’UFC 247 le 8 février. Le championnat UFC léger de Jones était en jeu. À la fin du cinquième et dernier tour, beaucoup avaient Reyes remportant le combat 48-47. Ce n’est pas ainsi que les juges ont marqué le combat, et Jones a remporté la décision unanime.

Longo est apparu sur le podcast Anik & Florian et a exprimé sa conviction que Reyes méritait la victoire de la décision.

“Nous marquons sur une base ronde”, a déclaré Longo lors de la discussion des résultats de Jon Jones contre Dominick Reyes. «Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’un sur trois est allé à Reyes. Oui, Jones a bien joué dans les rondes de championnat mais les rondes sont déjà marquées et le gars gagne le combat. Je pense que c’est un combat facile à marquer. “

Longo a déclaré que bien que Jones ait gagné beaucoup de respect pour ses efforts contre Reyes, il estime que cela n’aurait pas dû être suffisant pour remporter la victoire.

“Tout d’abord, le grand combat de Jon Jones”, a poursuivi Longo. «Je suis vraiment devenu un fan, il avait fière allure dans le combat. Il forçait, il a fait un excellent travail en avançant et en mangeant ces coups. Mais il a sans équivoque perdu les rounds un à trois. Et de son propre aveu, il pense qu’il a gagné à cause des retraits et qu’il n’y a eu aucun retrait dans un à trois. Nous savons donc que vous avez gagné quatre et cinq, mais c’est un tour par tour. Qu’est-ce que les rondes de championnat ont à voir avec quoi que ce soit? Maintenant, si c’était un combat PRIDE, Jon Jones remporte sans équivoque ce combat, car ils mettent beaucoup l’accent sur la façon dont vous terminez. Nous l’obtenons, mais lorsque vous marquez un round à l’autre, et nous savons que c’est ainsi qu’ils marquent, comment Jones gagne-t-il ce combat? “

Avez-vous vu Jon Jones gagner l’un des trois premiers tours contre Dominick Reyes?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.